У вас будет возможность насладиться красотой ее берегов и скал, подняться на одну из гор и провести время на природе.
Программа тура по дням
Дорога до посёлка Мутиха
08:00 Отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый пер., 10.
Дорога до п. Мутиха (10 часов) с пересадкой на автотранспорт повышенной проходимости (вахтовка) в г. Красновишерск.
19:00 Прибытие к месту начала сплава, разбитие лагеря.
Ужин. Первая ночевка в палатках.
Акчим - Вишера. Сплав до камня Бычок
Подъем. Умывание в реке.
Сбор катамаранов.
Завтрак.
Сплав по реке Акчим до реки Вишера.
Сплав до камня Писанный.
Восхождение на камень.
Обед. Продолжение сплава до камня Бычок.
Экскурсия.
Ужин. Ночевка в палатках.
Сплав до камня Источный
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Сплав до камня Дыроватый, далее до камня Источный.
Проплываем поселок алмазников Большой Щугор.
Ужин.
Ночевка в палатках. Походная баня.
Сплав до Вишерогорска
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Сплав до Вишерогорска.
Полудневка (баня).
Ужин. Ночевка в палатках.
Сплав до камня Говорливый
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Сплав до камня Говорливый. Восхождение на камень.
Обед. Сплав до скалы Ветлан.
Ужин. Ночевка в палатках.
Дневка
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Дневка.
Рыбалка, купание в реке, отдых и наслаждение природой.
Ужин. Ночевка в палатках. Походная баня.
Экскурсия на Полюдов камень
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Экскурсия на Полюдов камень (треккинг 15 км).
Ужин. Ночевка в палатках. Походная баня.
Сплав до Красновишерска
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Сплав до Красновишерска.
Обед. Сбор снаряжения.
16:00 Отъезд автобуса в Пермь.
22:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы – 16000 рублей.
Детям до 11 лет предоставляется скидка 2050 рублей. Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Внимание! Цена динамическая. Чтобы узнать стоимость сплава на конкретную дату, уточняйте у менеджера.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Сопровождение помощниками инструктора по водному туризму
- Отличное трехразовое питание (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
- Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
- Организация туристической бани (в зависимости от маршрута)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Дополнительные услуги, не входящие в программу
- Встреча гостей в аэропорту
- Туристическая баня для индивидуальных групп
- Вход в природный парк «Пермский»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак 55-90 л (или сумка для вещей).
- Полиэтиленовые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок).
- Сиденье теплоизоляционное (хоба).
- Солнцезащитный крем (30 SPF).
- 2 пары обуви: (сапоги резиновые/сланцы, кроссовки).
- Минимальное количество носков х/б – 3 пары и утеплённые носки – 2 пары.
- Утепленная куртка.
- Толстовка (кофта) флисовая – 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку.
- Брюки – 2 пары (теплые и легкие).
- Термобелье.
- Нижнее белье.
- Головной убор от солнца (шапка по погоде).
- Рабочие перчатки х/б (перчатки флисовые по погоде).
- Нож, ложка, тарелка, кружка.
- Туалетные принадлежности, ТБ, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка.
- Часы, спички в гермоупаковке, зажигалка.
- Фонарик налобный с запасным комплектом батареек.
- Копия паспорта и деньги в гермоупаковке.
- Дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя).
- Репеллент от клещей и комаров (ниже памятка по выбору).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще мне необходимо знать о туре?
Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 11 лет предоставляется скидка 2050 рублей.
Внимание! Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какое снаряжение предоставляется?
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 6-местными катамаранами, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 3-, 4-местными палатками.