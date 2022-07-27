Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту.
Трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Обед на катере.
После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
На автобусе высокой проходимости едем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.
Прибыв на место, отправляемся на мини-восхождение на гору Верблюд, расположенную между двух огромных вулканов.
Мы увидим множество альпийских цветов и обязательно встретим евражек (беренгийских сусликов), которые любят позировать перед камерами за орешки и печенюшки.
Гора Верблюд – это тоже своего рода вулкан, образованный трещинным извержением.
Восхождение на Верблюд не сложное и по времени занимает не больше часа, абсолютная высота – 1200 м. над у. м.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Отправляемся на этническую экскурсию, которая проводится на базе питомника"Снежные псы".
Выступление национального ансамбля, беседа у костра о культуре и быте народов Камчатки, об их традициях и обычаях.
Кинологическая экскурсия по питомнику, знакомство с его обитателями, рассказ о породах ездовых собак, о видах ездового спорта.
Фотосессия с оленями.
Обед ‒ шурпа из оленины, чай с лепешками.
Композиционная фотосессия в национальных костюмах, выставка-продажа камчатских сувениров.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Утром отправляемся на реку к месту начала сплава и начинаем сплав.
Сплав не спортивный и по силам всем желающим, но четырем участникам на рафте нужно будет иногда грести веслами (можно по очереди).
Всего на рафте может быть до 10 человек.
Желающие могут заняться рыбалкой.
Обед на берегу реки.
После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где можно искупаться.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
После завтрака выезжаем в район «Мутновки».
Будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте.
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).
Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.
При желании можно принять ванну с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют.
Ужин.
Костер, гитара.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.
Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.
Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.
А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон "Опасный" мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать").
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.
Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 ‒ 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный.
Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.
В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
*восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Питание включено: завтрак, обед.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Питание включено: завтрак.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное размещение – 24 000 рублей.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.
Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.
В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере. Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком. На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.
За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5 – 6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках). На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.
Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.
Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.
Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 91000 рублей.
Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".
Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.
Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах в данном туре 24 000 руб.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":
(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.