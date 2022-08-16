Новогодние праздники на Камчатке

Отдых на новогодних праздниках на Камчатке

5
3 отзыва
Отдых на новогодних праздниках на Камчатке.

Проведите увлекательные новогодние праздники на Камчатке! Вас ждут поездки по красивейшим местам, доступным нам в этот период.

Вы побываете у подножия вулканов, покупаетесь в термальных источниках, отведаете блюда из морепродуктов и многое-многое другое. Начните свой год по-особенному – приезжайте на Камчатку!
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Новогодние праздники на Камчатке
Ближайшие даты:
28
дек
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту.

Трансфер до средства размещения в Петропавловске-Камчатском.

Заселение, обед.

Брифинг.

Поездка на побережье Тихого океана.

Халактырский пляж одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.

Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и чёрным песком.

Возвращение в город.

Ужин.

Отдых.

Прибытие на Камчатку
2 день

Экскурсия на Авачинский перевал

Завтрак.

Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал.

Он расположен между двумя действующими вулканами – Авачинским (2741 м) и Корякским (3456 м).

Мы доберемся туда на снегоходе с пассажирской нартой и, если позволит погода и у вас будет желание, мы поднимемся на экструзию Верблюд, расположенную между исполинами.

Оттуда открывается потрясающий вид на Авачинский и Корякский, как на ладони видны города Петропавловск-Камчатский и Елизово.

После спуска нас ждет вкусный ланч.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в город.

Ужин и отдых.

Экскурсия на Авачинский перевалЭкскурсия на Авачинский перевалЭкскурсия на Авачинский перевал
3 день

Вертолётная экскурсия и пикник на озере

Завтрак.

Выезд на место базирования вертолёта.

Полёт на четырёхместном вертолете Eurocopter Gazelle с шикарным обзором из кабины.

С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину, по форме напоминающую вулкан (1556 м), горные цирки, а также озеро Тахколоч.

После вертолётной экскурсии вы окажетесь на озере Начикинское.

Вкуснейший обед на свежем воздухе или в прозрачном геокуполе, меню из камчатских деликатесов и, конечно же, царица застолья — красная икра.

Возможна пешая обзорная экскурсия, а также знакомство с западносибирскими лайками.

Возвращение в город.

Ужин и отдых.

Вертолётная экскурсия и пикник на озереВертолётная экскурсия и пикник на озереВертолётная экскурсия и пикник на озереВертолётная экскурсия и пикник на озере
4 день

Экскурсия на Вилючинский перевал. Празднование Нового года

Завтрак.

На машинах высокой проходимости мы отправимся к подножию Вилючинского вулкана (2173 м) и поднимемся по горному серпантину на Вилючинский перевал (1100 м).

Отсюда открывается потрясающий вид.

Мы погуляем на смотровой площадке, при входе на которую стоят три статуи богам-хранителям Камчатки, а потом отправимся вниз по серпантину к Вилючинскому водопаду.

Конечно, зимой мы не увидим бурных потоков воды, стекающих сверху, они с ноября по май превращаются в голубой лед, образуя гигантскую сосульку.

На обратном пути мы заедем покупаться в термальный бассейн.

Возвращение в город.

Праздничный ужин, салют.

Экскурсия на Вилючинский перевал. Празднование Нового годаЭкскурсия на Вилючинский перевал. Празднование Нового годаЭкскурсия на Вилючинский перевал. Празднование Нового года
5 день

Вертолётная экскурсия

Завтрак.

Вертолётная экскурсия в кратер действующего вулкана, посадка на побережье Тихого океана.

Свободное время.

Ужин.

Отдых.

Празднование Рождества (для заезда 03-09.01).

Вертолётная экскурсияВертолётная экскурсия
6 день

Запасной / свободный день

Завтрак.

Запасной / свободный день.

Выбор дополнительной активности на месте.

Ужин и отдых.

Запасной / свободный деньЗапасной / свободный деньЗапасной / свободный день
7 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и сувенирную лавку.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в гостевом доме "Bay House" или “Granin House”

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

6 ночей

Гостевой дом расположен в Петропавловске-Камчатском. В числе удобств ресторан, общая кухня и общий лаундж. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории гостевого дома. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Во всех номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды. В номерах гостевого дома Bay House предоставляется постельное белье и полотенца.

Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 20 км.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Гостевой дом «Granin House»

6 ночей

Гостевой дом Granin House с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Петропавловске-Камчатском. В распоряжении гостей общая кухня и общий лаундж, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и прокат лыжного снаряжения.

Постельное белье и полотенца входят в стоимость проживания.

В гостевом доме Granin House сервируется континентальный завтрак.

Гости могут заняться такими видами активного отдыха как Петропавловск-Камчатский, лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Расстояние от гостевого дома «Гранан Хаус» до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 19 км.

Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение менеджером
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Перекусы на маршрутах, обед в день прилёта
  • Сопровождение гидами
  • Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Использование снегоходов и вертолета
  • Купание в банном чане в гостевом доме (один раз за программу)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения
  • Обеды
  • Доп. услуги
  • Билеты на подъёмник и в термальные бассейны
  • Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак от 6 000 руб/чел.
  • Экскурсия в музей Вулканариум от 900 руб/чел / 1 час
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:

  • ветро/влагозащитный костюм;
  • теплая/непромокаемая обувь;
  • варежки/перчатки;
  • шапка/бафф;
  • флис и термобелье;
  • маска/очки.
А можно приехать раньше начала программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Что делать в свободные дни?

В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 авг 2022
Организация отличная. Питание превосходное. Параллельно получился гастрономический тур.
Н
16 авг 2022
Тур был подобран в полном соответствии с запросом, все чётко, напоминания о платежах, своевременное информирование об организаторах, к срокам отправки документов никаких вопросов или замечаний. Не первый тур покупаю через Большую страну. Однозначно продолжу пользоваться. Отдельное спасибо моему куратору Дарье Щербаковой. Всё вышеперечисленное - это её заслуга.
А
16 фев 2022
Отлично

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