Легенды Севера

Предлагаем вам отправиться в поездку по суровому Северу Камчатки с комфортом: здесь располагаются одни из самых высоких

5
3 отзыва
Предлагаем вам отправиться в поездку по суровому Северу Камчатки с комфортом: здесь располагаются одни из самых высоких вулканов на полуострове, что в свою очередь определило облик окружающего ландшафта.

Растительность на протяжении маршрута будет сменяться землей, выжженной лавой и пеплом, причудливыми формами каменных изваяний, а вы сможете прочувствовать размах и масштаб природных катаклизмов.
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Легенды Севера
Ближайшие даты:
19
июл
06
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по застывшей лаве, «Мертвому Лесу» и вулканическим пещерам, покорим вершину вулкана Плоский Толбачик;
  • увидим медведей, ловящих рыбу, пофотографируем Камчатских белоплечих орланов и пятнистых нерп;
  • познакомимся с традициями коренных народов и пройдем обряд очищения;
  • исследуем всевозможные бухты и гроты восточного побережья полуострова;
  • поплаваем на каяках или на моторной лодке с сивучами, осмотрим птичьи базары.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в курортный район Паратунка.

Размещение в гостиничном комплексе. 

Для туристов, прибывающих до 12:00, будет организована экскурсия на Халактырский пляж, береговая зона которого образована темно-серыми вулканическими песками.

Здесь уже начинается Тихий океан.

Интересная особенность песка – содержание частиц железосодержащего магнетита и титаномагнетита.

Если вы возьмете магнит и поднесете его к песку, то он полностью покроется его частицами.

Вечером общее собрание и проверка снаряжения. 

Встреча в аэропорту
2 день
Переезд в село Эссо, посещение этнографического музея

В этот день мы начнем путешествие на север.

Выезд намечен на 7:00 утра.

К этому времени нужно будет позавтракать и собраться.

За день мы проедем 500 км до поселка Эссо.

В дороге будем делать небольшие остановки: перекусим в поселке Сокочи, где готовят фирменные камчатские пирожки, и пообедаем в живописном месте у реки.

Маленький аккуратный поселок Эссо часто называют дальневосточной Швейцарией.

Он находится в глубине Камчатки, в альпийской долине. 

В этнографическом музее Эссо собрана самая большая на полуострове коллекция предметов быта местных племен — коряков и эвенов — специалистов по выживанию в суровых северных условиях.

В экспозиции реконструированы их жилища, представлены костюмы, оружие, посуда. 

Если мы успеем приехать в Эссо до закрытия музея, то обязательно его посетим.

На ночевку остановимся в гостинице с двухместными номерами и бассейном.

Переезд в село Эссо, посещение этнографического музея
3 день
Посещение эвенского этнографического стойбища, переезд к подножию вулкана Толбачик

Продолжаем погружение в атмосферу камчатской культуры в эвенском стойбище.

Оно находится в поселке Анавгай в 20 км от Эссо.

Знакомство с обычаями эвенов начнется с обряда очищения по древним поверьям: плохую энергию мы сожжем прыжками через костер, а дымящаяся ветка можжевельника отгонит злых духов.

После осмотра традиционных юрт и яранг мы пообщаемся с артистами известного на Камчатке ансамбля «Нулгур».

Они уже много лет исполняют эвенские песни и танцы и легко научат нескольким простым движениям.

У костра в юрте для нас накроют обед из национальных блюд с ароматным травяным чаем.

После прощания с хозяевами стойбища отправляемся на восток, к Ключевскому парку.

Неофициально его называют Долиной великанов за скопление на этой территории самых мощных вулканов Камчатки.

Мы подъедем к наиболее известному из них — Толбачику. 

К вечеру мы достигнем Толбачинского дола — это пустынная равнина, образованная после извержения. 

Мы подъедем на транспорте к конусу Клешня, поужинаем и отдохнем.

На ночевку разместимся в глэмпинге — это уютные шатры с кроватями и частично прозрачными стенами, через которые открывается вид на окрестности.

Посещение эвенского этнографического стойбища, переезд к подножию вулкана ТолбачикПосещение эвенского этнографического стойбища, переезд к подножию вулкана ТолбачикПосещение эвенского этнографического стойбища, переезд к подножию вулкана Толбачик
4 день
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик

Ранний подъем, завтрак и сразу после него подготовка к восхождению. 

Восхождение на Плоский Толбачик.

Спуск и возвращение в лагерь.

Ужин и вторая ночь в глэмпинге.

Восхождение на вулкан Плоский Толбачик
5 день
Район извержения Северного прорыва, лавовые пещеры, мертвый лес

После завтрака мы совершим автомобильный переезд к конусам Северного прорыва.

Большое трещинное Толбачинское извержение длилось целых полтора года, начавшись в июле 1975, оно завершилось в декабре 1976.

Следствием стало образование различных конусов и лавовых полей.

Сейчас конус Горшкова, на который мы поднимемся, сохраняет активность, его тепло и дыхание можно будет явственно ощутить.

Спуск и обед у подножия.

Далее осмотр лавовых пещер и «Мертвого леса». 

Возвращение в лагерь.

Ужин и последняя ночь в глэмпинге. 

Район извержения Северного прорыва, лавовые пещеры, мертвый лесРайон извержения Северного прорыва, лавовые пещеры, мертвый лесРайон извержения Северного прорыва, лавовые пещеры, мертвый лес
6 день
Поселок Ключи, прогулка по реке Камчатке на моторной лодке

После завтрака выезжаем с Толбачинского дола на север, к поселку Ключи.

Он находится с противоположной стороны Ключевского парка, на берегу реки Камчатки.

Там нас подберет моторная лодка и мы отправимся на несколько часов в водное путешествие по дикой природе.

Камчатка это — самая большая и богатая на рыбу река полуострова, ее длина — 758 километров.

Мы проплывем по извилистому руслу почти финальные 80 из них и прибудем к небольшому островку, спрятанному от цивилизации.

Здесь находится база научных сотрудников и простые охотничьи домики, в которых мы и разместимся.

Вечером можно уже отправиться на пробную рыбалку, здесь она всегда проходит с успехом.

Хорошим завершением дня будет отдых в русской бане.

Поселок Ключи, прогулка по реке Камчатке на моторной лодкеПоселок Ключи, прогулка по реке Камчатке на моторной лодкеПоселок Ключи, прогулка по реке Камчатке на моторной лодке
7 день
Тур по озеру Ажабачье на лодке

Этот день посвящен экскурсионной программе по озеру Ажабачье и его окрестностям.

Ажабачье – 4-ое по величине озеро на полуострове и находится под особой охраной.

Оно расположилось всего в 40 километрах от Тихого океана и каждый год сюда по реке Камчатка поднимается на нерест рыба.

Рыбные богатства привлекают местных рыбаков – медведей и белоплечих орланов. 

Проснувшись рано утром, плотно завтракаем и отправляемся на экскурсию по реке Камчатка и протокам до самого озера.

Перемещаясь водным транспортом, мы можем очень мобильно посетить все самые интересные пляжи и берега озера, найти место скопления самого большого количества нерестящихся лососей и соответственно рыбаков-медведей.

После экскурсии осмотр Нижнекамчатской Успенской церкви.

Это единственный памятник деревянной архитектуры, дошедший до нас через столетия.

Размещение в домиках. 

Тур по озеру Ажабачье на лодке
8 день
Лодочные прогулки по реке Камчатке и ее притокам, фотоохота

Сегодня запланированы спокойные поездки по реке в поисках интересных кадров.

Основная наша цель – съемка белоплечих орланов и других обитателей, в том числе медведей.

Большие гнезда орланов часто встречается в ветвях деревьев вдоль береговой линии, потому что эти птицы – рыбаки.

Пока самка высиживает птенцов, самец улетает на поиски пищи.

Не редки случаи, когда можно запечатлеть двух птиц одновременно.

Белоплечие орланы не пугливы и дают очень близко подойти к ним на лодке.

Мы увидим лежбище пятнистых тюленей – нерп.

Эти ластоногие, напротив, редко подпускают людей на близкие расстояния и ныряют в воду.

Лодочные прогулки по реке Камчатке и ее притокам, фотоохотаЛодочные прогулки по реке Камчатке и ее притокам, фотоохотаЛодочные прогулки по реке Камчатке и ее притокам, фотоохота
9 день
Возвращение в Паратунку

Ранним утром после завтрака и сборов мы вернемся на лодке в поселок Ключи, там пересядем на автомобиль и выедем в сторону Петропавловска-Камчатского.

Дорога будет долгой, примерно 10-14 часов.

Зато в пути вы увидите большую часть Камчатку.

Поздним вечером мы прибудем в Паратунку, и вы сможете расслабиться в целебной воде на знакомой базе отдыха.

Возвращение в Паратунку
10 день
Начало морского путешествия, бухты и гроты, остров Старичков

Ранний выезд в морской порт нам необходим, чтобы застать всех обитателей акватории на своих местах.

Для начала мы отдаем швартовый от Морского вокзала в центре города и на моторной яхте начинаем неспешное движение по Авачинской бухте.

Вашему взору отрываются панорамы города на фоне домашних вулканов, красавец Вилючинский вулкан на противоположной стороне бухты.

Пересекаем бухту и первой нашей локацией будут бухты Камбальная и Гротовая.

Здесь желающие пересаживаются на морские байдарки и в моторную лодку.

Начинается исследование скального побережья, красивейших гротов и обитателей этих мест.

Далее, двигаясь к воротам Авачинской губы, проходим всем известные скалы Три Брата.

Как только пересечем линию между мысом Маячным и Безымянным, то можно всех поздравить с выходом в Тихий океан.

Надеемся он будет и вправду тихим!

Судно следует к острову Старичков, а мы продолжаем наслаждаться видами отвесных скал всевозможных расцветок.

Остров Старичков – это охраняемая колония морских обитателей, птичий базар.

Здесь сохранились все первозданные условия для гнездования десятка видов морских пернатых, а возглавляет это царство – гнездовье белоплечего орлана.

Иногда в этом районе проплывают косатки с детьми и огромные самцы — их можно узнать по длинным прямым плавникам.

Если мы не увидим их сразу — не переживайте: впереди еще два дня, с огромной долей вероятности они нам еще встретятся.

Ближе к концу дня мы достигнем бухты Тихирка — это широкий залив с впадающей в него нерестовой рекой.

Здесь мы проведем ночь на берегу в комфортных глэмпингах.

Начало морского путешествия, бухты и гроты, остров СтаричковНачало морского путешествия, бухты и гроты, остров Старичков
11 день
Каяки и сивучи, пешеходная экскурсия к озеру Тихое

Утром, после завтрака, идем на яхте до мыса Кеккурный, у входа в бухту Русская.

Здесь обитает большая колония сивучей.

Мы увидим несколько крупных самцов и настоящий гарем их самок.

Снова занимаем места на каяках и моторной лодке – плывем знакомиться ближе.

С этого ракурса, в отличии от яхты, совсем другие ощущения.

Тем более сивучи, в отличии от своих собратьев пятнистых тюленей, не боятся людей, а плавают вокруг, изучая пришельцев.

Далее в программе высадка на уникальном пляже бухты Тихой.

Поход до красивейшего одноименного озера Тихое, желающие могут поплавать на байдарках.

Ночевка на яхте или на берегу.

Каяки и сивучи, пешеходная экскурсия к озеру ТихоеКаяки и сивучи, пешеходная экскурсия к озеру Тихое
12 день
Бухта Вилючинская, пешая прогулка на мыс Зеленый

Восточное побережье сильно изрезано и перед туристами предстают высокие и обрывистые берега.

Во время движения к Петропавловску на яхте мы будем заходить в бухту Вилючинскую.

С каяков и моторной лодки осмотрим несколько небольших водопадов, которые устремляются с отвесных скал прямо в океан.

Проходим мимо Камней Лаперуза, где расположено большое гнездовье Тихоокеанских бакланов.

В самой бухте обитает колония каланов и большое количество морских котиков.

Высаживаемся на берег и совершаем пешую экскурсию на мыс Зеленый, откуда открываются панорамные виды на бухту, а также Вилючинский вулкан с необычного ракурса, делаем шикарные снимки с высоты мыса.

Для любителей рыбалки на судне всегда готовы снасти, а для любителей покушать – стол из свежайших морепродуктов.

Возвращение на сушу и размещение на базе отдыха. 

Бухта Вилючинская, пешая прогулка на мыс Зеленый
13 день
Историческая экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

Историческая экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.

В сопровождении экскурсовода пройдем самый популярный маршрут по Никольской сопке и узнаем, с чего начиналось становление города.

Увидим наиболее старую улицу Петропавловска, памятники славным воинам и знаменитым путешественникам.

Поднимемся на смотровую площадку, чтобы заснять великолепную панораму города, расположенного между вулканами и океаном.

Новый интерактивный музей Вулканариум – обязательная остановка.

Его основал известный на Камчатке вулканолог Сергей Самойленко.

Историческая экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
14 день
Трансфер в аэропорт

Трансфер в аэропорт с остановкой у памятника с медведями «Здесь начинается Россия».

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное размещение в гостиничном комплексе "Лагуна" (С День 1 по День 2, с День 9 по День 10, с День 12 по День 14);
  • двухместное размещение в гостинице в селе Эссо (с День 2 по День 3);
  • многоместное размещение (до семи человек) в глэмпинге на территории Камчатского вулкана Толбачик (с День 3 по День 6);
  • многоместное размещение (до четырех человек) в гостевом домике на реке Камчатка (с День 6 по День 9);
  • двухместное размещение в глэмпинге в бухте Тихарка (в дни: с День 10 по День 12).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке + завтраки
  • Размещение на реке Камчатке на научной базе
  • Транспорт по программе
  • Экскурсии по программе
  • Питание на активной части тура
  • Работа гидов и повара
  • Рекреационные сбора за посещение платных территорий
  • Базовое туристское снаряжение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание в первый день прилета, ужины на базе отдыха и питание в городской части тура на обзорной экскурсии. В эти дни питание заказывается из личных предпочтений по меню. Мы не включаем его в основную программу, в связи с отсутствием в данных локациях комплексного обеда
  • Посещение бассейна
Место начала и завершения?
г. Елизово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Трекинговая обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки);
  • Термобелье (теплое);
  • Непромокаемые штаны;
  • Ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном);
  • Плащ-дождевик (лучше всего в форме пончо, чтобы он мог накрыть и рюкзак);
  • Куртка из полартекса (флиска);
  • Шапка;
  • Перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо);
  • Головной убор от солнца;
  • Солнцезащитные очки;
  • Теплые носки;
  • Купальные принадлежности;
  • Спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов (минус пять);
  • Рюкзак, объемом не менее 60 литров. Используется только для перевозки ваших вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит;
  • Вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги);
  • Крем от загара;
  • Фонарик;
  • Средство от комаров;
  • Накомарник;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Гамаши (по желанию).

В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.

Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июня 2022
В туре понравилось чередование горных и водных маршрутов. Забирали нас вовремя, транспорт в соответствии с маршрутом (за исключением экскурсии на вулкан, где мы застряли)
В
17 июня 2022
С точки зрения организации тура все было отлично!
И
6 мая 2022
Все организовано очень хорошо. Встреча в аэропорту, все экскурсии четко и по времени.

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