Налюбоваться такими пейзажами невозможно, и мы приглашаем вас отправиться с нами в это путешествие, чтобы открыть для себя самое сердце Уральских гор!
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ночной переезд из Перми
21:00 Отправление группы по адресу: Пермь, ул. Тополевый переулок, 10 (по запросу группы).
Знакомство с инструкторами и первый инструктаж.
Радиальный выход
Ранним утром — пересадка на транспорт повышенной проходимости.
9:00 Прибываем к месту начала маршрута.
9:00-12:00 Установка лагеря, приготовление завтрака-обеда (готовим все вместе под руководством инструктора).
12:00-18:00 Радиальный выход на Главный Уральский хребет.
Перекус на вершине.
Ужин (готовим все вместе под руководством инструктора).
Отдых и обсуждение дня.
Ночевка в палатках.
По желанию на территории базы можно воспользоваться баней (оплачивается дополнительно).
Треккинг за день — около 6 км.
Главный Уральский хребет
Подъем, зарядка.
Завтрак: очень важно плотно подкрепиться, так как впереди непростой подъем на Главный Уральский хребет и примерно 24 км.
Обед перекусом.
Ужин в лагере (готовим все вместе под руководством инструктора).
Отдых и обсуждение дня.
По желанию на территории базы можно воспользоваться баней (оплачивается дополнительно).
Треккинг за день — около 24 км.
Отъезд
Завтрак.
Сбор лагеря.
10:00 Отправление в Пермь.
22:00 Ориентировочное время возвращения в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает ночной переезд в автобусе и проживание в палатке (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Сборная группа
|11 500
|12-14 туристов
|12 600
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт до Североуральска
- Транспорт повышенной проходимости
- Сопровождение инструктора
- Трехразовое питание (горячие завтраки и ужины, обед - сух. паек)
- Снаряжение (место в палатке, пенки, спальник, костровое оборудование)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Встреча гостей в аэропорту - от 3 000 руб. в зависимости от времени и численности группы
- Питание во время трансфера
- Баня
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак (для всех вещей и маленький для воды, ветровки);
- термобелье;
- удобная теплая обувь (если есть, трекинговые ботинки);
- носки – 2 пары;
- перчатки;
- посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
- перекус в дороге, если есть: термос с чаем;
- резиновые сапоги (если нет трекинговых ботинок);
- накидка от дождя (куртка непромокаемая, штаны);
- комплект сменной одежды;
- репеллент от клещей, комаров;
- фотоаппарат (видеокамера);
- предметы личной гигиены;
- фонарик, нож, запасные батарейки;
- личные медикаменты, если нужно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки.
Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей.
Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час- полтора.
Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какая техника безопасности на маршруте?
Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне.
Обязательно утилизируйте или берите с собой.
Инструктор предоставит мусорные пакеты.
При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.
С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором.
Уважайте окружающих Вас людей и себя.
Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.
Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе.
Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома.
Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!
Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять.
В дальнейшем его будет легче утилизировать.
Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).
Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем.
Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.
Наслаждайтесь путешествием и природой, фотографируйте все вокруг и радуйтесь жизни, получайте положительные эмоции и незабываемые впечатления!