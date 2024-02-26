Мы устраиваем выезд для тех, кто привык получать всё от жизни! Легкие маршруты на каяках (подойдут для новичков), возможность познакомиться с природой и историей Урала, насладиться прекрасными видами горных рек и величественных скал, попробовать блюда из местных сезонных продуктов, а также пермскую кухню в современном прочтении от нашего шефа.
Вы увидите красоты Чусовой и Койвы, потренируете свои навыки каякинга на водной глади Широковского водохранилища, подниметесь на живописнейшие смотровые площадки Пермского края. А еще насладитесь вкуснейшими блюдами и красивой подачей от нашего талантливого шеф-повара.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный город
Мы начнем наше путешествие в г. Пермь по адресу: ул. Екатерининская, 30.
10:00 Сбор группы.
Едем до поселка Усьва (190 км), где нас встретит завораживающая природа Среднего Урала.
День встречи и знакомства с Пермским краем.
Нас ждет прогулка на моторных лодках вниз по течению реки Усьва, поднимемся на самые красивые камни (Усьвинские столбы) и вершины, попробуем отыскать следы Пермского моря, а вечером нас ждет путешествие в таинственный Каменный город, где мы встретим закат.
Обед и ужин обещают окунуть вас в невероятные гастрономические изыски от нашего шеф-повара.
Ночуем сегодня в глэмпинге.
Широковское водохранилище, проба каякинга
Во второй день тура — проба каякинга.
Для этого отправимся на Широковское водохранилище, которое спряталось от всех в Губахинском районе, недалеко от Усьвы.
Вернемся в Усьву на обед и дневной сон.
А вечером отправимся встречать закат в секретное место, где под ногами россыпи брусники и черники, нетронутая природа и как-то совсем легко дышится!
Надышавшись и напитавшись вернемся в глэмпинг на заслуженный отдых.
Сплав по реке Койве
Начнем наш сплав в Кусье-Александровском, когда-то бывшем шахтерском поселке.
Сейчас это место притягивает алмазоискателей со всего Урала и любопытнах сплавщиков.
Сплавляться будем по Койве — реке контрабандистов. Веселые истории и интересные факты прилагаются.
Закончим сплав в Усть-Койве.
Усть-Койва в прошлом также шахтерский поселок. С шахтерских времен в поселке осталась платина и водопад на месте бывших шахт.
Заночуем в глэмпинге.
Сплав по реке Чусовая
Чусовая — река сплавщиков!
В четвертый день нашего тура нас ждет сплав по самой известной реке Пермского края — Чусовой.
По берегам реки располагается огромное количество камней, пещер и любопытных стоянок.
По пути увидим камень Боюн, из расщелин которого вытекает вода и создается впечатление, что камень плачет.
Остатки политического лагеря Створ, камень Гребешок и острова ледоловы (весной они ломают лед, уберегая, таким образом, Чусовской мост).
Ночевать отправимся в глэмпинг "Рога и Копыта" — уникальное место.
На территории глэмпинга живут и свободно перемещаются алтайские олени — маралы. Не забудьте взять с собой морковку!
Спа-день на мараловой ферме
В этот день только отдых, вкусная еда, массаж и релакс.
После позднего и неспешного завтрака прогуляемся по территории глэмпинга, познакомимся с маралами и угостим их морковкой и хлебом.
После дневной сон, массаж и баня с банных дел мастером.
Вечером прощальный ужин и отъезд в Пермь!
22:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь (ул. Екатерининская, 30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпингах:
- “Горы Реки” (3-4-местное размещение);
- “Филин” (2-4-местное размещение);
- “Рога и Копыта” (4-6-местное размещение).
Стоимость тура на 1 чел. – 149 900 руб.
Варианты проживания
Глэмпинг «Горы Реки»
Находится в поселке Усьва на берегу реки. Вблизи находятся Усьвинские столбы и Каменный город.
На территории глэмпинга 5 домиков: 2 четырехместных, 3 трехместных.
В каждом домике:
- двухярусные кровати/односпальные кровати + полати на 2 этаже;
- душ и туалет;
- мини кухня;
- wi-fi;
- теплый пол;
- мангальная зона.
На территории глэмпинга есть баня.
Глэмпинг «Рога и Копыта»
Глэмпинг «Рога и Копыта» в Лысьвенском районе Пермского края.
На территории 2 Барнхауса вместимостью 4-6 человек.
В каждом доме:
- 2 полуторспальные кровати;
- 1 двухъярусная кровать;
- мини-кухня
- душ и туалет;
- мангальная зона.
Также на территории дом Усадьба.
В Усадьбе 5 двухместных номеров; столовая; веранда.
В каждом номере:
- двуспальная кровать;
- шкаф для одежды;
- душ и туалет.
Глэмпинг «Филин»
В глэмпинге 2 дома вместимостью 10-12 человек. В каждом доме 3 комнаты:
- в одной 1 двухъярусная кровать;
- в других двух по 2 двухъярусные кровати.
Каждое спальное место оборудовано всем необходимым: шторами блэкаут, розетками и подзарядниками, внизу каждой двухъярусной кровати располагаются 2 шкафчика для одежды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание в комфортных глэмпингах
- Гастропрограмма высокой кухни из местных сезонных продуктов (завтраки, обеды, ужины) от шефа Ильи Нефедова
- Каяки и все необходимое снаряжение для сплава
- Прогулка на моторных лодках по Усьве
- Поход в баню, купание в чане
- Аптечка
- Сопровождение гидами
- Оформление страховки и разрешения входа в парк
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Легкая, нескользкая обувь (треккинговые ботинки, кроссовки).
- Сандалии (шлепанцы/кроксы) или гидротапки для теплой погоды и выхода в воду.
- Штормовка-ветровка, непромокаемая и непродуваемая, лучше мембрана.
- Штаны легкие/шорты.
- Головной убор от солнца.
- Запасной сменный комплект одежды
Снаряжение:
- Спрей от насекомых.
- Крем от солнца.
- Солнезащитные очки.
- Личную аптечку, подушку для сна в дороге.
- Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
- Банные принадлежности
Сколько будет человек в группе?
Мы дорожим качеством вашего путешествия, поэтому формируем компактные группы до 12 человек.
На чем мы будем передвигаться?
Передвигаться будем на минивене вместе с гидом. Оборудование доставляется отдельным автомобилем поддержки.
Где старт и финиш маршрута?
Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь на ул. Екатерининская, 30. Сбор группы в 10:00, возвращаемся около 22:00
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В этом путешествии нас будет сопровождать шеф-повар Илья Нефедов, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края. Его опыт включает работу в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).
Специально для этого сплава мы готовим блюда исключительно из местных продуктов и включаем местный специалитет. Почувствуйте вкус путешествия!