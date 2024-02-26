Гастросплав на каяках по природному парку Пермский

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Быстроходные морские каяки, высокая кухня, горы впечатлений и реки контента.

Мы устраиваем выезд для тех, кто привык получать всё от жизни! Легкие маршруты на каяках (подойдут для новичков), возможность познакомиться с природой и историей Урала, насладиться прекрасными видами горных рек и величественных скал, попробовать блюда из местных сезонных продуктов, а также пермскую кухню в современном прочтении от нашего шефа.

Вы увидите красоты Чусовой и Койвы, потренируете свои навыки каякинга на водной глади Широковского водохранилища, подниметесь на живописнейшие смотровые площадки Пермского края. А еще насладитесь вкуснейшими блюдами и красивой подачей от нашего талантливого шеф-повара.
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Ближайшие даты:
23
июл

Что вас ожидает:

Блюда от шеф-повара
Блюда от шеф-повара
Отправитесь в гастрономическое путешествие и попробуете высокую кухню на открытом огне
Каякинг по-уральски
Каякинг по-уральски
Откроете для себя сплав по рекам Урала на морских быстроходных каяках
Пермские жемчужины
Пермские жемчужины
Увидите две визитные карточки Пермского края – Усьвинские столбы и Каменный город
Благородные олени
Благородные олени
Пообщаетесь с маралами на оленьей ферме и прогуляетесь по роще среди этих грациозных животных
Уютные глэмпинги
Уютные глэмпинги
Будете ночевать в атмосферных глэмпингах в живописных уголках Пермского края
Спа-день
Спа-день
Насладитесь массажем и баней с банных дел мастером на мараловой ферме

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный город

Мы начнем наше путешествие в г. Пермь по адресу: ул. Екатерининская, 30.

10:00 Сбор группы.

Едем до поселка Усьва (190 км), где нас встретит завораживающая природа Среднего Урала.

День встречи и знакомства с Пермским краем.

Нас ждет прогулка на моторных лодках вниз по течению реки Усьва, поднимемся на самые красивые камни (Усьвинские столбы) и вершины, попробуем отыскать следы Пермского моря, а вечером нас ждет путешествие в таинственный Каменный город, где мы встретим закат.

Обед и ужин обещают окунуть вас в невероятные гастрономические изыски от нашего шеф-повара.

Ночуем сегодня в глэмпинге.

Прибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный городПрибытие в Пермь. Усьвинские столбы и Каменный город
2 день

Широковское водохранилище, проба каякинга

Во второй день тура — проба каякинга.

Для этого отправимся на Широковское водохранилище, которое спряталось от всех в Губахинском районе, недалеко от Усьвы.

Вернемся в Усьву на обед и дневной сон.

А вечером отправимся встречать закат в секретное место, где под ногами россыпи брусники и черники, нетронутая природа и как-то совсем легко дышится!

Надышавшись и напитавшись вернемся в глэмпинг на заслуженный отдых.

Широковское водохранилище, проба каякингаШироковское водохранилище, проба каякингаШироковское водохранилище, проба каякингаШироковское водохранилище, проба каякингаШироковское водохранилище, проба каякинга
3 день

Сплав по реке Койве

Начнем наш сплав в Кусье-Александровском, когда-то бывшем шахтерском поселке.

Сейчас это место притягивает алмазоискателей со всего Урала и любопытнах сплавщиков.

Сплавляться будем по Койве — реке контрабандистов. Веселые истории и интересные факты прилагаются.

Закончим сплав в Усть-Койве.

Усть-Койва в прошлом также шахтерский поселок. С шахтерских времен в поселке осталась платина и водопад на месте бывших шахт.

Заночуем в глэмпинге.

Сплав по реке КойвеСплав по реке КойвеСплав по реке КойвеСплав по реке Койве
4 день

Сплав по реке Чусовая

Чусовая — река сплавщиков!

В четвертый день нашего тура нас ждет сплав по самой известной реке Пермского края — Чусовой.

По берегам реки располагается огромное количество камней, пещер и любопытных стоянок.

По пути увидим камень Боюн, из расщелин которого вытекает вода и создается впечатление, что камень плачет.

Остатки политического лагеря Створ, камень Гребешок и острова ледоловы (весной они ломают лед, уберегая, таким образом, Чусовской мост).

Ночевать отправимся в глэмпинг "Рога и Копыта" — уникальное место.

На территории глэмпинга живут и свободно перемещаются алтайские олени — маралы. Не забудьте взять с собой морковку!

Сплав по реке ЧусоваяСплав по реке ЧусоваяСплав по реке ЧусоваяСплав по реке ЧусоваяСплав по реке Чусовая
5 день

Спа-день на мараловой ферме

В этот день только отдых, вкусная еда, массаж и релакс.

После позднего и неспешного завтрака прогуляемся по территории глэмпинга, познакомимся с маралами и угостим их морковкой и хлебом.

После дневной сон, массаж и баня с банных дел мастером.

Вечером прощальный ужин и отъезд в Пермь!

22:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь (ул. Екатерининская, 30).

Спа-день на мараловой фермеСпа-день на мараловой фермеСпа-день на мараловой ферме

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпингах:

  • “Горы Реки” (3-4-местное размещение);
  • “Филин” (2-4-местное размещение);
  • “Рога и Копыта” (4-6-местное размещение).

Стоимость тура на 1 чел. – 149 900 руб.

Варианты проживания

Глэмпинг «Горы Реки»

2 ночи

Находится в поселке Усьва на берегу реки. Вблизи находятся Усьвинские столбы и Каменный город.

На территории глэмпинга 5 домиков: 2 четырехместных, 3 трехместных.

В каждом домике:

  • двухярусные кровати/односпальные кровати + полати на 2 этаже;
  • душ и туалет;
  • мини кухня;
  • wi-fi;
  • теплый пол;
  • мангальная зона.

На территории глэмпинга есть баня.

Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»Глэмпинг «Горы Реки»

Глэмпинг «Рога и Копыта»

1 ночь

Глэмпинг «Рога и Копыта» в Лысьвенском районе Пермского края.

На территории 2 Барнхауса вместимостью 4-6 человек.

В каждом доме:

  • 2 полуторспальные кровати;
  • 1 двухъярусная кровать;
  • мини-кухня
  • душ и туалет;
  • мангальная зона.

Также на территории дом Усадьба.

В Усадьбе 5 двухместных номеров; столовая; веранда.

В каждом номере:

  • двуспальная кровать;
  • шкаф для одежды;
  • душ и туалет.
Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»Глэмпинг «Рога и Копыта»

Глэмпинг «Филин»

1 ночь

В глэмпинге 2 дома вместимостью 10-12 человек. В каждом доме 3 комнаты:

  • в одной 1 двухъярусная кровать;
  • в других двух по 2 двухъярусные кровати.

Каждое спальное место оборудовано всем необходимым: шторами блэкаут, розетками и подзарядниками, внизу каждой двухъярусной кровати располагаются 2 шкафчика для одежды.

Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в комфортных глэмпингах
  • Гастропрограмма высокой кухни из местных сезонных продуктов (завтраки, обеды, ужины) от шефа Ильи Нефедова
  • Каяки и все необходимое снаряжение для сплава
  • Прогулка на моторных лодках по Усьве
  • Поход в баню, купание в чане
  • Аптечка
  • Сопровождение гидами
  • Оформление страховки и разрешения входа в парк
  • Фотосъемка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  1. Легкая, нескользкая обувь (треккинговые ботинки, кроссовки).
  2. Сандалии (шлепанцы/кроксы) или гидротапки для теплой погоды и выхода в воду.
  3. Штормовка-ветровка, непромокаемая и непродуваемая, лучше мембрана.
  4. Штаны легкие/шорты.
  5. Головной убор от солнца.
  6. Запасной сменный комплект одежды

Снаряжение:

  1. Спрей от насекомых.
  2. Крем от солнца.
  3. Солнезащитные очки.
  4. Личную аптечку, подушку для сна в дороге.
  5. Фото и видео аппаратуру, запасные аккумуляторы, карточки памяти.
  6. Банные принадлежности
Сколько будет человек в группе?

Мы дорожим качеством вашего путешествия, поэтому формируем компактные группы до 12 человек.

На чем мы будем передвигаться?

Передвигаться будем на минивене вместе с гидом. Оборудование доставляется отдельным автомобилем поддержки.

Где старт и финиш маршрута?

Мы начнем и закончим наше путешествие в г. Пермь на ул. Екатерининская, 30. Сбор группы в 10:00, возвращаемся около 22:00

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

В этом путешествии нас будет сопровождать шеф-повар Илья Нефедов, который освоил мастерство кухни на открытом огне и может организовать подачу блюд высокой кухни, даже в самых отдаленных местах края. Его опыт включает работу в ресторанах Erwin, LavkaLavka, Birch, Gruvelageret (Норвегия).

Специально для этого сплава мы готовим блюда исключительно из местных продуктов и включаем местный специалитет. Почувствуйте вкус путешествия!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 фев 2024
Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
М
26 фев 2024
До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.
О
14 фев 2024
Все было отлично организовано.
Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.Все было отлично организовано.

Тур входит в следующие категории Перми

ПешеходныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиПрогулки на каяках

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