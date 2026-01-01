Программа тура по дням
Сбор группы в Перми
22:00 Отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый переулок, 10.
Ночь в пути.
Начало сплава в с. Кын
05:00 Прибытие в село Кын.
Сбор катамаранов.
Завтрак.
Подготовка снаряжения. Начало сплава.
Обед.
Обустройство палаточного лагеря.
Ужин и знакомство с инструкторами.
Ночевка.
Продолжение сплава по Чусовой
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Начало сплава.
На нашем пути встают камни: Гребешок, Стеновой, Мултык.
Продолжение сплава до камня Сосун.
Обед.
Проплываем мимо Синего камня, скалы Девичьи слезы.
Остановка у Стерляжьего камня.
Ужин.
Ночевка.
Продолжение сплава. Камни Ермак и Веер
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Продолжение сплава до камня Ермак.
Обед.
Остановка у камня Веер.
Ужин.
Походная баня.
Ночевка.
Продолжение сплава. Камень Горчак и Маликов камень
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Первой остановкой маршрута будет камень Горчак.
Обед на зеленой стоянке.
Остановка у Маликова камня.
Ужин.
Ночевка.
Завершение сплава. Отъезд в Пермь
Подъем, умывание в реке.
Завтрак.
Нас окружают живописные берега реки Чусовой.
За этот день мы увидим камни Юрта, Желтый, Кирпичный, Печка.
Остановка у камня Вороновка.
Обед.
Продолжение сплава до поселка Усть-Койва.
Остановка в поселке Усть-Койва.
Ужин.
Отъезд в Пермь.
20:00 Ориентировочное возвращение в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках и 1 ночной переезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы – 16 550 рублей.
Стоимость тура на ребенка 8-11 лет – 15 050 рублей.
Стоимость тура на ребенка до 7 лет – 14 100 рублей.
Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Трехразовое питание (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
- Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Встреча в аэропорту или на вокзале
- Вход в природный парк «Пермский»
- Дополнительные услуги, не входящие в программу
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 55-90 л (или сумка для вещей);
- полиэтиленовые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок);
- сиденье теплоизоляционное (хоба);
- солнцезащитный крем (30 SPF);
- две пары обуви: (сапоги резиновые/сланцы, кроссовки);
- минимальное количество носков х/б – 3 пары и утеплённые носки – 2 пары;
- утепленная куртка;
- толстовка (кофта) флисовая – 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку;
- брюки – 2 пары (теплые и легкие);
- термобелье;
- нижнее белье;
- головной убор от солнца (шапка по погоде);
- рабочие перчатки х/б (перчатки флисовые по погоде);
- нож, ложка, тарелка, кружка;
- туалетные принадлежности, туалетная бумага, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка;
- часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
- фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
- копия паспорта и деньги в гермоупаковке;
- дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя);
- репеллент от клещей и комаров (ниже памятка по выбору).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое снаряжение предоставляется?
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6- или 8-местными катамаранами, в том числе нового поколения “Black Pike”, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Что еще мне необходимо знать о туре?
- Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
- Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
- Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
- Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
- Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
- Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
- Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
- При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
- Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
- Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
- Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
- В соответствие с требованиями безопасности все туристы должны находиться на водном маршруте в страховочных жилетах.
- Употребление алкоголя на катамаране и в автобусе запрещено. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не рекомендуется! Уважаемые туристы, курение и алкоголь в присутствии детей не только является дурным примером, но и оказывает негативное влияние на их здоровье. Алкоголь притупляет ощущения от путешествия.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.