Петергоф — продуманная до мелочей бывшая резиденция императоров, где каждая деталь работает на общий замысел. Вы пройдёте по Верхнему и Нижнему паркам и увидите знаменитые ансамбли.
Почувствуете масштаб идеи и разберётесь, как создавался этот рай на земле — от идеи Петра I до воплощения.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Верхний парк и его террасы.
- восточную часть Нижнего парка — Большой дворец, Большой каскад, Воронихинские колоннады и партерные цветники.
- Оранжерейный сад и фонтан «Тритон».
- каскад «Шахматная гора» и Римские фонтаны.
- Менажерийный сад с вольерами и фонтаном «Солнце».
- фонтаны-шутихи — «Зонтик», «Дубок», «Ёлочки», «Водяная дорога».
- памятник Петру I и Монплезир.
- фонтаны «Адам» и «Ева».
- павильон «Эрмитаж» и Львиный каскад.
А мы расскажем:
- почему на указателе у входа в Верхний сад высечено «26».
- как Петергоф из путевой мызы превратился в рай на земле.
- откуда в фонтаны поступает вода и как они работают без насосов.
- как гости попадали во дворец с корабля на бал.
- почему Петергоф стал символом императорской роскоши и как его восстанавливали после войны.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк: граждане РФ и ЕАЭС: взрослый — 1100 ₽, детский — 600 ₽; иностранные граждане — 2200 ₽.
- Билеты выкупает гид заранее. По условиям работы с ГМЗ «Петергоф» в этом формате экскурсии нет возможности выбрать льготный формат и /или купить билеты самостоятельно.
- Экскурсия проходит под открытым небом, осмотр всех дворцов и павильонов — снаружи. Следите за прогнозом погоды и выбирайте комфортную одежду для прогулки продолжительностью 2,5 часа на свежем воздухе.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петергофе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 3024 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места. Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Ирина провела очень интересную экскурсию по Петергофу. Увлекательные рассказы, индивидуальный подход. Спасибо большое, рекомендую!
А
Благодарим Ирину за очень интересную экскурсию, все прошло прекрасно! 🥰
