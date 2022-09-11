3 день

Вулкан Горелый и Малая долина гейзеров

Очень ранний подъем.

Сегодня еще более насыщенный день. Нужно все успеть.

Транспорт повышенной проходимости доставит к подножью вулкана Горелый.

По дороге посетим Большую лавовую пещеру. Необычная акустика этой пещере способствовала тому, что здесь проводят целые музыкальные концерты.

В свое время, здесь давал концерт сам Юрий Башмет. В глубине пещеры пол ледяной, поэтому круглый год здесь достаточно прохладно.

Подъем на вулкан Горелый. В среднем, подъем занимает 3–4 часа. Идем налегке.

Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.

Под ногами обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.

После чего сделаем обеденный перекус и переедем к Мутновской ГеоЭС.

Мутновская ГеоЭС является уникальной электростанцией, расположенной на Камчатке в долине вулкана Мутновский на отметке 780 метров от уровня моря и использующей для производства электрической энергии геотермальное тепло.

Здесь мы посетим так называемую Малую долину гейзеров. Здесь горячая земля, а через фумаролы пробиваются струи водяных паров и газов.

120 км авто, пешком до 12 км, набор высоты 800 м, сброс высоты 800м