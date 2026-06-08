Приглашаем увидеть русский Версаль на южном берегу Финского залива. Вы погрузитесь в мир, где барочная роскошь встречается с инженерным гением. Пройдёте по ослепительным парадным залам, увидите Дубовый кабинет Петра I и узнаете секреты знаменитых фонтанов-шутих.

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Описание билета

Большой дворец

Мы расскажем о петровском и елизаветинском барокко, истории возрождения дворца после войны и закулисье императорского быта. Вы пройдёте по парадным залам: увидите роскошь Танцевального и Аудиенц-залов, Дубовый кабинет Петра I, знаменитый «турецкий» диван — подарок Потёмкина Екатерине II, и коллекцию живописи, ради которой императрица выкупила итальянское судно.

Нижний парк

Мы проведём вас по тенистым аллеям к Большому каскаду и скульптуре Самсона. Вы узнаете, как без единого насоса работает система самотёчных фонтанов, увидите скрытые гидравлические механизмы и шутихи, которые внезапно брызгают водой.

Малый музей — в подарок

Вас ждёт посещение одного из камерных музеев Петергофа на выбор организатора. Это возможность увидеть личные вещи императоров, редкие экспонаты или тематические коллекции, которые дополнят картину дворцово-парковой жизни и станут приятным бонусом к основному маршруту.

Организационные детали