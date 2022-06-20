Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту.
Трансфер в курортный район Паратунка.
Размещение в гостиничном комплексе.
Для туристов, прибывающих до 12:00, будет организована экскурсия на Халактырский пляж, береговая зона которого образована темно-серыми вулканическими песками.
Здесь уже начинается Тихий океан.
Интересная особенность песка – содержание частиц железосодержащего магнетита и титаномагнетита.
Если вы возьмете магнит и поднесете его к песку, то он полностью покроется его частицами.
Вечером общее собрание и проверка снаряжения.
В этот день мы начнем путешествие на север.
Выезд намечен на 7:00 утра.
К этому времени нужно будет позавтракать и собраться.
За день мы проедем 500 км до поселка Эссо.
В дороге будем делать небольшие остановки: перекусим в поселке Сокочи, где готовят фирменные камчатские пирожки, и пообедаем в живописном месте у реки.
Маленький аккуратный поселок Эссо часто называют дальневосточной Швейцарией.
Он находится в глубине Камчатки, в альпийской долине.
В этнографическом музее Эссо собрана самая большая на полуострове коллекция предметов быта местных племен — коряков и эвенов — специалистов по выживанию в суровых северных условиях.
В экспозиции реконструированы их жилища, представлены костюмы, оружие, посуда.
Если мы успеем приехать в Эссо до закрытия музея, то обязательно его посетим.
На ночевку остановимся в гостинице с двухместными номерами и бассейном.
Продолжаем погружение в атмосферу камчатской культуры в эвенском стойбище.
Оно находится в поселке Анавгай в 20 км от Эссо.
Знакомство с обычаями эвенов начнется с обряда очищения по древним поверьям: плохую энергию мы сожжем прыжками через костер, а дымящаяся ветка можжевельника отгонит злых духов.
После осмотра традиционных юрт и яранг мы пообщаемся с артистами известного на Камчатке ансамбля «Нулгур».
Они уже много лет исполняют эвенские песни и танцы и легко научат нескольким простым движениям.
У костра в юрте для нас накроют обед из национальных блюд с ароматным травяным чаем.
После прощания с хозяевами стойбища отправляемся на восток, к Ключевскому парку.
Неофициально его называют Долиной великанов за скопление на этой территории самых мощных вулканов Камчатки.
Мы подъедем к наиболее известному из них — Толбачику.
К вечеру мы достигнем Толбачинского дола — это пустынная равнина, образованная после извержения.
Мы подъедем на транспорте к конусу Клешня, поужинаем и отдохнем.
На ночевку разместимся в глэмпинге — это уютные шатры с кроватями и частично прозрачными стенами, через которые открывается вид на окрестности.
Ранний подъем, завтрак и сразу после него подготовка к восхождению.
Восхождение на Плоский Толбачик.
Спуск и возвращение в лагерь.
Ужин и вторая ночь в глэмпинге.
После завтрака мы совершим автомобильный переезд к конусам Северного прорыва.
Большое трещинное Толбачинское извержение длилось целых полтора года, начавшись в июле 1975, оно завершилось в декабре 1976.
Следствием стало образование различных конусов и лавовых полей.
Сейчас конус Горшкова, на который мы поднимемся, сохраняет активность, его тепло и дыхание можно будет явственно ощутить.
Спуск и обед у подножия.
Далее осмотр лавовых пещер и «Мертвого леса».
Возвращение в лагерь.
Ужин и последняя ночь в глэмпинге.
После завтрака выезжаем с Толбачинского дола на север, к поселку Ключи.
Он находится с противоположной стороны Ключевского парка, на берегу реки Камчатки.
Там нас подберет моторная лодка и мы отправимся на несколько часов в водное путешествие по дикой природе.
Камчатка это — самая большая и богатая на рыбу река полуострова, ее длина — 758 километров.
Мы проплывем по извилистому руслу почти финальные 80 из них и прибудем к небольшому островку, спрятанному от цивилизации.
Здесь находится база научных сотрудников и простые охотничьи домики, в которых мы и разместимся.
Вечером можно уже отправиться на пробную рыбалку, здесь она всегда проходит с успехом.
Хорошим завершением дня будет отдых в русской бане.
Этот день посвящен экскурсионной программе по озеру Ажабачье и его окрестностям.
Ажабачье – 4-ое по величине озеро на полуострове и находится под особой охраной.
Оно расположилось всего в 40 километрах от Тихого океана и каждый год сюда по реке Камчатка поднимается на нерест рыба.
Рыбные богатства привлекают местных рыбаков – медведей и белоплечих орланов.
Проснувшись рано утром, плотно завтракаем и отправляемся на экскурсию по реке Камчатка и протокам до самого озера.
Перемещаясь водным транспортом, мы можем очень мобильно посетить все самые интересные пляжи и берега озера, найти место скопления самого большого количества нерестящихся лососей и соответственно рыбаков-медведей.
После экскурсии осмотр Нижнекамчатской Успенской церкви.
Это единственный памятник деревянной архитектуры, дошедший до нас через столетия.
Размещение в домиках.
Сегодня запланированы спокойные поездки по реке в поисках интересных кадров.
Основная наша цель – съемка белоплечих орланов и других обитателей, в том числе медведей.
Большие гнезда орланов часто встречается в ветвях деревьев вдоль береговой линии, потому что эти птицы – рыбаки.
Пока самка высиживает птенцов, самец улетает на поиски пищи.
Не редки случаи, когда можно запечатлеть двух птиц одновременно.
Белоплечие орланы не пугливы и дают очень близко подойти к ним на лодке.
Мы увидим лежбище пятнистых тюленей – нерп.
Эти ластоногие, напротив, редко подпускают людей на близкие расстояния и ныряют в воду.
Ранним утром после завтрака и сборов мы вернемся на лодке в поселок Ключи, там пересядем на автомобиль и выедем в сторону Петропавловска-Камчатского.
Дорога будет долгой, примерно 10-14 часов.
Зато в пути вы увидите большую часть Камчатку.
Поздним вечером мы прибудем в Паратунку, и вы сможете расслабиться в целебной воде на знакомой базе отдыха.
Ранний выезд в морской порт нам необходим, чтобы застать всех обитателей акватории на своих местах.
Для начала мы отдаем швартовый от Морского вокзала в центре города и на моторной яхте начинаем неспешное движение по Авачинской бухте.
Вашему взору отрываются панорамы города на фоне домашних вулканов, красавец Вилючинский вулкан на противоположной стороне бухты.
Пересекаем бухту и первой нашей локацией будут бухты Камбальная и Гротовая.
Здесь желающие пересаживаются на морские байдарки и в моторную лодку.
Начинается исследование скального побережья, красивейших гротов и обитателей этих мест.
Далее, двигаясь к воротам Авачинской губы, проходим всем известные скалы Три Брата.
Как только пересечем линию между мысом Маячным и Безымянным, то можно всех поздравить с выходом в Тихий океан.
Надеемся он будет и вправду тихим!
Судно следует к острову Старичков, а мы продолжаем наслаждаться видами отвесных скал всевозможных расцветок.
Остров Старичков – это охраняемая колония морских обитателей, птичий базар.
Здесь сохранились все первозданные условия для гнездования десятка видов морских пернатых, а возглавляет это царство – гнездовье белоплечего орлана.
Иногда в этом районе проплывают косатки с детьми и огромные самцы — их можно узнать по длинным прямым плавникам.
Если мы не увидим их сразу — не переживайте: впереди еще два дня, с огромной долей вероятности они нам еще встретятся.
Ближе к концу дня мы достигнем бухты Тихирка — это широкий залив с впадающей в него нерестовой рекой.
Здесь мы проведем ночь на берегу в комфортных глэмпингах.
Утром, после завтрака, идем на яхте до мыса Кеккурный, у входа в бухту Русская.
Здесь обитает большая колония сивучей.
Мы увидим несколько крупных самцов и настоящий гарем их самок.
Снова занимаем места на каяках и моторной лодке – плывем знакомиться ближе.
С этого ракурса, в отличии от яхты, совсем другие ощущения.
Тем более сивучи, в отличии от своих собратьев пятнистых тюленей, не боятся людей, а плавают вокруг, изучая пришельцев.
Далее в программе высадка на уникальном пляже бухты Тихой.
Поход до красивейшего одноименного озера Тихое, желающие могут поплавать на байдарках.
Ночевка на яхте или на берегу.
Восточное побережье сильно изрезано и перед туристами предстают высокие и обрывистые берега.
Во время движения к Петропавловску на яхте мы будем заходить в бухту Вилючинскую.
С каяков и моторной лодки осмотрим несколько небольших водопадов, которые устремляются с отвесных скал прямо в океан.
Проходим мимо Камней Лаперуза, где расположено большое гнездовье Тихоокеанских бакланов.
В самой бухте обитает колония каланов и большое количество морских котиков.
Высаживаемся на берег и совершаем пешую экскурсию на мыс Зеленый, откуда открываются панорамные виды на бухту, а также Вилючинский вулкан с необычного ракурса, делаем шикарные снимки с высоты мыса.
Для любителей рыбалки на судне всегда готовы снасти, а для любителей покушать – стол из свежайших морепродуктов.
Возвращение на сушу и размещение на базе отдыха.
Историческая экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
В сопровождении экскурсовода пройдем самый популярный маршрут по Никольской сопке и узнаем, с чего начиналось становление города.
Увидим наиболее старую улицу Петропавловска, памятники славным воинам и знаменитым путешественникам.
Поднимемся на смотровую площадку, чтобы заснять великолепную панораму города, расположенного между вулканами и океаном.
Новый интерактивный музей Вулканариум – обязательная остановка.
Его основал известный на Камчатке вулканолог Сергей Самойленко.
Трансфер в аэропорт с остановкой у памятника с медведями «Здесь начинается Россия».
Тур предусматривает проживание:
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.