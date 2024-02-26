2 день

Широковское водохранилище, проба каякинга

Во второй день тура — проба каякинга.

Для этого отправимся на Широковское водохранилище, которое спряталось от всех в Губахинском районе, недалеко от Усьвы.

Вернемся в Усьву на обед и дневной сон.

А вечером отправимся встречать закат в секретное место, где под ногами россыпи брусники и черники, нетронутая природа и как-то совсем легко дышится!

Надышавшись и напитавшись вернемся в глэмпинг на заслуженный отдых.