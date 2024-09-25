Индивидуальная
до 1 чел.
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
19 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Халактырский пляж: авто-вояж на край света
Начало: Заберём вас в месте проживания
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
24 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 сентября 2024Экскурсия понравилась. Оправдала ожидания. Спасибо Марии
- ВВиктория17 сентября 2024Спасибо Марии. Всё понравилось.
- ССветлана20 августа 2024Очень интересная экскурсия, приветливый и знающий гид. Очень довольны проведенным временем. С удовольствием рекомендуем. Мария, ты супер!
- ЕЕлистратова13 июля 2024Отличная экскурсия. Замечательный эрудированный гид Ольга. Не смотря на дождь впечатления только положительные. Вид на океан завораживает. После экскурсии Ольга напоила горячим чаем с местными конфетами.
- ААнна19 сентября 2023Отличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
- ММатимова19 августа 2023Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
- ТТатьяна13 августа 2023Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулкан Козельский»
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