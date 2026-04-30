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Для иностранцев – экскурсии в Петергофе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Петергофе, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
22 июн в 13:00
23 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Парки Петергофа: фонтаны Нижнего парка и романтика Александрии
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Парки Петергофа: фонтаны Нижнего парка и романтика Александрии
От парадного блеска императорской резиденции - к тихому миру семейного отдыха Романовых
Начало: У Нижнего парка Петергофа
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Пешая
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Открыть для себя парадный и камерный мир царских резиденций
Начало: У входа в Верхний сад
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
12 300 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Нам очень понравилась эксеурсия с Еленой. К сожалению, погода нарушила наши планы - хотели добраться на метеоре, но начало судоходства
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сместили на более позднее время. Добирались на такси, Елена всю дорогу увлекательным рассказом погружала нас в историю города и парка. Мы чудесно провели день. Если планируете посетить Большой дворец (очень рекомендую), то Ваша экскурсия с Еленой составит 3 часа (дорога + 2 часа в парке).

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К
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
понравилось, прошлись по всему Петергофу
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Э
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Спасибо за экскурсию
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О
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!

Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
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Петергофа.
Экскурсия получилась насыщенной и познавательной: всё было объяснено понятно, живо и с интересными деталями, которые действительно запомнились.

Мы гуляли довольно долго, но время пролетело незаметно — Елена сумела сделать маршрут комфортным и увлекательным.
Чувствуется, что она любит свою работу и прекрасно знает материал.

Огромное спасибо за чудесную прогулку и атмосферу — рекомендуем от всей души!

Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!+3
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
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Олия
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
В целом хорошо, но рекомендации по ресторану понижает рейтинг экскурсии.
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Всего 7 отзывов в Петергофе в категории "Для иностранцев"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале;
  2. Парки Петергофа: фонтаны Нижнего парка и романтика Александрии;
  3. Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России.
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фонтаны в Петергофе;
  2. Нижний парк;
  3. Большой дворец;
  4. Парк Александрия;
  5. Фонтаны;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в июне 2026
Сейчас в Петергофе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 12 300. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Петергофе на 2026 год для иностранцев, 7 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август