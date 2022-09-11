Камчатка без палаток и рюкзаков

Открой для себя уникальную Камчатку: Лучшее за 8 дней без палаток

5
3 отзыва
Открой для себя уникальную Камчатку: Лучшее за 8 дней без палаток и рюкзаков! Активное путешествие для тех, кто хочет разносторонне познакомиться с Камчаткой.
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает 🤩

Мишенная сопка
Мишенная сопка
Здесь открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский
Горный массив Вачкажец
Горный массив Вачкажец
Ландшафт Вачкажца, напоминающий швейцарские Альпы, и горное озеро Тахколоч на фоне гор никого не оставит равнодушным
Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Под ногами обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников
Питомник “Снежные псы”
Питомник “Снежные псы”
Здесь мы познакомимся с ездовыми собаками, которые участвуют в легендарной ежегодной гонке Беренгия
Местный колорит
Местный колорит
Увидим и познакомимся с северными оленями, окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки, отведаем шурпу из оленины с корякскими лепешками, сделаем уникальные фото в национальных корякских костюмах
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
С вершины, как и со склонов Авачи открываются безупречные панорамы местности, и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству
Увлекательное приключение
Увлекательное приключение
Сплав по реке Быстрая. Горные пейзажи сменяются лесными, а сквозь воду виднеются стаи лосося. Вдоль берегов плавают утки, и нередко в небе можно увидеть белоплечих орланов, а у берегов — медведей
Остров Старичков
Остров Старичков
Непрекращающийся гомон “птичьего базара” доносится даже сквозь шум двигателя.
Рыбалка
Рыбалка
Отправимся на морскую прогулку с глубоководной рыбалкой в бухте Тихая и обедом из морепродуктов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости В случае отказа от участия более, чем за 30 дней, предоплата возвращается, либо остается на депозите, для оплаты любого другого путешествия в течении 12 месяцев.
При отказе от участия в туре за 15 – 30 дней, удерживается 50% от стоимости тура в счет понесенных расходов.
При отказе от участия в туре менее 15 дней, удерживается 70% от стоимости тура в счет понесенных расходов

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы, знакомство. Мишенная сопка

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.

Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

Пообедаем в кафе и посетим знаменитый вулканариум – интерактивный музей, где познакомимся с Камчатским краем, узнаем о происхождении и роли вулканов в жизни региона и мира вцелом. Увидим извержение и побываем в лавовой пещере.

После чего заселимся в гостиницу. Отдых после смены часовых поясов и длительного перелета сейчас просто необходим. Также можно самостоятельно погулять по городу.

Завтра начинается наша насыщенная программа на полуострове.

Сбор группы, знакомство. Мишенная сопкаСбор группы, знакомство. Мишенная сопкаСбор группы, знакомство. Мишенная сопкаСбор группы, знакомство. Мишенная сопка
2 день

ПК - горный массив Вачкажец

После завтрака отправимся в авто-пешее путешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец.

Трекинг несложный и дает возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.

Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.

На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. А горное озеро Тахколоч на фоне гор никого не оставит равнодушным.

Вачкажец – это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы.

После отлично проведенного дня поедем в п. Паратунка, где нас ждут гостевые дома с горячим бассейном.

180 км авто, 12 – 15 км пешком налегке

ПК - горный массив ВачкажецПК - горный массив ВачкажецПК - горный массив ВачкажецПК - горный массив Вачкажец
3 день

Вулкан Горелый и Малая долина гейзеров

Очень ранний подъем.

Сегодня еще более насыщенный день. Нужно все успеть.

Транспорт повышенной проходимости доставит к подножью вулкана Горелый.

По дороге посетим Большую лавовую пещеру. Необычная акустика этой пещере способствовала тому, что здесь проводят целые музыкальные концерты.

В свое время, здесь давал концерт сам Юрий Башмет. В глубине пещеры пол ледяной, поэтому круглый год здесь достаточно прохладно.

Подъем на вулкан Горелый. В среднем, подъем занимает 3–4 часа. Идем налегке.

Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.

Под ногами обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.

После чего сделаем обеденный перекус и переедем к Мутновской ГеоЭС.

Мутновская ГеоЭС является уникальной электростанцией, расположенной на Камчатке в долине вулкана Мутновский на отметке 780 метров от уровня моря и использующей для производства электрической энергии геотермальное тепло.

Здесь мы посетим так называемую Малую долину гейзеров. Здесь горячая земля, а через фумаролы пробиваются струи водяных паров и газов.

120 км авто, пешком до 12 км, набор высоты 800 м, сброс высоты 800м

Вулкан Горелый и Малая долина гейзеровВулкан Горелый и Малая долина гейзеровВулкан Горелый и Малая долина гейзеровВулкан Горелый и Малая долина гейзеровВулкан Горелый и Малая долина гейзеров
4 день

ПК - Питомник «Снежные псы» - подножье вулкана Авачинский

Отправляемся в еще одно уникальное место – знаменитый питомник “Снежные псы”.

Здесь мы познакомимся с ездовыми собаками, которые участвуют в легендарной ежегодной гонке Беренгия.

Увидим и познакомимся с северными оленями, окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки, отведаем шурпу из оленины с корякскими лепешками, а также сделаем уникальные фото в национальных корякских костюмах.

А за доп плату будет возможность прокатится на собачьей упряжке, не смотря на то, что сейчас лето.

После насыщенной экскурсии переезд к подножью вулкана Авчинский.

Размещение в горном приюте и прогулка до горы верблюд, откуда открывается отличный вид на вулканы и русло Сухой речки, вдоль которой мы сюда поднялись.

Ночевка в горном приюте в 6-8-ми местных модулях на двухярусных кроватях с матрасами и спальными мешками.

40 км авто, до 5 км пешком налегке

ПК - Питомник «Снежные псы» - подножье вулкана АвачинскийПК - Питомник «Снежные псы» - подножье вулкана АвачинскийПК - Питомник «Снежные псы» - подножье вулкана АвачинскийПК - Питомник «Снежные псы» - подножье вулкана Авачинский
5 день

Восхождение на вулкан Авачинский

Непростой день, когда мы докажем сами себе, что нам все по плечу.

Восхождение на вулкан Авачинский высотой 2741 метров н. у. м.

Мы не гарантируем, что сможем дойти до самой вершины, т. к. суровая камчатская погода может внести свои коррективы.

Подъем достаточно продолжительный с большим набором высоты. Начнем подъем еще затемно, чтобы встретить умопомрачительный рассвет на склоне вулкана.

С вершины, как и со склонов Авачи открываются безупречные панорамы местности, и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству.

После спуска мы покушаем и переедем в Петропавловск-Камчатский в гостиницу, чтобы полноценно отдохнуть после непростого восхождения.

18 км – пешком налегке. Набор высоты 1800 м, сброс 1800 м

Восхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан АвачинскийВосхождение на вулкан Авачинский
6 день

Сплав по реке Быстрая. Рыбалка - Малкинские горячие источники

Сплав по Быстрой — увлекательное приключение. Горные пейзажи сменяются лесными, а, сквозь воду виднеются стаи лосося.

Вдоль берегов плавают утки, и нередко в небе можно увидеть белоплечих орланов, а у берегов — медведей.

Любители рыбной ловли могут попробовать свои силы в рыбалке на лососевых, гольца и хариуса.

В конце сплава мы вкусно пообедаем и переедем на Малкинские источники.

Купание в горячих источниках.

Для желающих необыкновенное контрастное купание в холодной речке Ключевка.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Сплав по реке Быстрая. Рыбалка - Малкинские горячие источникиСплав по реке Быстрая. Рыбалка - Малкинские горячие источникиСплав по реке Быстрая. Рыбалка - Малкинские горячие источникиСплав по реке Быстрая. Рыбалка - Малкинские горячие источники
7 день

Морская прогулка к острову Старичков и Халактырский пляж

После инструктажа на катере выходим из Авачинской губы.

Остановка возле скал «Три брата». Подходим поближе, чтобы осмотреть застывших исполинов.

Держим курс на остров Старичков. Еще на подходе вы «услышите» этот остров: непрекращающийся гомон “птичьего базара” доносится даже сквозь шум двигателя.

Рассматриваем гнездовья птиц и лежбища тюленей, делаем фотографии, достойные журнала National Geographic.

Обед на борту катера.

После обеда отходим от острова в бухту Тихая и рыбачим в свое удовольствие.

Кроме тихоокеанского лосося в этих водах обитает камбала, терпуг, морской окунь и белокорый палтус.

Возможно, мы окажемся не единственными рыболовами: косатки иногда заходят сюда поживиться рыбкой.

Возвращение в порт.

Переезд на легендарный Халактырский пляж с его черным песком. Гуляем, наслаждаясь дыханием океана и шумом волн. Это очень атмосферное место.

Самые отчаянные могут искупать в достаточно холодных водах Тихого океана. Но это того стоит.

Вечером найдем уютное кафе и устроим прощальный ужин.

Морская прогулка к острову Старичков и Халактырский пляжМорская прогулка к острову Старичков и Халактырский пляжМорская прогулка к острову Старичков и Халактырский пляжМорская прогулка к острову Старичков и Халактырский пляж
8 день

Отъезд

С утра до вылета мы должны успеть пробежаться по магазинам и рынкам, чтобы закупиться сувенирами и деликатесами.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

ВНИМАНИЕ! Вы можете продлить свое путешествие на 1 – 2 дня.

Например забронировать вертолетную экскурсию в долину гейзеров или Курильское озеро ил просто не спеша потратить день на сувенирные лавки и рыбные рынки.

Проживание

В Петропавловске-Камчатском и Паратунке – 2-х местное размещение с удобствами в номере; в горном приюте – восьмиместное размещение на двухярусных кроватях на матрасах со спальными мешками.

Варианты проживания

Гостиница в Петропавловске-Камчатском

5 ночей

Гостевой дом в п. Паратунка

1 ночь

Ночевка в горном приюте

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – Мишенная сопка – гостиница в ПК
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • 6 ночей в гостинице с двухместным размещением с удобствами в номере
  • Ночевка в горном приюте
  • Завтраки в гостиницах
  • Питание во время проживания в горном приюте
  • Посещение питомника “Снежные псы” с экскурсиями и обедом
  • Посещение вулканариума
  • Морская прогулка на катере к острову Старичков с рыбалкой и обедом
  • Сплав по реке Быстрой с рыбалкой и отдых на горячих Малкинских источниках
  • Групповое снаряжение для приготовления пищи (котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка "Вулканы Камчатки"
  • Работа гидов
  • Регистрация в МЧС
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание в ПК и во время длительных переездов
  • Такси по городу и в аэропорт в последний день (1000-1500 руб.)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Палки треккинговые (по желанию). Особенно пригодятся при восхождении на Авачинский вулкан;
  • Туристическая сидушка (пенопопа);
  • Рюкзак 50–60 л. (Большая сумка, баул, чемодан) под личные вещи;
  • Маленький легкий рюкзак на 20–30 литров;

Одежда и обувь:

  • Ботинки треккинговые/хорошие непромокаемые кроссовки на жесткой подошве;
  • Куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго- и ветрозащитные);
  • Дождевик;
  • Панама, шапка флисовая, перчатки флисовые;
  • Кофта утепленная (флисовая);
  • Носки (2 – 3 пары, синтетические);
  • 1 – 2 футболки;
  • Штаны ходовые легкие;
  • Комплект термобелья;
  • Сандалии спортивные или сланцы;
  • Легкое полотенце + купальные принадлежности (для посещения горячих источников);

Что взять еще:

  • Тарелка (контейнер), ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • Термос (0,5 – 1 литр);
  • РЕКОМЕНДУЕМ взять с собой индивидуальное карманное питание (орехи, сухофрукты, батончики);
  • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • Фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
  • Бутылка для воды 1л;
  • Свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);

Документы:

  • Паспорт;
  • Полис страхования;
  • Деньги на дополнительные расходы (10 000 – 20 000р.);

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

🚶Пешеходные🎣РыбалкаВодные развлечения🍀Природа и пейзажи🐼Животные🚣Сплавы и рафтинг🧳Многодневные туры🎣Рыболовные турыОстров Старичков

Похожие туры в Петропавловске-Камчатском

Рыбалка на Камчатке осенью
20 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Рыбалка на Камчатке осенью
Камчатка осенью - это маленький островок тепла
Петропавловск-Камчатский
27 000 за всё до 3 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Завтра
13 окт
14 окт
15 окт
28 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
ХОРОШО
🧭
ТАМ