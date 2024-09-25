Вулкан Козельский – экскурсии в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулкан Козельский» в Петропавловске-Камчатском, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тихий океан: «Халактырский пляж»
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
19 000 ₽ за экскурсию
Халактырский пляж: авто-вояж на край света
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Халактырский пляж: авто-вояж на край света
Начало: Заберём вас в месте проживания
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
14 000 ₽ за экскурсию
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
24 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Экскурсия понравилась. Оправдала ожидания. Спасибо Марии
  • В
    Виктория
    17 сентября 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Спасибо Марии. Всё понравилось.
  • С
    Светлана
    20 августа 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Очень интересная экскурсия, приветливый и знающий гид. Очень довольны проведенным временем. С удовольствием рекомендуем. Мария, ты супер!
  • Е
    Елистратова
    13 июля 2024
    Халактырский пляж: авто-вояж на край света
    Отличная экскурсия. Замечательный эрудированный гид Ольга. Не смотря на дождь впечатления только положительные. Вид на океан завораживает. После экскурсии Ольга напоила горячим чаем с местными конфетами.
  • А
    Анна
    19 сентября 2023
    Халактырский пляж: авто-вояж на край света
    Отличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
    читать дальше

    похож на тот, что мы привыкли видеть на берегу моря - да и всё здесь напоминает о том, что ты находишься на краю света, в самой настоящей его "горячей" точке, где земля, извергая свои раскаленные недра, миллионами лет создавала ту красоту, что мы видим сейчас.

  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулкан Козельский»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  2. Халактырский пляж: авто-вояж на край света
  3. Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
Какие места ещё посмотреть в Петропавловске-Камчатском
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Авачинская бухта
  2. Петропавловская крепость
  3. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в мае 2025
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Вулкан Козельский" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Петропавловске-Камчатском на 2025 год по теме «Вулкан Козельский», 14 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль