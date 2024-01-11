Пермский край - впечатлений через край

Пермский край – это одно из красивейших мест России. Урал встретит вас гостеприимством современных городов и ореолом старинных легенд.

Именно в здешних краях собирал свои уральские сказы, самые мистические из русских
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преданий, Павел Бажов.

Здесь Данила-мастер спускался в подземное царство, чтобы выточить для хозяйки Медной горы каменный цветок, здесь до сих пор рассказывают про заколдованные города и древних пермских богов. Здесь расположен удивительный Каменный город. Край богат старинными особняками, церквями, этнографическими музеями и прекрасной природой.

5
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Сочная местная кухня
Сочная местная кухня
По желанию нас ждет обед-дегустация блюд Пермской кухни
Каменный город
Каменный город
Совершим путешествие лабиринтам и площадям «заколдованного» города, осмотрим самую высокую точку, где расположен источник силы
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Посетим одну из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России
Музей "Хохловка"
Музей "Хохловка"
Полюбуемся на лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья
Белогорский монастырь
Белогорский монастырь
Посетим храм, святой источник и купель, расположенные на вершине Белой горы

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Перми, Дом Мешкова

Прибытие в Пермь.

Встреча в аэропорту в 5:00 утра.

Встречаем на ж/д вокзале Пермь II в 05:30 утра.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.

Обед.

Экскурсия в Дом Мешкова (главное здание Пермского краеведческого музея).

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом Мешкова
2 день

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Переезд в Кунгур.

Обед.

Экскурсия по городу.

В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.

В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.

Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Возвращение в Пермь.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
3 день

Каменный город

Завтрак в отеле.

Ранний выезд.

Переезд в Каменный город.

Экскурсия по парку.

В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями.

Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».

Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.

Обед.

Возвращение в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
4 день

Архитектурно-этнографический музей Хохловка

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Хохловку.

Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.

Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Переезд в поселок Ильинский.

Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).

Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.

Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.

В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.

В коллекции есть уникальные экспонаты: «Костотряс, который всех потряс», образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике «Обвинская роза».

Обед.

К 18:00 групповой трансфер в аэропорт и окончание программы.

К 18:30 групповой трансфер на ж/д вокзал Пермь II.

Рекомендуемые вылеты после 20:00.

Архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей Хохловка

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Прикамье” или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
26 50029 000

Действует скидка пенсионерам – 300 рублей.

Варианты проживания

Отель «Прикамье»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.

В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Пакет питания: 4 обеда
  • Раннее заселение с завтраком в день прибытия
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Перми
  • Экскурсия по Кунгуру
  • Экскурсия в Белогорский монастырь
  • Экскурсия в Каменный город
  • Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру
  • Экскурсия в музей Хохловка
  • Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей
  • Экскурсия в Дом Мешкова
  • Входные билеты в музеи
  • Экологический сбор на территории Каменного города
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Доп. ночь в Перми - от 4 600 руб. /3 600 руб. /6 000 руб. TWIN/SGL/TRPL
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуемые рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:

Победа: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25 - 03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ
Аэрофлот: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:15 - 04:25
Пермь - Санкт-Петербург перелет через Москву в день окончания тура или утренний вылет на следующий день после окончания программы с оплатой дополнительной ночи в Перми.

Отправление из Москвы:

Победа Москва VKO - Пермь DP433 23:35 - 03:40, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ
Москва VKO - Пермь DP6511 00:30 - 04:35
S7 AIRLINES Пермь - Москва DME S71159 20:00 - 20:25
Аэрофлот: Пермь - Москва SVO SU1769 20:20 - 20:50

Также возможен вылет утром на следующий день после окончания программы с доплатой дополнительной ночи в Перми.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Возможны ли изменения в программе тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
11 янв 2024
Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).
В целом тур понравился, за исключением одного обеда в придорожном кафе Ермак, это было несъедобно, бежали оттуда дружно всей группой.
Экскурсовод хороший (Чурин Андрей), любит свой край и свою работу, рассказывал очень много.
Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).Природа потрясающая, город красивый, музеи хорошие, автобус комфортный, отель в центре (завтраки в формате шведского стола).
О
10 мая 2023
Впечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в это удивительное путешествие с 29 февраля по 2 марта. Четыре дня незабываемого восторга! Удивила Пермь,
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для нас этот город стал открытием. Пермский край, как оказалось, богат своей историей и достопримечательностями. Погода нас радовала и огорчала, но мы всё преодолели, и это уже неважно, ведь ту информацию, что мы получили от удивительного человека, нашего гида Андрея мы нигде не почерпнём! Мы с ним прожили, как он сказал, маленькую жизнь, отличную от нашей обыденной! Навсегда останется эта поездка в истории нашей семьи и фотографии будут напоминать нам о тех людях, с кем познакомились и о которых мы узнали! Спасибо всем огромное!

Впечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в этоВпечатлений через край! Очень верное название, оправдано на все сто!!! Мы с мужем отправились в это
Ю
4 мая 2023
Очень понравился данный тур. Интересный и запоминающийся. Очень хочу поблагодарить гида Чурина Андрея, за полноту информации по Пермскому краю, за его внимательность и чуткость к туристам. После его экскурсий захотелось приехать теперь ещё и летом в Пермь. Водителю Денису огромное спасибо за безопасное вождение

Тур входит в следующие категории Перми

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