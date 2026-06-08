Приглашаем вас посетить две знаменитые загородные резиденции на берегу Финского залива — Петергоф и Ораниенбаум. Вы увидите дворцы, парки и фонтаны, узнаете больше об истории императорской России и сравните два разных по характеру дворцово-парковых ансамбля: парадный Петергоф и более камерный Ораниенбаум.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 300 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Часть 1. Петергоф — фонтанная столица мира (около 2,5 часа)

Верхний сад — бывший парадный въезд в летнюю императорскую резиденцию.

Нижний парк — один из самых известных парков мира, знаменитый своими фонтанами, каскадами и скульптурами. Здесь вы увидите:

Большой каскад — величественный ансамбль, спускающийся к Финскому заливу, со знаменитой золочёной статуей Самсона, раздирающего пасть льва

фонтаны «Адам» и «Ева», «Нептун», «Тритон», а также знаменитые фонтаны-шутихи;

малые дворцы и павильоны: Монплезир, Марли и Эрмитаж;

Большой дворец — бывшие Нагорные палаты и главную архитектурную доминанту Петергофа.

Часть 2. Ораниенбаум — атмосфера загородной резиденции (около 3–4 часов)

Переезд в Ораниенбаум. В отличие от Петергофа, эта резиденция предназначалась не для парадных приёмов, а для более камерного отдыха.

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума, который сохранил особую атмосферу и уникальный облик. Здесь вы увидите:

Большой Меншиковский дворец — впечатляющий памятник петровского барокко, построенный для светлейшего князя А. Д. Меншикова;

Китайский дворец — жемчужину эпохи Екатерины II с уникальными интерьерами в стиле шинуазри;

дворец Петра III* — один из немногих сохранившихся памятников рококо в России;

Организационные детали

Все объекты осматриваются снаружи

Билеты в парки оплачиваются дополнительно, в т. ч. и гиду. Нижний парк Петергофа – 900р/чел, выходные дни 1100р/чел. Учащиеся 14-18 лет – 600р/чел, 7-14 лет – 150р/чел. Парк Ораниенбаума – 550р/чел. Учащиеся 14-18 лет – 250р/чел, 7-14 лет – 100р/чел

Из Петергофа в Ораниенбаум вы вместе с гидом добираетесь на рейсовом автобусе либо на такси (30 минут)

Программу можно организовать для большего количества участников (до 30 чел). Детали уточняйте в переписке

Можем провести экскурсию на автомобиле, минивэне или автобусе из Санкт- Петербурга. Детали также обсудим в переписке

С вами будет один из гидов нашей команды

, по аллеям которого будет приятно прогуляться и насладиться спокойной атмосферой.