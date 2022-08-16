Прибытие на Камчатку

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту.
Трансфер до средства размещения в Петропавловске-Камчатском.
Заселение, обед.
Брифинг.
Поездка на побережье Тихого океана.
Халактырский пляж одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.
Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и чёрным песком.
Возвращение в город.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал.
Он расположен между двумя действующими вулканами – Авачинским (2741 м) и Корякским (3456 м).
Мы доберемся туда на снегоходе с пассажирской нартой и, если позволит погода и у вас будет желание, мы поднимемся на экструзию Верблюд, расположенную между исполинами.
Оттуда открывается потрясающий вид на Авачинский и Корякский, как на ладони видны города Петропавловск-Камчатский и Елизово.
После спуска нас ждет вкусный ланч.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в город.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выезд на место базирования вертолёта.
Полёт на четырёхместном вертолете Eurocopter Gazelle с шикарным обзором из кабины.
С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину, по форме напоминающую вулкан (1556 м), горные цирки, а также озеро Тахколоч.
После вертолётной экскурсии вы окажетесь на озере Начикинское.
Вкуснейший обед на свежем воздухе или в прозрачном геокуполе, меню из камчатских деликатесов и, конечно же, царица застолья — красная икра.
Возможна пешая обзорная экскурсия, а также знакомство с западносибирскими лайками.
Возвращение в город.
Ужин и отдых.
Завтрак.
На машинах высокой проходимости мы отправимся к подножию Вилючинского вулкана (2173 м) и поднимемся по горному серпантину на Вилючинский перевал (1100 м).
Отсюда открывается потрясающий вид.
Мы погуляем на смотровой площадке, при входе на которую стоят три статуи богам-хранителям Камчатки, а потом отправимся вниз по серпантину к Вилючинскому водопаду.
Конечно, зимой мы не увидим бурных потоков воды, стекающих сверху, они с ноября по май превращаются в голубой лед, образуя гигантскую сосульку.
На обратном пути мы заедем покупаться в термальный бассейн.
Возвращение в город.
Праздничный ужин, салют.
Завтрак.
Вертолётная экскурсия в кратер действующего вулкана, посадка на побережье Тихого океана.
Свободное время.
Ужин.
Отдых.
Празднование Рождества (для заезда 03-09.01).
Завтрак.
Запасной / свободный день.
Выбор дополнительной активности на месте.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и сувенирную лавку.
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в гостевом доме "Bay House" или “Granin House”
Гостевой дом расположен в Петропавловске-Камчатском. В числе удобств ресторан, общая кухня и общий лаундж. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории гостевого дома. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Во всех номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды. В номерах гостевого дома Bay House предоставляется постельное белье и полотенца.
Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 20 км.
Гостевой дом Granin House с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Петропавловске-Камчатском. В распоряжении гостей общая кухня и общий лаундж, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и прокат лыжного снаряжения.
Постельное белье и полотенца входят в стоимость проживания.
В гостевом доме Granin House сервируется континентальный завтрак.
Гости могут заняться такими видами активного отдыха как Петропавловск-Камчатский, лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Расстояние от гостевого дома «Гранан Хаус» до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 19 км.
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.