Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.

В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.

Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.

Обязательно наденьте головной убор.

Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.

Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.

Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.

Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!