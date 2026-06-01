Завершим наше путешествие в Каменном городе, где горные породы выстроились таким образом, что создают впечатление таинственного древнего поселения с лабиринтами улочек, приглашая окунуться в мир фантазий и открытий.
Программа тура по дням
Выезд из Перми
14:00 Выезд из из г. Пермь, ул. Ленина 53, Театр-Театр (со стороны ул. Ленина).
По пути остановка в кафе.
14:00-19:00 Дорога до п. Усть-Койва.
19:00-20:00 Размещение в глэмпинге.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Пешие прогулки к камням Дыроватый и Красный
09:00 Завтрак.
10:00-13:00 Пешая прогулка до камня Дыроватый (6 км).
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Пешая прогулка на камень Красный с переправой на лодках через реку Койва (4 км).
16:00-19:00 Свободное время для самостоятельного катания на пакрафтах.
19:00-20:00 Ужин.
20:00 Свободное время.
Баня.
Каменный город. Отъезд в Пермь
09:00 Завтрак.
10:00-12:30 Переезд до Каменного города.
12:30-14:30 Прогулка по Каменному городу.
Перекус сух. пайком.
14:30-16:00 Переезд до кафе.
16:00-16:30 Самостоятельный обед.
16:30 Ориентировочное отправление группы в Пермь.
По пути остановка в кафе.
19:30 Ориентировочное прибытие группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге в п. Усть-Койва.
Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослый
|16 270
|Пенсионер
|16 120
|Дети до 17 лет
|16 120
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Проживание в глэмпинге в общих номерах по 4 места
- Баня
- Питание: 2 завтрака, 1 обед, 2 ужина, сух. паек
- Услуги инструктора по туризму
- Страхование во время автобусной перевозки
- Входные билеты в ПП «Пермский»
- Переправа на лодках через р. Койва и аренда пакрафтов
- Экскурсии: камень "Дыроватые ребра", камень "Красный", Каменный город
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтрак и обед в 1 день, обед и ужин в 3 день
- Туристическая страховка - 390 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- В глэмпинг: личные вещи для пребывания в домах, личные средства гигиены и медикаменты.
- Туалетные и банные принадлежности.
- Кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах.
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) на период дождей и обувь для восхождений.
- Штормовой костюм: куртка (штормовка) и брюки (полукомбинезон), из плотной, не продуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой.
- От солнца: головной убор с козырьком, солнцезащитные средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант полиэтиленовая накидка).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Перчатки с пупырышками 1-2 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Необходимые документы для посещения ПП «Пермский»: копия паспорта, копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, копия пенсионного удостоверения, копия медицинского полиса.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что необходимо знать о глэмпинге?
- На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
- В каждом доме свой санузел (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.
- В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме)
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
- Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
- В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
- Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).
Что есть в доме:
- панорамные окна с красивым видом;
- спальные комнаты с комфортными двухъярусными кроватями со шторками на каждом ярусе (розетка, освещение и органайзер для телефона у каждого спального места);
- общая оборудованная туалетная комната с душевой кабиной (шампунь, гель для душа, гель-мыло для рук);
- общая кухня со всем необходимым для приготовления пищи;
- общая зона с телевизором, большой колонкой, камином и раздвижным диваном;
- тёплые полы и конвекторы в каждой комнате;
- веранда с двумя креслами-качалками и журнальным столиком.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристической услуги.
Стоимость – 390 руб. /чел.
Что еще необходимо знать о туре?
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
- Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.