Приглашаем вас посетить две знаменитые загородные резиденции на берегу Финского залива — Петергоф и Ораниенбаум.
Вы увидите дворцы, парки и фонтаны, узнаете больше об истории императорской России и сравните два разных по характеру дворцово-парковых ансамбля: парадный Петергоф и более камерный Ораниенбаум.
Вы увидите дворцы, парки и фонтаны, узнаете больше об истории императорской России и сравните два разных по характеру дворцово-парковых ансамбля: парадный Петергоф и более камерный Ораниенбаум.
Описание экскурсии
Часть 1. Петергоф — фонтанная столица мира (около 2,5 часа)
- Верхний сад — бывший парадный въезд в летнюю императорскую резиденцию.
- Нижний парк — один из самых известных парков мира, знаменитый своими фонтанами, каскадами и скульптурами. Здесь вы увидите:
Большой каскад — величественный ансамбль, спускающийся к Финскому заливу, со знаменитой золочёной статуей Самсона, раздирающего пасть льва
фонтаны «Адам» и «Ева», «Нептун», «Тритон», а также знаменитые фонтаны-шутихи;
малые дворцы и павильоны: Монплезир, Марли и Эрмитаж;
Большой дворец — бывшие Нагорные палаты и главную архитектурную доминанту Петергофа.
Часть 2. Ораниенбаум — атмосфера загородной резиденции (около 3–4 часов)
- Переезд в Ораниенбаум. В отличие от Петергофа, эта резиденция предназначалась не для парадных приёмов, а для более камерного отдыха.
- Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума, который сохранил особую атмосферу и уникальный облик. Здесь вы увидите:
Большой Меншиковский дворец — впечатляющий памятник петровского барокко, построенный для светлейшего князя А. Д. Меншикова;
Китайский дворец — жемчужину эпохи Екатерины II с уникальными интерьерами в стиле шинуазри;
- дворец Петра III* — один из немногих сохранившихся памятников рококо в России;
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи
- Билеты в парки оплачиваются дополнительно, в т. ч. и гиду. Нижний парк Петергофа – 900р/чел, выходные дни 1100р/чел. Учащиеся 14-18 лет – 600р/чел, 7-14 лет – 150р/чел. Парк Ораниенбаума – 550р/чел. Учащиеся 14-18 лет – 250р/чел, 7-14 лет – 100р/чел
- Из Петергофа в Ораниенбаум вы вместе с гидом добираетесь на рейсовом автобусе либо на такси (30 минут)
- Программу можно организовать для большего количества участников (до 30 чел). Детали уточняйте в переписке
- Можем провести экскурсию на автомобиле, минивэне или автобусе из Санкт- Петербурга. Детали также обсудим в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Верхний сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1777 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Петергофа
Похожие экскурсии на «Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России»
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Царство Нептуна в Петергофе: прогулка по Нижнему парку
Оценить масштаб и великолепие одной из главных приморских резиденций русских царей
Начало: У входа в Нижний парк
11 июн в 14:00
12 июн в 15:00
от 6670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
Завтра в 11:30
11 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
от 12 300 ₽ за экскурсию