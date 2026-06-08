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Большой дворец Петергофа без очереди (всё включено)

Побывать в знаменитой императорской резиденции и посмотреть на фонтаны Нижнего парка
Приглашаем увидеть русский Версаль на южном берегу Финского залива. Вы погрузитесь в мир, где барочная роскошь встречается с инженерным гением.

Пройдёте по ослепительным парадным залам, увидите Дубовый кабинет Петра I и узнаете секреты знаменитых фонтанов-шутих.
Большой дворец Петергофа без очереди (всё включено)
Большой дворец Петергофа без очереди (всё включено)
Большой дворец Петергофа без очереди (всё включено)

Описание билета

Большой дворец

Мы расскажем о петровском и елизаветинском барокко, истории возрождения дворца после войны и закулисье императорского быта. Вы пройдёте по парадным залам: увидите роскошь Танцевального и Аудиенц-залов, Дубовый кабинет Петра I, знаменитый «турецкий» диван — подарок Потёмкина Екатерине II, и коллекцию живописи, ради которой императрица выкупила итальянское судно.

Нижний парк

Мы проведём вас по тенистым аллеям к Большому каскаду и скульптуре Самсона. Вы узнаете, как без единого насоса работает система самотёчных фонтанов, увидите скрытые гидравлические механизмы и шутихи, которые внезапно брызгают водой.

Малый музей — в подарок
Вас ждёт посещение одного из камерных музеев Петергофа на выбор организатора. Это возможность увидеть личные вещи императоров, редкие экспонаты или тематические коллекции, которые дополнят картину дворцово-парковой жизни и станут приятным бонусом к основному маршруту.

Организационные детали

  • Мы можем изменить порядок посещения объектов в зависимости от режима их работы
  • По понедельникам Большой императорский дворец не работает
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Студенты3250 ₽
Стандартный3990 ₽
Дети до 7 лет1990 ₽
Школьники3250 ₽
Пенсионеры3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Разводной площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 19147 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
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дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

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