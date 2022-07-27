Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток

Активное путешествие для тех, кто хочет разносторонне познакомиться с Камчаткой

5
3 отзыва
Активное путешествие для тех, кто хочет разносторонне познакомиться с Камчаткой.

Вы совершите несложное восхождение на два активных вулкана, прогуляетесь по альпийским лугам с цветами и ягодниками, сплавитесь по реке, познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Камчатки, побываете на берегу Тихого океана и совершите морскую прогулку на комфортабельном катере.
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Камчатка. Путешествие без рюкзаков и палаток
Ближайшие даты:
16
июл
30
июл
13
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • взойдем на вулканы Мутновский и Горелый;
  • примем участие в экскурсии к подножию вулкана Авачинский;
  • посетим Малую долину гейзеров;
  • познакомимся с ездовыми собаками;
  • покупаемся в бассейне с термальной водой;
  • сплавимся по реке Быстрая с рыбалкой;
  • встретимся с Тихим океаном.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Знакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-Камчатский
2 день

Морская прогулка на катере к острову Старичков. Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляж

Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.

Обед на катере.

После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.

Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Морская прогулка на катере к острову Старичков. Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляжМорская прогулка на катере к острову Старичков. Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляжМорская прогулка на катере к острову Старичков. Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляжМорская прогулка на катере к острову Старичков. Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляж
3 день

Экскурсия к подножиям Авачинского и Корякского вулканов. Восхождение на гору Верблюд

На автобусе высокой проходимости едем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.

Прибыв на место, отправляемся на мини-восхождение на гору Верблюд, расположенную между двух огромных вулканов.

Мы увидим множество альпийских цветов и обязательно встретим евражек (беренгийских сусликов), которые любят позировать перед камерами за орешки и печенюшки.

Гора Верблюд – это тоже своего рода вулкан, образованный трещинным извержением.

Восхождение на Верблюд не сложное и по времени занимает не больше часа, абсолютная высота – 1200 м. над у. м.

К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия к подножиям Авачинского и Корякского вулканов. Восхождение на гору ВерблюдЭкскурсия к подножиям Авачинского и Корякского вулканов. Восхождение на гору ВерблюдЭкскурсия к подножиям Авачинского и Корякского вулканов. Восхождение на гору ВерблюдЭкскурсия к подножиям Авачинского и Корякского вулканов. Восхождение на гору Верблюд
4 день

Этническая экскурсия на базе питомника «Снежные псы»

Отправляемся на этническую экскурсию, которая проводится на базе питомника"Снежные псы".

Выступление национального ансамбля, беседа у костра о культуре и быте народов Камчатки, об их традициях и обычаях.

Кинологическая экскурсия по питомнику, знакомство с его обитателями, рассказ о породах ездовых собак, о видах ездового спорта.

Фотосессия с оленями.

Обед ‒ шурпа из оленины, чай с лепешками.

Композиционная фотосессия в национальных костюмах, выставка-продажа камчатских сувениров.

К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Этническая экскурсия на базе питомника «Снежные псы»Этническая экскурсия на базе питомника «Снежные псы»Этническая экскурсия на базе питомника «Снежные псы»Этническая экскурсия на базе питомника «Снежные псы»Этническая экскурсия на базе питомника «Снежные псы»
5 день

Сплав и рыбалка на реке Быстрая. Купание в Малкинских горячих источниках

Утром отправляемся на реку к месту начала сплава и начинаем сплав.

Сплав не спортивный и по силам всем желающим, но четырем участникам на рафте нужно будет иногда грести веслами (можно по очереди).

Всего на рафте может быть до 10 человек.

Желающие могут заняться рыбалкой.

Обед на берегу реки.

После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где можно искупаться.

К вечеру возвращаемся в гостиницу в Паратунке.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Сплав и рыбалка на реке Быстрая. Купание в Малкинских горячих источникахСплав и рыбалка на реке Быстрая. Купание в Малкинских горячих источникахСплав и рыбалка на реке Быстрая. Купание в Малкинских горячих источникахСплав и рыбалка на реке Быстрая. Купание в Малкинских горячих источниках
6 день

Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Завтрак.

После завтрака выезжаем в район «Мутновки».

Будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте.

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну с голубой глиной.

Возвращаемся в турприют.

Ужин.

Костер, гитара.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеровВыезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров
7 день

Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.

Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.

Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон "Опасный" мощным водопадом.

К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать").

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулканаВосхождение к кратеру Мутновского вулкана
8 день

Восхождение на вулкан Горелый

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 ‒ 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.

Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный.

Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.

Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Ужин в этот день самостоятельно.

*восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.

Питание включено: завтрак, обед.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
9 день

Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное размещение в гостиницах в Паратунке ‒ 4 ночи;
  • двухместное размещение в гостиницах в г. Петропавловск-Камчатский ‒ 2 ночи;
  • многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский ‒ 2 ночи.

Доплата за одноместное размещение – 24 000 рублей.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Варианты проживания

Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский

2 ночи

Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.

Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-КамчатскийГостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский

Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский

2 ночи

Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.

В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.

По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».

Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.

Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-КамчатскийОтель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский

Гостиница «Фламинго», п. Паратунка

4 ночи

В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.

Гостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. ПаратункаГостиница «Фламинго», п. Паратунка

Гостиница «Гелиос», п. Паратунка

4 ночи

В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере. Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком. На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.

Гостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. ПаратункаГостиница «Гелиос», п. Паратунка

Горный турприют в районе «мутновки»

1 ночь

За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5 – 6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках). На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.

Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»Горный турприют в районе «мутновки»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Двухместное размещение в гостиницах (2 ночи в Петропавловске и 4 ночи в Паратунке)
  • Многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи)
  • Морская прогулка на яхте к острову Старичков
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида-инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в городе (во время двух ночевок ‒ в начале и в конце тура)
  • Доплата за одноместное размещение – 24 000 рублей
  • Страховка
  • Спиртные напитки.
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок - необязательно, на турприюте под вулканами есть спальники, но если вы хотите спать в своем спальнике, то возьмите его с собой, либо можете взять с собой вкладыш в спальник (это аналог простыни/пододеяльника для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (не обязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. легкая шапка, перчатки;
  16. термоноски (2 пары);
  17. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  18. солнцезащитные очки;
  19. солнцезащитный крем;
  20. купальные принадлежности;
  21. личная аптечка;
  22. предметы личной гигиены;
  23. средство защиты от комаров (кто очень боится комаров - можно взять с собой шляпу-накомарник);
  24. фонарик (желательно налобный).
Какое нас ждет питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Какие есть скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 91000 рублей.

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
  • при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.

Если я еду один (одна), возможно подселение?

Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Если мне требуется исключительно одноместное размещение?

Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах в данном туре 24 000 руб.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?

Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
27 июля 2022
Моя мечта сбылась - я побывала там, где начинается Россия. Компания туристов подобралась очень дружная. Каждый день открывали для себя новые реалии Камчатки. Сопровождающий Николай большой Молодец! Надежды оправдались, всё было очень круто и познавательно. Рекомендую.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
26 июля 2022
Восхитительно!!!! Это лучшее моё путешествие! Воспоминаний и эмоций хватит ещё на долгое время! Большое спасибо ребятам, которые с нами работали - Николаю и Павлу! Профессионально и терпеливо объясняли и сопровождали на подъёмах и сплаве, научили, как правильно завязывать шнурки 😊. Спасибо работникам турприюта - Алексею за постоянную заботу о нас и песни под гитару; Юрию и Гуле за вкуснейшую, приготовленную с душой еду! И хоть Погода не всегда благоволила, путешествие состоялось!
Буду планировать на следующий год путешествие с вами на Сахалин.
Из предложений;
1. Предусмотреть возможность проката треккинговых палок.
2. Включить в стоимость тура душ в турприюте 😊

Спасибо «Большой стране» и принимающей стороне за восхитительный отпуск!!!!
Е
16 авг 2021
Тур «Камчатка. Лайт» в целом понравился. Он включал в себя морскую прогулку до острова Старичкова (обед на палубе, рыбалка, ели крабов), сплав по реке Быстрой (1 день), посещение приюта «Снежные псы» (интересная этническая часть с представлением о жизни коряков), восхождение на гору Верблюд, подножие Авачинского и Корякского вулканов, переезд в горный приют и восхождение к кратерам Горелого и Мутновского вулканов, посещение Мутновской ГЭС и Дачных источников (самая запоминающаяся часть тура).
Важно понимать, что многое из программы зависит от погодных условий, никто не властен: может не открыться вид на вулканы, например. В целом организацией я довольна. Но хотелось бы быть более информированным в Паратунке. «Санаторий», в котором мы жили, древний, как мир. Много свободного времени вечером. Я, например, не знала, что рядом (в 5-10 минутах езды) находится потрясающий комплекс «Голубая лагуна», где можно насладиться SPA или покататься на сапе или вейке за лебедкой. Также на однодневном сплаве вероятность увидеть медведей 50/50, мы не увидели, так как самое интересное начинается с точки, куда мы приплывали.
Обязательно берите дополнительные дни, чтобы погулять по городу (закат на Мишенной сопке потрясающий) или взять дополнительные экскурсии.

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Организатор экскурсии Антон
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