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Верхнекамье: путешествие сквозь века. Автобусный тур по Пермскому краю

Экскурсионный тур «Верхнекамье: путешествие сквозь века. Автобусный тур по Пермскому краю» на 2 дня
Верхнекамье: путешествие сквозь века. Автобусный тур по Пермскому краюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Верхнекамье: путешествие сквозь века. Автобусный тур по Пермскому краюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Верхнекамье: путешествие сквозь века. Автобусный тур по Пермскому краюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Приглашаем Вас в путешествие в пространстве и во времени, которое познакомит с развитием севера Прикамья.

За два дня ярких открытий мы погрузимся в историю соляной столицы Урала, древней Чердыни и знаменитых строгановских земель.

Вас ждут старинные города, уникальный музей под открытым небом, редкие памятники культуры и знакомство с богатой природой Вишерского заповедника.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми. Березники - Усолье - Соликамск

07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

10:30-12:00 Посещение краеведческого музея в Березниках.

12:00-13:00 Обед в кафе.

13:00-13:20 Переезд в Усолье.

13:20-14:00 Обзорная экскурсия по Усолью.

14:00-14:45 Переезд в Соликамск.

15:00-16:30 Посещения Музея-заповедника «Сользавод».

17:00-18:30 Обзорная экскурсия по центральному архитектурному ансамблю города Соликамск.

18:30-19:30 Ужин в кафе.

19:30-21:00 Переезд в Чердынь.

Заселение в гостиницу.

Выезд из Перми. Березники - Усолье - СоликамскВыезд из Перми. Березники - Усолье - СоликамскВыезд из Перми. Березники - Усолье - СоликамскВыезд из Перми. Березники - Усолье - Соликамск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чердынь - Красновишерск. Возвращение в Пермь

08:30-09:30 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:30-11:30 Обзорная экскурсия по Чердыни.

11:30-12:30 Посещение краеведческого музея.

12:30-12:50 Переезд до посёлка Рябинино.

12:50-14:00 Обед в кафе.

14:00-15:00 Посещение музея, расположенного в католическом храме во имя Пресвятой Девы Марии Фатимской.

15:00-16:00 Переезд в Красновишерск.

16:00-18:00 Экскурсия по музею заповеднику «Вишерский».

18:15-18:45 Ужин в кафе (за доп. плату).

23:30 Ориентировочное возвращение в Пермь.

Чердынь - Красновишерск. Возвращение в ПермьЧердынь - Красновишерск. Возвращение в ПермьЧердынь - Красновишерск. Возвращение в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Чердынь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Возраст туристаСтоимость
Взрослый13 900
Пенсионер по возрасту13 890
Дети 14-17 лет13 690
Дети до 3 лет13 590

Доплата за одноместное размещение – 3100 руб. /чел.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Варианты проживания

Отель «На семи холмах»

1 ночь

Отель «На семи холмах» расположен в историческом центре Чердыни, рядом с основными достопримечательностями города, включая Чердынский кремль и гору Полюд. Благодаря удобному расположению гости могут легко познакомиться с культурным и историческим наследием старейшего города Пермского края.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера, оснащённые всем необходимым для отдыха: удобными кроватями, телевизором со Smart TV, шкафом-купе, чайной станцией, холодильником, сейфом, Wi-Fi, феном, халатами, тапочками и набором туалетных принадлежностей.

На первом этаже отеля работает ресторан, где гостям предлагают блюда местной и европейской кухни, в том числе блюда из грибов, рыбы и картофеля. В стоимость проживания включён завтрак. Также к услугам гостей бар и вип-комнаты для отдыха в компании.

Инфраструктура отеля включает конференц-зал, сувенирную лавку и парковку. Отель подойдёт как для туристов, желающих познакомиться с историей и природными достопримечательностями Чердыни, так и для деловых путешественников.

Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»Отель «На семи холмах»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (микроавтобус туристического класса)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
  • Экскурсии по программе, включая входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура: завтрак в 1 деньужин в Красновишерске во 2 день - 600 руб. /чел
  • Завтрак в 1 день
  • Ужин в Красновишерске во 2 день - 600 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 3100 руб. /чел
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис;
  • питьевую воду, перекус в дорогу;
  • переносное зарядное устройство;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед и подушечку для головы в автобус (по желанию);
  • зубная щётка, паста, губка для душа;
  • одежда и обувь для гостиницы (тапочки, халат);
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где еще можно присоединиться к туру?

Дополнительные места посадки (под запрос):

  • 07:15 остановка общественного транспорта «Площадь Восстания»;
  • 07:35 остановка общественного транспорта «Лодочная»;
  • 07:45 остановка общественного транспорта «Отворот на Голованово» (заправка Лукойл);
  • 07:55 остановка общественного транспорта «Ивановка»;
  • 08:10 остановка общественного транспорта «Отворот на Добрянку».
Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
  2. Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
  3. Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Перми

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