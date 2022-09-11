Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.
Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.
Пообедаем в кафе и посетим знаменитый вулканариум – интерактивный музей, где познакомимся с Камчатским краем, узнаем о происхождении и роли вулканов в жизни региона и мира вцелом. Увидим извержение и побываем в лавовой пещере.
После чего заселимся в гостиницу. Отдых после смены часовых поясов и длительного перелета сейчас просто необходим. Также можно самостоятельно погулять по городу.
Завтра начинается наша насыщенная программа на полуострове.
После завтрака отправимся в авто-пешее путешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец.
Трекинг несложный и дает возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.
Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.
На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. А горное озеро Тахколоч на фоне гор никого не оставит равнодушным.
Вачкажец – это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы.
После отлично проведенного дня поедем в п. Паратунка, где нас ждут гостевые дома с горячим бассейном.
180 км авто, 12 – 15 км пешком налегке
Очень ранний подъем.
Сегодня еще более насыщенный день. Нужно все успеть.
Транспорт повышенной проходимости доставит к подножью вулкана Горелый.
По дороге посетим Большую лавовую пещеру. Необычная акустика этой пещере способствовала тому, что здесь проводят целые музыкальные концерты.
В свое время, здесь давал концерт сам Юрий Башмет. В глубине пещеры пол ледяной, поэтому круглый год здесь достаточно прохладно.
Подъем на вулкан Горелый. В среднем, подъем занимает 3–4 часа. Идем налегке.
Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.
Под ногами обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.
После чего сделаем обеденный перекус и переедем к Мутновской ГеоЭС.
Мутновская ГеоЭС является уникальной электростанцией, расположенной на Камчатке в долине вулкана Мутновский на отметке 780 метров от уровня моря и использующей для производства электрической энергии геотермальное тепло.
Здесь мы посетим так называемую Малую долину гейзеров. Здесь горячая земля, а через фумаролы пробиваются струи водяных паров и газов.
120 км авто, пешком до 12 км, набор высоты 800 м, сброс высоты 800м
Отправляемся в еще одно уникальное место – знаменитый питомник “Снежные псы”.
Здесь мы познакомимся с ездовыми собаками, которые участвуют в легендарной ежегодной гонке Беренгия.
Увидим и познакомимся с северными оленями, окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки, отведаем шурпу из оленины с корякскими лепешками, а также сделаем уникальные фото в национальных корякских костюмах.
А за доп плату будет возможность прокатится на собачьей упряжке, не смотря на то, что сейчас лето.
После насыщенной экскурсии переезд к подножью вулкана Авчинский.
Размещение в горном приюте и прогулка до горы верблюд, откуда открывается отличный вид на вулканы и русло Сухой речки, вдоль которой мы сюда поднялись.
Ночевка в горном приюте в 6-8-ми местных модулях на двухярусных кроватях с матрасами и спальными мешками.
40 км авто, до 5 км пешком налегке
Непростой день, когда мы докажем сами себе, что нам все по плечу.
Восхождение на вулкан Авачинский высотой 2741 метров н. у. м.
Мы не гарантируем, что сможем дойти до самой вершины, т. к. суровая камчатская погода может внести свои коррективы.
Подъем достаточно продолжительный с большим набором высоты. Начнем подъем еще затемно, чтобы встретить умопомрачительный рассвет на склоне вулкана.
С вершины, как и со склонов Авачи открываются безупречные панорамы местности, и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству.
После спуска мы покушаем и переедем в Петропавловск-Камчатский в гостиницу, чтобы полноценно отдохнуть после непростого восхождения.
18 км – пешком налегке. Набор высоты 1800 м, сброс 1800 м
Сплав по Быстрой — увлекательное приключение. Горные пейзажи сменяются лесными, а, сквозь воду виднеются стаи лосося.
Вдоль берегов плавают утки, и нередко в небе можно увидеть белоплечих орланов, а у берегов — медведей.
Любители рыбной ловли могут попробовать свои силы в рыбалке на лососевых, гольца и хариуса.
В конце сплава мы вкусно пообедаем и переедем на Малкинские источники.
Купание в горячих источниках.
Для желающих необыкновенное контрастное купание в холодной речке Ключевка.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
После инструктажа на катере выходим из Авачинской губы.
Остановка возле скал «Три брата». Подходим поближе, чтобы осмотреть застывших исполинов.
Держим курс на остров Старичков. Еще на подходе вы «услышите» этот остров: непрекращающийся гомон “птичьего базара” доносится даже сквозь шум двигателя.
Рассматриваем гнездовья птиц и лежбища тюленей, делаем фотографии, достойные журнала National Geographic.
Обед на борту катера.
После обеда отходим от острова в бухту Тихая и рыбачим в свое удовольствие.
Кроме тихоокеанского лосося в этих водах обитает камбала, терпуг, морской окунь и белокорый палтус.
Возможно, мы окажемся не единственными рыболовами: косатки иногда заходят сюда поживиться рыбкой.
Возвращение в порт.
Переезд на легендарный Халактырский пляж с его черным песком. Гуляем, наслаждаясь дыханием океана и шумом волн. Это очень атмосферное место.
Самые отчаянные могут искупать в достаточно холодных водах Тихого океана. Но это того стоит.
Вечером найдем уютное кафе и устроим прощальный ужин.
С утра до вылета мы должны успеть пробежаться по магазинам и рынкам, чтобы закупиться сувенирами и деликатесами.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
ВНИМАНИЕ! Вы можете продлить свое путешествие на 1 – 2 дня.
Например забронировать вертолетную экскурсию в долину гейзеров или Курильское озеро ил просто не спеша потратить день на сувенирные лавки и рыбные рынки.
В Петропавловске-Камчатском и Паратунке – 2-х местное размещение с удобствами в номере; в горном приюте – восьмиместное размещение на двухярусных кроватях на матрасах со спальными мешками.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.