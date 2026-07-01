Приглашаем Вас в путешествие в пространстве и во времени, которое познакомит с развитием севера Прикамья.

За два дня ярких открытий мы погрузимся в историю соляной столицы Урала, древней Чердыни и знаменитых строгановских земель.

Вас ждут старинные города, уникальный музей под открытым небом, редкие памятники культуры и знакомство с богатой природой Вишерского заповедника.