Описание тура

Авторские блюда от шеф-повара, походная баня с печкой и еловым веником, лучшее снаряжение для комфортного сна на природе. Настоящая дикая природа без толп туристов. Сплав по нашей любимой реке Северного Урала - Вишера. Здесь мы воплотили лучшие идеи для путешествия

Дикая природа и жизнь северных народов в окружении живописных скал. Отдых без толп туристов с максимальным комфортом вдали от цивилизации. Все бытовые хлопоты мы берем на себя, вам остается только купить билеты до Перми

Незабываемое приключение на самой красивой реке Северного Урала. Чистейшая вода, нетронутая природа, таинственные пещеры с окаменелостями и скалы, местами напоминающие фьорды. Заглянем на стоянки древних охотников и заброшенные поселки, где добывали алмазы. Рассмотрим наскальные рисунки, которым более 5000 лет

Каждый день для вас будет готовить повар одного из лучших ресторанов Перми. Попробуем блюда местной и авторской кухни, приготовленные на костре (меню в описании). Искупаемся в студеной Вишере после походной баньки. А завершение путешествия отметим ароматным глинтвейном