Именно в здешних краях собирал свои уральские сказы, самые мистические из русских
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Перми, Дом Мешкова
Прибытие в Пермь.
Встреча в аэропорту в 5:00 утра.
Встречаем на ж/д вокзале Пермь II в 05:30 утра.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Перми.
В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.
Обед.
Экскурсия в Дом Мешкова (главное здание Пермского краеведческого музея).
Свободное время.
Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
Завтрак в отеле.
Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.
Свободное время для посещения святого источника и купели.
Переезд в Кунгур.
Обед.
Экскурсия по городу.
В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.
В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.
Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.
Возвращение в Пермь.
Каменный город
Завтрак в отеле.
Ранний выезд.
Переезд в Каменный город.
Экскурсия по парку.
В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями.
Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».
Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.
Обед.
Возвращение в Пермь.
Архитектурно-этнографический музей Хохловка
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Хохловку.
Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.
Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.
Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
Переезд в поселок Ильинский.
Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).
Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.
Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.
В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.
В коллекции есть уникальные экспонаты: «Костотряс, который всех потряс», образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике «Обвинская роза».
Обед.
К 18:00 групповой трансфер в аэропорт и окончание программы.
К 18:30 групповой трансфер на ж/д вокзал Пермь II.
Рекомендуемые вылеты после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Прикамье” или аналогичном.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|26 500
|29 000
Действует скидка пенсионерам – 300 рублей.
Варианты проживания
Отель «Прикамье»
Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.
В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле с завтраками
- Пакет питания: 4 обеда
- Раннее заселение с завтраком в день прибытия
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия по Перми
- Экскурсия по Кунгуру
- Экскурсия в Белогорский монастырь
- Экскурсия в Каменный город
- Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру
- Экскурсия в музей Хохловка
- Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей
- Экскурсия в Дом Мешкова
- Входные билеты в музеи
- Экологический сбор на территории Каменного города
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Доп. ночь в Перми - от 4 600 руб. /3 600 руб. /6 000 руб. TWIN/SGL/TRPL
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуемые рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:
Победа: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25 - 03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ
Аэрофлот: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:15 - 04:25
Пермь - Санкт-Петербург перелет через Москву в день окончания тура или утренний вылет на следующий день после окончания программы с оплатой дополнительной ночи в Перми.
Отправление из Москвы:
Победа Москва VKO - Пермь DP433 23:35 - 03:40, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ
Москва VKO - Пермь DP6511 00:30 - 04:35
S7 AIRLINES Пермь - Москва DME S71159 20:00 - 20:25
Аэрофлот: Пермь - Москва SVO SU1769 20:20 - 20:50
Также возможен вылет утром на следующий день после окончания программы с доплатой дополнительной ночи в Перми.
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Возможны ли изменения в программе тура?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В целом тур понравился, за исключением одного обеда в придорожном кафе Ермак, это было несъедобно, бежали оттуда дружно всей группой.
Экскурсовод хороший (Чурин Андрей), любит свой край и свою работу, рассказывал очень много.