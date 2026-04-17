Программа тура по дням
Прибытие в город Пермь. Пешеходная экскурсия по городу
14:00 Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча на ж/д вокзале «Пермь-2» /аэропорт «Большое Савино»).
При раннем приезде возможно раннее заселение в отель (за доп. плату).
15:00 Встреча с гидом у памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27).
15:00-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города «Пермь Губернская».
Маршрут проходит по центральным историческим кварталам города.
В ходе экскурсии Вы увидите:
- скульптуру «Пермяк солёные уши» — самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир»;
- здание «Театра оперы и балета» — один из лучших театров страны, визитная карточка Перми;
- «Счастье не за горами» — знаменитый слоган, расположившийся поблизости от «Площади двух вокзалов»;
- купеческие особняки — архитектурное наследие 19 века.
По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению в свободное время:
- рестораны/ кафе: Пермская кухня, Хуторок, Партизан, Экспедиция, Чöскыт керку;
- знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, Пермский академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония;
- познакомиться с коллекцией Пермского звериного стиля в Краеведческом музее.
Культура коми-пермяков, г. Кудымкар
Завтрак в гостинице.
09:10 Выезд в г. Кудымкар от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27), путевая экскурсия.
13:00 Обед в ресторане «Национальный».
Ощутите себя «настоящим» коми-пермяком, отведав традиционную местную кухню.
14:30 Обзорная экскурсия по Кудымкару. Свободное время.
15:45 Тематическая экскурсия в «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка».
В ходе экскурсии наглядно увидим элементы быта, музейные коллекции, отражающие материальную и духовную культуру коми-пермяков, а также передвижные выставки, посвящённые проблемам сохранения, интерпретации и использования культурного наследия коми-пермяцкого края (экспонируются на лучших площадках страны).
18:00 Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.
Театр является постоянным участником и призером краевых и всероссийских конкурсов, театральных капустников и фестивалей актерской песни — номинант премии «Золотая маска», участник театрального фестиваля «Федерация» (2020 г.) в г. Грозный и др.
Ежегодно организует гастроли в г. Пермь, но зачем ждать определенные даты, смотреть в привычном зрительном зале, когда можно окунуться в иную культуру, насладиться самобытными интерьерами, угоститься пирожками с пистиками в театральном буфете!
20:30 Отправление в г. Пермь.
00:00 Прибытие в г. Пермь.
Белогорский монастырь, дегустация местной продукции в с. Калинино
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд из Перми от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27).
10:00-12:00 Путевая экскурсия.
12:00-14:00 Прибытие в «Белогорский монастырь», экскурсия около Монастыря, свободное время (монастырская лавка, святой источник).
14:00 Сбор группы и выезд.
По пути остановка в п. Калинино.
Остановка в Калинино — приятный перерыв: теплый травяной чай в самоваре с сушками и домашним вареньем, а также дегустация натуральных видов меда — липового, гречишного, цветочного.
Можно купить свежий мед и экологически чистые продукты прямо у производителя.
Отличный способ насладиться природными вкусами и зарядиться хорошим настроением!
17:00 Прибытие в Пермь, ул. Ленина, 53 (ТеатрТеатр).
Этнографический парк «Хохловка», отъезд
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд из Перми от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27).
10:00-11:00 Путевая экскурсия.
11:00-13:00 Обзорная экскурсия по АЭМ «Хохловка».
Хохловка — первый на Урале музей деревянного зодчества.
Это уникальный этнографический парк, расположенный в Перми на живописном берегу Камы и представляющий собой музей под открытым небом, где воссозданы традиционные русские усадьбы, села и этнические особенности региона.
Этот музейный комплекс помогает посетителям окунуться в богатую культуру, быт и историю России, особенно Уральского региона.
13:00-14:00 Свободное время в музее для прогулки.
14:00-15:00 Возвращение в Пермь.
Трансфер в аэропорт/жд вокзал осуществляется самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах города Перми на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместный
|Одноместный
Трехместный
(2+доп. место)
|Отель «Amaks Premier» 3*
|32 500
|37 900
|32 500
|Отель «City Star» 3*
|32 500
|37 900
|32 500
|Отель «Прикамье» 3*
|33 700
|38 800
|33 700
|Отель «Урал» 3*, заезд 17.04.2026
|36 400
|44 200
|36 400
Доплата за раннее заселение за номер, руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместный
|Одноместный
Трехместный
(2+доп. место)
|Отель «Amaks Premier» 3*
|3 600
|2 900
|3 600
|Отель «City Star» 3*
|3 725
|3 250
|3 725
|Отель «Прикамье» 3*
|7 300
|5 350
|7 300
|Отель «Урал» 3*, заезд 17.04.2026
|3 550
|3 100
|3 550
Стоимость доп. ночи за номер, руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместный
|Одноместный
Трехместный
(2+доп. место)
|Отель «Amaks Premier» 3*
|6 900
|5 500
|6 900
|Отель «City Star» 3*
|6 550
|5 600
|6 550
|Отель «Прикамье» 3*
|7 300
|5 350
|7 300
|Отель «Урал» 3*, заезд 17.04.2026
|6 800
|5 100
|6 800
Скидки на тур:
- дети от 5 до 17 лет (включительно) – 300 руб.;
- пенсионеры – 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Прикамье»
Отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.
В каждом номере отеля установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют горячий завтрак. В элегантном ресторане с большими окнами подают блюда европейской кухни. Вы можете отдохнуть в неформальной обстановке в ирландском пабе.
Отель «Урал» 3
Этот самый большой отель Западного Урала находится в Перми, в 15 минутах ходьбы от реки Кама. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Тренажерный зал и концертный зал за дополнительную плату.
Во всех современных номерах отеля "Урал" есть телевизор, холодильник и собственная ванная комната. В некоторых номерах также имеется камин, гидромассажная ванна и мини-кухня.
Каждое утро в отеле "Урал" подают завтрак "шведский стол". В баре и ресторане можно отведать разнообразные традиционные блюда региональной кухни. Отель "Урал" находится в 3 км от железнодорожного вокзала и в 18 км от аэропорта Перми.
Отель «АМАКС Премьер»
Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.
В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.
Отель «City Star»
Гостиница «Сити Стар» расположилась в самом центре Перми.
Номерной фонд представляют номера категории «Стандарт», «Студио» и «Апартаменты», каждый из которых выполнен в стиле минимализма и оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время проживания.
Питание организовано в собственном ресторане, в котором подают блюда местной и европейской кухни. Также здесь есть лобби-бар. Для проведения рабочих встреч, переговоров, семинаров и тренингов прекрасно подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
В непосредственной близости от гостиницы находятся достопримечательности, развлечения и магазины города. Расстояние до аэропорта «Большое Савино» составит 19 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание по программе (завтраки в гостинице, обед в Кудымкаре во 2 день)
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение гидом из г. Перми
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Билет в театр
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
- Трансфер от аэропорта/ж/д и обратно (встреча/ проводы в аэропорту - 2 000 руб.)
- Пожертвование/входной сбор в монастыре (от 100 руб./чел.)
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
- Питание в трапезной монастыря: суп, макароны/греча/пюре, котлета, чай, выпечка (~ 300 руб., есть терминал)
- Личные расходы (сувениры, местные продукты, церковные атрибуты и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров,церковной атрибутики,питания и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Для женщин: юбки и платки.
В монастыре юбки и платки предоставляются, но в ограниченном количестве. Просим учитывать это при посещении.
Для детей: в соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер.
В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка.
Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно.
В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Для воды из монастыря: тару (при необходимости), также можно приобрести на месте.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки распространяются на:
- детей от 5 до 17 лет – 300 руб.;
- пенсионеров – 300 руб.
Как добраться до места встречи?
Добраться от ж/д вокзала «Пермь-2» до гостиницы и до места сбора группы можно на автобусе № 50, 68 до ост. «ЦУМ», либо вызвав такси «Яндекс». А также можете заказать встречу/ проводы на ж/д вокзале — 1 500 руб.
Добраться из аэропорта «Большое Савино» до гостиницы и места сбора группы можно на такси «Яндекс» или заказать встречу/ проводы в аэропорту — 2 000 руб.
В зависимости от количества туристов в группе, транспорт может быть следующий: индивидуальная машина, минивэн, микроавтобус, средний автобус, большой автобус.
Возможны ли изменения в программе?
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Что еще необходимо знать?
- Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
- Просим обязательно сообщать менеджеру о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
- В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
- Вы можете полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Вы можете приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.