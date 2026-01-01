Описание тура
Авторские блюда от шеф-повара, походная баня с печкой и еловым веником, лучшее снаряжение для комфортного сна на природе. Настоящая дикая природа без толп туристов. Сплав по нашей любимой реке Северного Урала - Вишера. Здесь мы воплотили лучшие идеи для путешествия
Дикая природа и жизнь северных народов в окружении живописных скал. Отдых без толп туристов с максимальным комфортом вдали от цивилизации. Все бытовые хлопоты мы берем на себя, вам остается только купить билеты до Перми
Незабываемое приключение на самой красивой реке Северного Урала. Чистейшая вода, нетронутая природа, таинственные пещеры с окаменелостями и скалы, местами напоминающие фьорды. Заглянем на стоянки древних охотников и заброшенные поселки, где добывали алмазы. Рассмотрим наскальные рисунки, которым более 5000 лет
Каждый день для вас будет готовить повар одного из лучших ресторанов Перми. Попробуем блюда местной и авторской кухни, приготовленные на костре (меню в описании). Искупаемся в студеной Вишере после походной баньки. А завершение путешествия отметим ароматным глинтвейном
Программа тура по дням
Село Акчим закат на скале и баня. Сплав 7 км
В 3:00 приезжаем в г. Красновишерск. Перегружаем вещи на внедорожник
Заброска 2 часа (60 км) до пос. Мутиха к мосту через речку Акчим.
Пока собираем катамараны и перегружаем вещи, повар приготовит вкусный завтрак
Отчаливаем и встречаем рассвет на реке
Сплавляемся 7 км до Писаного камня
Обустраиваемся и разбиваем лагерь, обедаем. У нас будет байдарка, желающие могут покататься или порыбачить
Провожаем закат с вершины Писаного камня и ужинаем
Вечером нас ждет походная банька! Самые отважные могут искупаться в горной реке
Писаный камень - Сыпучи. Сплав 20 км
Поспим подольше. День начнем с зернового кофе и отличного завтрака
Собираем лагерь. Проплывем вдоль отвесных скал Писаного камня и найдём древние надписи народов Манси
Остановимся на камне Бычок и спустимся в пещеру, где было обнаружено древнее святилище
Проплывем мимо заброшенных деревень. Обед-перекус на катамаране
Остановка в пос. Сыпучи, где в Xviii веке обращали язычников в православие
Ставим лагерь на поляне бывшей деревни Потаскуево. Ужин
Играем в игры, слушаем музыку или играем на гитаре
Камень Дыроватый - Щугор и глинтвейн. Сплав 20 км
Сытный завтрак. Сбор лагеря
Сплав вдоль Вишерских столбов до скалы Дыроватый камень. Прогуляемся по узким расщелинам камня, уходящим в воду. На вершине обед с шикарным видом на тайгу и реку
Следующая остановка в бывшей деревне алмазодобытчиков Большой Щугор. Прогуляемся на заброшенную фабрику и старую дамбу
Вечером шикарный ужин с ароматным глинтвейном и теплыми беседами у костра. При желании можем повторить баню
Долгий Плёс - пос. Вишерогорск - Пермь. Сплав 15 км
Завтрак и медитация на попутный ветер
Долгий Плес (12 км) — длинный и прямой участок Вишеры, где течение из-за ее разлива не столь быстрое. В тумане долина плеса кажется бесконечной. Если устанем, заведем мотор и прокатимся с ветерком
Приплываем к мосту посёлка Вишерогорск, выросшего во времена добычи алмазов Разборка и погрузка катамаранов. Горячий обед на берегу. Выезд в Пермь
22:00-23:50 ориентировочное время возвращения в город
Встреча и знакомство
Встречаемся в 21:00 у памятника Пермяк солёные уши
Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект 27 (напротив отеля Прикамье)
Вместе сходим в магазин, где можно купить любимые вкусняшки и алкоголь на все время путешествия
Грузим вещи и отправляемся в путь
Ответы на вопросы
Что включено
- Все транспортные расходы: трансфер из Перми и обратно (700 км), заброска к месту сплава и возвращение в Красновишерск (100 км)
- Для комфортного сна: хорошие спальники, надувные пенки, удобные палатки (2-х местное размещение)
- Заботимся о мелочах: личная посуда, музыка, освещение, дождевики, гермомешки, спас. жилет
- Общее снаряжение: удобная мебель, тенты, костровое, расходники
- Аренда катамарана с мотором
- Продукты и 3-х разовое питание
- Походная баня с печкой
- Услуги профессионального гида и повара
- Приятный бонус от нашей команды
Что не входит в цену
- По желанию - алкоголь, любимые сладости и закуски
- Репелленты от насекомых
О чём нужно знать до поездки
Меню
Отдых не будет полноценным без хорошей кухни:
Завтраки
Скрэмбел с хрустящим беконом и горошком
Оладьи с малиновым вареньем и сгущенкой
Рисовая каша с орехами и медом
Овсяная каша с фруктами
Обеды
Уха с водкой и поленом
Борщ по коми-пермяцки
Суп-лапша с чесночными гренками
Ужины
Скумбрия на углях с печеными овощами
Жаркое со свиной корейкой (свиные ребрышки)
Гречневая каша по-уральски со шкварками и грибами
Салаты
По-деревенски с квашеной капустой и бужениной
Урал — микс мяса и овощей
Фруктовый салат с йогуртом
Свежие овощи с маслом
Перекусы
Колбаса из лося
Хумус с орехом
Пермские сладости
Сырная паста и паштет
Разносолы
Напитки
Зерновой кофе
Травяной чай
Авторский глинтвейн и не только
Пожелания к путешественнику
Как одеться?
- Сапоги или трекинговые ботинки для прогулок
- Дополнительная легкая обувь (резиновые тапки или кроксы на застежке)
- Плотные штаны
- Длинный дождевик (плотный) или мембранный костюм - если нет, мы выдадим дождевик
- Утепленная куртка (пуховка) на вечер
- Кофта флисовая
- Дополнительный комплект белья для сна
- Носки — теплые, обычные и шерстяные для сна
- Обычные перчатки
- Шапка (флис или беговая)
- Футболки 2 штуки
- Остались вопросы по подбору одежды или снаряжению? Напишите. Мы поможем
Что взять с собой?
- Вещи возьмите в мягкой сумке. Расфасуйте одежду /технику по пакетам, чтобы защитить от попадания влаги. Мы выдадим гермомешок
- Power bank с проводами
- Если есть свой комплект — кружка, ложка, вилка, тарелка
- Полотенце, гель, средства личной гигиены, индивидуальная аптечка
- Репелленты от насекомых по 1 баллону на 1 человека
- Крем от загара, очки
- Купальник / плавки для бани