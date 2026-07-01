Вас ожидают уютный глэмпинг и праздничная программа, захватывающие виды со смотровых площадок, путешествие по заснеженным просторам и пешие экскурсии на Мельничный ручей и камень Красный.
Программа тура по дням
Встреча группы и переезд в глэмпинг. Новогодний банкет
13:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
17:00 Прибытие в п. Усть-Койва.
Размещение в барнхаусах на первой линии реки Чусовой, напротив скалы Филин.
17:00-19:00 Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.
Отдых. Ужин.
19:00-21:00 Баня.
21:00-23:00 Развлекательная программа на территории глэмпинга (на открытом воздухе).
23:00 Новогодний банкет (алкоголь не включен в стоимость).
Поздравление от Деда Мороза.
Прогулка на снегоходах (в санях) по Чусовой. Пешая экскурсия на Мельничный ручей
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-12:00 Путешествие на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Башня и Гусельный.
Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка «Царские ворота» и грот «Влюбленных»).
12:00-14:00 Пешеходная экскурсия на Мельничный ручей (Хрустальный водопад). Общая пешая часть 3 км.
14:00-15:00 Обед.
С 15:00 отдых. Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.
Ужин.
Баня.
Пешеходная экскурсия на камень Красный. Отъезд в Пермь
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Выселение из домов (вещи оставляем в тёплой армейской беседке, где будет обед).
10:00-13:00 Пешеходная экскурсия на камень Красный, по пути осмотр камня Филин.
С Красного камня открывается потрясающий вид на реку. Общая пешая часть 5 км.
13:00-14:00 Обед.
15:00 Выезд в Пермь.
19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге в п. Усть-Койва.
Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослый
|26 270
|Пенсионер
|25 970
|Дети до 17 лет
|25 970
Варианты проживания
Глэмпинг «Филин»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в глэмпинге
- Услуги инструктора
- Страхование во время автобусной перевозки
- Питание согласно программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Новогодний банкет и новогодняя программа
- Экскурсии согласно программе тура
- Входные билеты на территорию Природного Парка «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак и обед в 1 день, ужин в 3 день, питание в дороге
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Вода бутилированная.
- Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе, скорее всего, часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
- Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
- Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.
- В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно.
В пешие экскурсии и на снегоходах:
- Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
- Удобная треккинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
- Форма одежды теплая, спортивно-свободная, соответствующая погодным условиям.
- Хоба (сидушка туристическая), фонарики с запасными элементами питания.
- На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что необходимо знать о глэмпинге?
- На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
- В каждом доме свой санузел (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.
- В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме)
- В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
- Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
- В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
- Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
- Режим тишины в новогоднюю ночь в домах начинается с 02:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день). В другие дни с 23:00.
Что еще необходимо знать о туре?
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
- Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
- Можно приобрести интернет, который будет работать на территории глэмпинга (оплачивается и регистрируется аккаунт заранее – обращайтесь к менеджеру.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура включено страхование во время автобусной перевозки.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете по желанию приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.