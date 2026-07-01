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Новый год в Усть-Койве: тур в Пермском крае

Новый год в Усть-Койве
Приглашаем Вас встретить Новый год в окружении живописных пейзажей, могучих скал и камней, хрустальных водопадов и удивительных по своей красоте пещер – всё это на реке Чусовой.

Вас ожидают уютный глэмпинг и праздничная программа, захватывающие виды со смотровых площадок, путешествие по заснеженным просторам и пешие экскурсии на Мельничный ручей и камень Красный.
Новый год в Усть-Койве: тур в Пермском краеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый год в Усть-Койве: тур в Пермском краеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый год в Усть-Койве: тур в Пермском краеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы и переезд в глэмпинг. Новогодний банкет

13:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

17:00 Прибытие в п. Усть-Койва.

Размещение в барнхаусах на первой линии реки Чусовой, напротив скалы Филин.

17:00-19:00 Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

Отдых. Ужин.

19:00-21:00 Баня.

21:00-23:00 Развлекательная программа на территории глэмпинга (на открытом воздухе).

23:00 Новогодний банкет (алкоголь не включен в стоимость).

Поздравление от Деда Мороза.

Встреча группы и переезд в глэмпинг. Новогодний банкетВстреча группы и переезд в глэмпинг. Новогодний банкетВстреча группы и переезд в глэмпинг. Новогодний банкетВстреча группы и переезд в глэмпинг. Новогодний банкет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка на снегоходах (в санях) по Чусовой. Пешая экскурсия на Мельничный ручей

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-12:00 Путешествие на снегоходах (в санях): заезд на обзорные площадки на камни Башня и Гусельный.

Осмотр с берега камней Кобыльи рёбра, Гусельный, Башня, Гнутый, Сосун, Дыроватый (карстовая арка «Царские ворота» и грот «Влюбленных»).

12:00-14:00 Пешеходная экскурсия на Мельничный ручей (Хрустальный водопад). Общая пешая часть 3 км.

14:00-15:00 Обед.

С 15:00 отдых. Катание на тюбингах с огромной горки в глэмпинге.

Ужин.

Баня.

Прогулка на снегоходах (в санях) по Чусовой. Пешая экскурсия на Мельничный ручейПрогулка на снегоходах (в санях) по Чусовой. Пешая экскурсия на Мельничный ручейПрогулка на снегоходах (в санях) по Чусовой. Пешая экскурсия на Мельничный ручейПрогулка на снегоходах (в санях) по Чусовой. Пешая экскурсия на Мельничный ручей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пешеходная экскурсия на камень Красный. Отъезд в Пермь

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:00 Выселение из домов (вещи оставляем в тёплой армейской беседке, где будет обед).

10:00-13:00 Пешеходная экскурсия на камень Красный, по пути осмотр камня Филин.

С Красного камня открывается потрясающий вид на реку. Общая пешая часть 5 км.

13:00-14:00 Обед.

15:00 Выезд в Пермь.

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Пешеходная экскурсия на камень Красный. Отъезд в ПермьПешеходная экскурсия на камень Красный. Отъезд в ПермьПешеходная экскурсия на камень Красный. Отъезд в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге в п. Усть-Койва.

Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Взрослый26 270
Пенсионер25 970
Дети до 17 лет25 970

Варианты проживания

Глэмпинг «Филин»

2 ночи
Глэмпинг «Филин» расположен в живописном месте на берегу реки Чусовой, с видом на камень с одноименным названием. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения, в каждом доме 3 номера.
В каждом доме свой с/у (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте.
Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое). В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»Глэмпинг «Филин»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по программе
  • Проживание в глэмпинге
  • Услуги инструктора
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Питание согласно программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Новогодний банкет и новогодняя программа
  • Экскурсии согласно программе тура
  • Входные билеты на территорию Природного Парка «Пермский»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак и обед в 1 день, ужин в 3 день, питание в дороге
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Вода бутилированная.
  2. Запасная сменная обувь и одежа для автобуса. После пеших экскурсии и поездок на снегоходе, скорее всего, часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  3. Подушечки или пледы для удобства во время поездки.
  4. Личные вещи для базы, личные средства гигиены и медикаменты.
  5. Документы, удостоверяющие личность, карты, наличные деньги.
  6. В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно.

В пешие экскурсии и на снегоходах:

  1. Термос с горячим чаем/кофе и небольшой рюкзачок для перекуса, индивидуальных и гигиенических принадлежностей.
  2. Удобная треккинговая обувь, соответствующая погоде. Рекомендуем так же туристические бахилы(гамаши) на ноги (защита от попадания снега и грязи в обувь).
  3. Форма одежды теплая, спортивно-свободная, соответствующая погодным условиям.
  4. Хоба (сидушка туристическая), фонарики с запасными элементами питания.
  5. На снегоходах: дополнительные тёплые вещи, варежки, шарф или баф для защиты лица, на ноги тёплые ботинки, валенки или эва-сапоги с утеплителем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что необходимо знать о глэмпинге?
  1. На территории 2 дома. Каждый дом рассчитан на 10 мест для размещения.
  2. В каждом доме свой санузел (душевая кабина и туалет), в котором есть гель для душа, шампунь и гель-мыло для рук.
  3. В номерах двухъярусные кровати со шторками на каждом спальном месте (всего 3 номера на 10 человек в каждом доме)
  4. В доме 3 номера, но в каком Вы будете проживать, будет понятно только перед выездом. Бронирование конкретного номера в доме невозможно. Будьте готовы к тому, что Вы будете жить в четырехместном номере с другими туристами.
  5. Каждому туристу будут предоставлены полотенца (большое и маленькое).
  6. В каждом доме есть кухня, которая оборудована холодильником, плитой, микроволновой печью и всеми посудными принадлежностями.
  7. Заселение с собакой (или любым другим животным) невозможно, так как в сборной группе все туристы индивидуальны и моменты по здоровью тоже.
  8. Режим тишины в новогоднюю ночь в домах начинается с 02:00, так как на утро группу ждут экскурсии (будет активный день). В другие дни с 23:00.
Что еще необходимо знать о туре?
  1. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
  2. Будьте готовы к тому, что в Усть-Койве нет сети ни у одного оператора связи. Экстренные вызовы можно будет сделать у администрации глэмпинга.
  3. Можно приобрести интернет, который будет работать на территории глэмпинга (оплачивается и регистрируется аккаунт заранее – обращайтесь к менеджеру.
Включена ли страховка в стоимость тура?

В программу тура включено страхование во время автобусной перевозки.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете по желанию приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Перми

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