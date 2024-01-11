2 день

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Переезд в Кунгур.

Обед.

Экскурсия по городу.

В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.

В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.

Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Возвращение в Пермь.