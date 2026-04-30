Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
22 июн в 13:00
23 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Парки Петергофа: фонтаны Нижнего парка и романтика Александрии
От парадного блеска императорской резиденции - к тихому миру семейного отдыха Романовых
Начало: У Нижнего парка Петергофа
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Открыть для себя парадный и камерный мир царских резиденций
Начало: У входа в Верхний сад
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
12 300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Нам очень понравилась эксеурсия с Еленой. К сожалению, погода нарушила наши планы - хотели добраться на метеоре, но начало судоходства
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К
понравилось, прошлись по всему Петергофу
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Э
Спасибо за экскурсию
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О
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
+3
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В целом хорошо, но рекомендации по ресторану понижает рейтинг экскурсии.
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Всего 7 отзывов в Петергофе в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Для иностранцев»
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