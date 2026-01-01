Описание тура
Приглашаем в захватывающее двухнедельное путешествие по реке Чусовой — одному из самых живописных маршрутов Урала.
Этот многодневный сплав подарит отдых вдали от городской суеты, уютные вечера у костра, туристическую баню, активные экскурсии и полное погружение в мир уральской природы. По пути вас ждут живописные скалы, камни Омутной, Олений и Великан, карстовая арка Царские ворота и знаменитое Голубое озеро.
Здесь каждый день будет наполнен природной красотой и атмосферой настоящего приключения.
Программа тура по дням
Встреча группы и переезд к месту начала сплава
07:00 Сбор группы в г. Пермь.
Переезд на автобусе до начала сплава – деревни Усть-Утка (Свердловская область). В дороге 7-8 часов.
Получение снаряжения, прохождение инструктажа.
Сбор катамаранов.
Обед.
Сплав по реке до стоянки у скалы «Харёнки».
Разбивка лагеря.
Ужин. Вечерний костер.
Продолжение сплава. Камни Омутной, Дыроватый, пещера «Туристов»
Завтрак.
Сбор лагеря.
Продолжение сплава до камня Омутной.
Экскурсия на камень Омутной.
Обед.
Сплав – камень Дыроватый, пещера «Туристов», камень Олений.
Установка лагеря.
Ужин. Вечерний костёр.
Подъём на камень Олений. Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря.
Подъём на камень Олений.
Сплав – до камня Писаный. Демидовский крест.
Обед.
Сплав – камень Столбы.
Стоянка у камня Сплавщик».
Установка лагеря. Ужин. Вечерний костёр.
Дневка. Экскурсия на камень Великан
Завтрак.
В течение дня экскурсия на камень Великан.
Обед.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Ужин.
Продолжение сплава. Камни Ростун и Печка
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переход до камня Ростун.
Обед.
Устье речки Серебрянки.
Переход до камня Печка.
Ужин. Вечерний костёр.
Продолжение сплава до села Кын
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переход до села Кын. Экскурсия по селу Кын.
Обед.
Сплав до камня Востряк.
Достопримечательности: памятник в с. Кын, камень Стеновой, камень Мултык, камень Востряк.
Ужин.
Сон в палатках.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сплав до камня «Омутной.
Достопримечательности: памятник в деревне Верхняя Ослянка, скала Сосун, камень Синий, камень Девичьи слезы, камень Омутной.
В течение дня обед.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава до камня Большой Стрельный
Завтрак.
Сплав до камня Большой Стрельный.
Достопримечательности: Антонов камень, камень Боец, камень Ермак, камень Котел.
В течение дня обед.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава до камня Четыре Брата
Завтрак.
Сплав до камня Четыре Брата.
Достопримечательности: камень Печка, камень Острый, Круглый мыс, подъем на камень Четыре брата.
В течение дня обед.
Ужин. Сон в палатках.
Дневка
Завтрак.
Отдых.
Обед.
В течение дня туристическая баня.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава до п. Усть-Койва
Завтрак.
Сплав до п. Усть-Койва.
Достопримечательности: скала Юрта, камень Желтый, камень Плиты, камень Кирпичный, камень Печка.
В течение дня обед.
Ужин. Сон в палатках.
Продолжение сплава. Экскурсия на камень Дыроватый, арку Царские ворота и грот влюбленных
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:00 Погрузка на катамараны.
11:00-13:00 Экскурсия на камень Дыроватый, карстовую арку Царские ворота и грот влюбленных. Смотровая площадка на долину реки Чусовой.
13:00-14:00 Обед.
14:00 -19:00 Сплав по Чусовой, совершаем восхождение на Красный камень. Осмотр развалин бывшей зоны политических заключенных «Створ».
Ужин. Сон в палатках.
Завершение сплава. Голубое озеро. Отъезд в Пермь
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:00 Погрузка на катамараны.
11:00-13:00 Сплав до Голубого озера. Осмотр Малых и Больших Глухих камней.
13:00-14:00 Обед.
14:00 -17:00 Сплав по до г. Чусовой. Осмотр камня Гребешок.
17:00-18:00 Погрузка вещей в автобус.
18:00 Ориентировочное время отправления группы.
21:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.
Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание на маршруте: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
- Организация классической туристической бани (парилки) на речных камнях (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Входные билеты в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Туристическая страховка на 3 дня - 1690 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы (можно копии или фотографии):
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
Необходимо с собой взять:
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Портативное зарядное устройство.
- Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
- Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей до 5 лет включительно в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какое будет питание на маршруте?
Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 1690 руб. /чел.