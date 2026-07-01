Описание тура
Приглашаем Вас в путешествие в пространстве и во времени, которое познакомит с развитием севера Прикамья.
За два дня ярких открытий мы погрузимся в историю соляной столицы Урала, древней Чердыни и знаменитых строгановских земель.
Вас ждут старинные города, уникальный музей под открытым небом, редкие памятники культуры и знакомство с богатой природой Вишерского заповедника.
Программа тура по дням
Выезд из Перми. Березники - Усолье - Соликамск
07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
10:30-12:00 Посещение краеведческого музея в Березниках.
12:00-13:00 Обед в кафе.
13:00-13:20 Переезд в Усолье.
13:20-14:00 Обзорная экскурсия по Усолью.
14:00-14:45 Переезд в Соликамск.
15:00-16:30 Посещения Музея-заповедника «Сользавод».
17:00-18:30 Обзорная экскурсия по центральному архитектурному ансамблю города Соликамск.
18:30-19:30 Ужин в кафе.
19:30-21:00 Переезд в Чердынь.
Заселение в гостиницу.
Чердынь - Красновишерск. Возвращение в Пермь
08:30-09:30 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:30-11:30 Обзорная экскурсия по Чердыни.
11:30-12:30 Посещение краеведческого музея.
12:30-12:50 Переезд до посёлка Рябинино.
12:50-14:00 Обед в кафе.
14:00-15:00 Посещение музея, расположенного в католическом храме во имя Пресвятой Девы Марии Фатимской.
15:00-16:00 Переезд в Красновишерск.
16:00-18:00 Экскурсия по музею заповеднику «Вишерский».
18:15-18:45 Ужин в кафе (за доп. плату).
23:30 Ориентировочное возвращение в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Чердынь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Возраст туриста
|Стоимость
|Взрослый
|13 900
|Пенсионер по возрасту
|13 890
|Дети 14-17 лет
|13 690
|Дети до 3 лет
|13 590
Доплата за одноместное размещение – 3100 руб. /чел.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Отель «На семи холмах»
Отель «На семи холмах» расположен в историческом центре Чердыни, рядом с основными достопримечательностями города, включая Чердынский кремль и гору Полюд. Благодаря удобному расположению гости могут легко познакомиться с культурным и историческим наследием старейшего города Пермского края.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера, оснащённые всем необходимым для отдыха: удобными кроватями, телевизором со Smart TV, шкафом-купе, чайной станцией, холодильником, сейфом, Wi-Fi, феном, халатами, тапочками и набором туалетных принадлежностей.
На первом этаже отеля работает ресторан, где гостям предлагают блюда местной и европейской кухни, в том числе блюда из грибов, рыбы и картофеля. В стоимость проживания включён завтрак. Также к услугам гостей бар и вип-комнаты для отдыха в компании.
Инфраструктура отеля включает конференц-зал, сувенирную лавку и парковку. Отель подойдёт как для туристов, желающих познакомиться с историей и природными достопримечательностями Чердыни, так и для деловых путешественников.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (микроавтобус туристического класса)
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
- Экскурсии по программе, включая входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура: завтрак в 1 деньужин в Красновишерске во 2 день - 600 руб. /чел
- Завтрак в 1 день
- Ужин в Красновишерске во 2 день - 600 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 3100 руб. /чел
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- медицинский полис;
- питьевую воду, перекус в дорогу;
- переносное зарядное устройство;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед и подушечку для головы в автобус (по желанию);
- зубная щётка, паста, губка для душа;
- одежда и обувь для гостиницы (тапочки, халат);
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где еще можно присоединиться к туру?
Дополнительные места посадки (под запрос):
- 07:15 остановка общественного транспорта «Площадь Восстания»;
- 07:35 остановка общественного транспорта «Лодочная»;
- 07:45 остановка общественного транспорта «Отворот на Голованово» (заправка Лукойл);
- 07:55 остановка общественного транспорта «Ивановка»;
- 08:10 остановка общественного транспорта «Отворот на Добрянку».
Что еще необходимо знать о туре?
- Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
- Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
- Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.