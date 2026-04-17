Весна в Пермском крае

Откройте богатство уральской культуры, истории и природы в увлекательном путешествии по Пермскому краю! Вы прогуляетесь по живописным улицам Перми, ощутите тёплую атмосферу монастырской жизни, познакомитесь с традиционными русскими усадьбами и
бытом народов Урала, а также с культурой коми-пермяков.

Этот тур подарит Вам яркие впечатления, новые знания и незабываемые моменты — всё для тех, кто ценит богатство русской и уральской культуры, природную красоту и истинное гостеприимство.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Пермь. Пешеходная экскурсия по городу

14:00 Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча на ж/д вокзале «Пермь-2» /аэропорт «Большое Савино»).

При раннем приезде возможно раннее заселение в отель (за доп. плату).

15:00 Встреча с гидом у памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27).

15:00-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города «Пермь Губернская».

Маршрут проходит по центральным историческим кварталам города.

В ходе экскурсии Вы увидите:

  • скульптуру «Пермяк солёные уши» — самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир»;
  • здание «Театра оперы и балета» — один из лучших театров страны, визитная карточка Перми;
  • «Счастье не за горами» — знаменитый слоган, расположившийся поблизости от «Площади двух вокзалов»;
  • купеческие особняки — архитектурное наследие 19 века.

По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению в свободное время:

  • рестораны/ кафе: Пермская кухня, Хуторок, Партизан, Экспедиция, Чöскыт керку;
  • знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, Пермский академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония;
  • познакомиться с коллекцией Пермского звериного стиля в Краеведческом музее.
2 день

Культура коми-пермяков, г. Кудымкар

Завтрак в гостинице.

09:10 Выезд в г. Кудымкар от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27), путевая экскурсия.

13:00 Обед в ресторане «Национальный».

Ощутите себя «настоящим» коми-пермяком, отведав традиционную местную кухню.

14:30 Обзорная экскурсия по Кудымкару. Свободное время.

15:45 Тематическая экскурсия в «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка».

В ходе экскурсии наглядно увидим элементы быта, музейные коллекции, отражающие материальную и духовную культуру коми-пермяков, а также передвижные выставки, посвящённые проблемам сохранения, интерпретации и использования культурного наследия коми-пермяцкого края (экспонируются на лучших площадках страны).

18:00 Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.

Театр является постоянным участником и призером краевых и всероссийских конкурсов, театральных капустников и фестивалей актерской песни — номинант премии «Золотая маска», участник театрального фестиваля «Федерация» (2020 г.) в г. Грозный и др.

Ежегодно организует гастроли в г. Пермь, но зачем ждать определенные даты, смотреть в привычном зрительном зале, когда можно окунуться в иную культуру, насладиться самобытными интерьерами, угоститься пирожками с пистиками в театральном буфете!

20:30 Отправление в г. Пермь.

00:00 Прибытие в г. Пермь.

3 день

Белогорский монастырь, дегустация местной продукции в с. Калинино

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд из Перми от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27).

10:00-12:00 Путевая экскурсия.

12:00-14:00 Прибытие в «Белогорский монастырь», экскурсия около Монастыря, свободное время (монастырская лавка, святой источник).

14:00 Сбор группы и выезд.

По пути остановка в п. Калинино.

Остановка в Калинино — приятный перерыв: теплый травяной чай в самоваре с сушками и домашним вареньем, а также дегустация натуральных видов меда — липового, гречишного, цветочного.

Можно купить свежий мед и экологически чистые продукты прямо у производителя.

Отличный способ насладиться природными вкусами и зарядиться хорошим настроением!

17:00 Прибытие в Пермь, ул. Ленина, 53 (ТеатрТеатр).

4 день

Этнографический парк «Хохловка», отъезд

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд из Перми от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27).

10:00-11:00 Путевая экскурсия.

11:00-13:00 Обзорная экскурсия по АЭМ «Хохловка».

Хохловка — первый на Урале музей деревянного зодчества.

Это уникальный этнографический парк, расположенный в Перми на живописном берегу Камы и представляющий собой музей под открытым небом, где воссозданы традиционные русские усадьбы, села и этнические особенности региона.

Этот музейный комплекс помогает посетителям окунуться в богатую культуру, быт и историю России, особенно Уральского региона.

13:00-14:00 Свободное время в музее для прогулки.

14:00-15:00 Возвращение в Пермь.

Трансфер в аэропорт/жд вокзал осуществляется самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах города Перми на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/размещениеДвухместныйОдноместный

Трехместный

(2+доп. место)

Отель «Amaks Premier» 3*32 50037 90032 500
Отель «City Star» 3*32 50037 90032 500
Отель «Прикамье» 3*33 70038 80033 700
Отель «Урал» 3*, заезд 17.04.202636 40044 20036 400

Доплата за раннее заселение за номер, руб:

Гостиница/размещениеДвухместныйОдноместный

Трехместный

(2+доп. место)

Отель «Amaks Premier» 3*3 6002 9003 600
Отель «City Star» 3*3 7253 2503 725
Отель «Прикамье» 3*7 3005 3507 300
Отель «Урал» 3*, заезд 17.04.20263 5503 1003 550

Стоимость доп. ночи за номер, руб:

Гостиница/размещениеДвухместныйОдноместный

Трехместный

(2+доп. место)

Отель «Amaks Premier» 3*6 9005 5006 900
Отель «City Star» 3*6 5505 6006 550
Отель «Прикамье» 3*7 3005 3507 300
Отель «Урал» 3*, заезд 17.04.20266 8005 1006 800

Скидки на тур:

  • дети от 5 до 17 лет (включительно) – 300 руб.;
  • пенсионеры – 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Прикамье»

3 ночи

Отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.

В каждом номере отеля установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют горячий завтрак. В элегантном ресторане с большими окнами подают блюда европейской кухни. Вы можете отдохнуть в неформальной обстановке в ирландском пабе.

Отель «Урал» 3

3 ночи

Этот самый большой отель Западного Урала находится в Перми, в 15 минутах ходьбы от реки Кама. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Тренажерный зал и концертный зал за дополнительную плату.

Во всех современных номерах отеля "Урал" есть телевизор, холодильник и собственная ванная комната. В некоторых номерах также имеется камин, гидромассажная ванна и мини-кухня.

Каждое утро в отеле "Урал" подают завтрак "шведский стол". В баре и ресторане можно отведать разнообразные традиционные блюда региональной кухни. Отель "Урал" находится в 3 км от железнодорожного вокзала и в 18 км от аэропорта Перми.

Отель «АМАКС Премьер»

3 ночи

Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.

В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.

Отель «City Star»

3 ночи

Гостиница «Сити Стар» расположилась в самом центре Перми.

Номерной фонд представляют номера категории «Стандарт», «Студио» и «Апартаменты», каждый из которых выполнен в стиле минимализма и оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время проживания.

Питание организовано в собственном ресторане, в котором подают блюда местной и европейской кухни. Также здесь есть лобби-бар. Для проведения рабочих встреч, переговоров, семинаров и тренингов прекрасно подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

В непосредственной близости от гостиницы находятся достопримечательности, развлечения и магазины города. Расстояние до аэропорта «Большое Савино» составит 19 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание по программе (завтраки в гостинице, обед в Кудымкаре во 2 день)
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение гидом из г. Перми
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе
  • Билет в театр
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
  • Трансфер от аэропорта/ж/д и обратно (встреча/ проводы в аэропорту - 2 000 руб.)
  • Пожертвование/входной сбор в монастыре (от 100 руб./чел.)
  • Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
  • Питание в трапезной монастыря: суп, макароны/греча/пюре, котлета, чай, выпечка (~ 300 руб., есть терминал)
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты, церковные атрибуты и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров,церковной атрибутики,питания и т. д
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода,перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

Для женщин: юбки и платки.

В монастыре юбки и платки предоставляются, но в ограниченном количестве. Просим учитывать это при посещении.

Для детей: в соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер.

В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка.

Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно.

В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Для воды из монастыря: тару (при необходимости), также можно приобрести на месте.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки распространяются на:

  • детей от 5 до 17 лет – 300 руб.;
  • пенсионеров – 300 руб.
Как добраться до места встречи?

Добраться от ж/д вокзала «Пермь-2» до гостиницы и до места сбора группы можно на автобусе № 50, 68 до ост. «ЦУМ», либо вызвав такси «Яндекс». А также можете заказать встречу/ проводы на ж/д вокзале — 1 500 руб.

Добраться из аэропорта «Большое Савино» до гостиницы и места сбора группы можно на такси «Яндекс» или заказать встречу/ проводы в аэропорту — 2 000 руб.

В зависимости от количества туристов в группе, транспорт может быть следующий: индивидуальная машина, минивэн, микроавтобус, средний автобус, большой автобус.

Возможны ли изменения в программе?

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Что еще необходимо знать?
  1. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
  2. Просим обязательно сообщать менеджеру о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
  3. В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
  4. Вы можете полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Вы можете приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

