Сплав по Койве и Чусовой – это возможность совместить красоту природы и активный отдых.

В этом сплаве нужно немного поработать веслами, преодолевая перекаты и мели. В пути Вам встретятся живописные скалы и арки, стоянки древнего человека и Голубое озеро.

Отправляясь на сплав по двум рекам, Вы сможете осмотреть и посетить больше примечательных и красивых мест, чем сплавляясь по каждой реке в отдельности.