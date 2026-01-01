На данном маршруте практически не встречаются туристы, так как ближайшая точка начала сплава – поселок Кын. Здесь Вы сможете действительно провести выходные в уединении.
А места выше поселка Усть-Койва поистине восхитительны! Здесь очень высокая концентрация природных достопримечательностей, которые заслуживают отдельного внимания.
Программа тура по дням
Выезд из Перми. Переезд до кордона Большая Бедька
16:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.
По пути остановка в кафе для самостоятельного ужина.
20:00-23:00 Дорога из п. Кусье-Александровский до кордона Большая Бедька на вахтовке (в зависимости от осадков время в дороге может быть увеличено).
С 23:00 установка лагеря. Горячий чай.
Ночевка в палатках.
Продолжение сплава. Экскурсия на камень «Разбойник»
08:00 Подъем.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря. Погрузка вещей на катамараны.
10:00-18:00 Сплав по Чусовой.
Осмотр камней: Кумышские, Горчак, Молоков, Кликунчик.
В течение дня обед.
Экскурсия на камень «Разбойник» (во времена сплавов барок, «Разбойник»был самым опасным на реке Чусовая).
18:00-19:00 Разбиваем лагерь.
19:00 Отдых.
Ужин.
Сон в палатках.
Продолжение сплава. Экскурсия на камни "Четыре брата" и "Отметыш"
08:00 Подъем.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря. Погрузка вещей на катамараны.
10:00-12:00 Сплав до камня «Четыре брата».
Экскурсия на камень «Четыре брата» (где по роману Алексея Иванова «Золото бунта» и был закопан клад).
12:00-14:00 Сплав до камня «Отметыш». Осмотр камня «Развальной».
14:00-16:00 Экскурсия на камень «Отметыш» - лучшую смотровую площадку этого маршрута!
Обед.
16:00-18:00 Сплав до района камня Воронки.
По пути осмотр: камень «Коровий», камень «Коврижка», камень «Щит».
Проплываем сероводородный источник, о чем поймем по характерному запаху.
Перекус сухим пайком (с собой необходимо взять термос с любимыми напитками).
18:00 Разбиваем лагерь.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Ужин, сон в палатках.
Завершение сплава. Отъезд в Пермь
08:00 Подъем.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря.
Погрузка вещей на катамараны.
10:00-11:30 Экскурсия на камень Воронки. Вершина камня походит на перья птицы.
11:30-13:30 Сплав по Чусовой до камня Гусельный.
По пути осмотр: места бывшей деревни Рассольная; камень «Гнутый»; камень «Башня» и камень «Гусельный».
13:30-15:30 Экскурсия на камни Гусельный (самый живописный камень маршрута) и Башня (по-желанию).
Обед.
15:30-17:00 Сплав по Чусовой до п. Усть-Койва.
Осмотр камней «Кобыльи ребра» и камня «Сосун».
Экскурсия на камень Дыроватый, карстовая арка Царские ворота и «Грот влюбленных».
Здесь не так давно снимали фрагменты сериала «Территория» и фильма «Чук и Гек».
17:00-18:00 Разбор снаряжения. Погрузка вещей в автобус
18:00 Отправление группы в Пермь.
По пути остановка в кафе.
23:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|17 990
|Пенсионер
|17 840
|Дети от 12 до 16 лет
|17 510
|Дети от 8 до 11 лет
|17 270
|Дети от 3 до 7 лет
|16 790
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.
Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание на маршруте: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
- Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Входные билеты в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Туристическая страховка - 520 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутренних карманов с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками — 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Переносное зарядное устройство.
- Для сна в спальниках — нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какое будет питание на маршруте?
Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 520 руб. /чел.