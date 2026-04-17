2 день

Культура коми-пермяков, г. Кудымкар

Завтрак в гостинице.

09:10 Выезд в г. Кудымкар от памятника «Пермяк — соленые уши» (отель «Прикамье» Комсомольский проспект, 27), путевая экскурсия.

13:00 Обед в ресторане «Национальный».

Ощутите себя «настоящим» коми-пермяком, отведав традиционную местную кухню.

14:30 Обзорная экскурсия по Кудымкару. Свободное время.

15:45 Тематическая экскурсия в «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка».

В ходе экскурсии наглядно увидим элементы быта, музейные коллекции, отражающие материальную и духовную культуру коми-пермяков, а также передвижные выставки, посвящённые проблемам сохранения, интерпретации и использования культурного наследия коми-пермяцкого края (экспонируются на лучших площадках страны).

18:00 Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.

Театр является постоянным участником и призером краевых и всероссийских конкурсов, театральных капустников и фестивалей актерской песни — номинант премии «Золотая маска», участник театрального фестиваля «Федерация» (2020 г.) в г. Грозный и др.

Ежегодно организует гастроли в г. Пермь, но зачем ждать определенные даты, смотреть в привычном зрительном зале, когда можно окунуться в иную культуру, насладиться самобытными интерьерами, угоститься пирожками с пистиками в театральном буфете!

20:30 Отправление в г. Пермь.

00:00 Прибытие в г. Пермь.

