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Выходные на Чусовой с проживанием в глэмпинге

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по живописным берегам реки Чусовой! Вас ждут удивительные природные достопримечательности, которые подарят массу впечатлений. Мы посетим камни и скалы, с которых открываются прекрасные панорамы реки Чусовой.

Завершим наше путешествие в Каменном городе, где горные породы выстроились таким образом, что создают впечатление таинственного древнего поселения с лабиринтами улочек, приглашая окунуться в мир фантазий и открытий.
Выходные на Чусовой с проживанием в глэмпингеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные на Чусовой с проживанием в глэмпингеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные на Чусовой с проживанием в глэмпингеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

14:00 Выезд из из г. Пермь, ул. Ленина 53, Театр-Театр (со стороны ул. Ленина).

По пути остановка в кафе.

14:00-19:00 Дорога до п. Усть-Койва.

19:00-20:00 Размещение в глэмпинге.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Выезд из ПермиВыезд из ПермиВыезд из Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешие прогулки к камням Дыроватый и Красный

09:00 Завтрак.

10:00-13:00 Пешая прогулка до камня Дыроватый (6 км).

13:00-14:00 Обед.

14:00-16:00 Пешая прогулка на камень Красный с переправой на лодках через реку Койва (4 км).

16:00-19:00 Свободное время для самостоятельного катания на пакрафтах.

19:00-20:00 Ужин.

20:00 Свободное время.

Баня.

Пешие прогулки к камням Дыроватый и КрасныйПешие прогулки к камням Дыроватый и КрасныйПешие прогулки к камням Дыроватый и КрасныйПешие прогулки к камням Дыроватый и Красный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Каменный город. Отъезд в Пермь

09:00 Завтрак.

10:00-12:30 Переезд до Каменного города.

12:30-14:30 Прогулка по Каменному городу.

Перекус сух. пайком.

14:30-16:00 Переезд до кафе.

16:00-16:30 Самостоятельный обед.

16:30 Ориентировочное отправление группы в Пермь.

По пути остановка в кафе.

19:30 Ориентировочное прибытие группы в Пермь.

Каменный город. Отъезд в ПермьКаменный город. Отъезд в ПермьКаменный город. Отъезд в ПермьКаменный город. Отъезд в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге в п. Усть-Койва.

Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Взрослый16 270
Пенсионер16 120
Дети до 17 лет16 120

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

2 ночи
Глэмпинг «Филин» расположен в живописном месте на берегу реки Чусовой, с видом на камень с одноименным названием. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения, в каждом доме 3 номера.
В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте.
Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое). В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Проживание в глэмпинге в общих номерах по 4 места
  • Баня
  • Питание: 2 завтрака, 1 обед, 2 ужина, сух. паек
  • Услуги инструктора по туризму
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Входные билеты в ПП «Пермский»
  • Переправа на лодках через р. Койва и аренда пакрафтов
  • Экскурсии: камень "Дыроватые ребра", камень "Красный", Каменный город
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтрак и обед в 1 день, обед и ужин в 3 день
  • Туристическая страховка - 390 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
  4. В глэмпинг: личные вещи для пребывания в домах, личные средства гигиены и медикаменты.
  5. Туалетные и банные принадлежности.
  6. Кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах.
  7. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) на период дождей и обувь для восхождений.
  8. Штормовой костюм: куртка (штормовка) и брюки (полукомбинезон), из плотной, не продуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой.
  9. От солнца: головной убор с козырьком, солнцезащитные средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  10. Защита от дождя (как вариант полиэтиленовая накидка).
  11. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  12. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  13. Перчатки с пупырышками 1-2 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  14. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  15. Бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  16. Необходимые документы для посещения ПП «Пермский»: копия паспорта, копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, копия пенсионного удостоверения, копия медицинского полиса.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что необходимо знать о глэмпинге?
  1. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
  2. В каждом доме свой санузел (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.
  3. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме)
  4. В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
  5. Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
  6. В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
  7. Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
  8. Режим тишины в домах начинается с 23:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день).

Что есть в доме:

  • панорамные окна с красивым видом;
  • спальные комнаты с комфортными двухъярусными кроватями со шторками на каждом ярусе (розетка, освещение и органайзер для телефона у каждого спального места);
  • общая оборудованная туалетная комната с душевой кабиной (шампунь, гель для душа, гель-мыло для рук);
  • общая кухня со всем необходимым для приготовления пищи;
  • общая зона с телевизором, большой колонкой, камином и раздвижным диваном;
  • тёплые полы и конвекторы в каждой комнате;
  • веранда с двумя креслами-качалками и журнальным столиком.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристической услуги.

Стоимость – 390 руб. /чел.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
  2. Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Перми

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