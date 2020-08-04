Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.
Питание за свой счет.
Завтрак.
6:30 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.
Возвращение в порт к 18:00.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.
Питание: завтрак и обед
Завтрак.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Дачные источники.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание 3-х разовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!
Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.
По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Отдых.
Питание трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка.
Размещение в SPA-отеле.
Отдых.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак.
Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату).
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).
Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.
На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.
На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.
Подавать заявку на экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется!
При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Питание: завтрак, обед (включен в экскурсию).
Завтрак.
Выселение из отеля с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).
8:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др.
Это крупнейшая группа вулканов в России.
Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.
Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Ужин.
Отдых, баня.
Питание: завтрак и ужин.
Завтрак.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж.
Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ).
На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия.
Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед – перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).
У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Ужин, отдых у костра.
Питание трехразовое.
Завтрак.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены.
Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.
Инструктаж.
Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).
Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы.
Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности фотогеничности текущих лавовых рек.
Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание трехразовое.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переезд в п. Малки (430 км).
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Вечером прибытие в п. Малки.
Размещение в частном гостевом доме «Горячий ключ» со своим термальным бассейном.
Это вторая перевалочная точка на маршруте.
До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги, ведь сегодня мы проехали через пол Камчатки!
В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Ужин.
Питание: завтрак и ужин.
Завтрак.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.
Подготовка рафтов, упаковка вещей (гермо-баулы, спас-жилеты, резиновые сапоги предоставляются).
Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.
В пути остановка на перекус.
Продолжение сплава.
Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.
Ужин, рыбалка с берега.
Питание трехразовое.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Продолжение сплава с рыбалкой.
Обед – перекус, горячий чай.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером.
Размещение в отеле.
Отдых, свободный вечер в городе.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак.
Стандартное размещение по программе – в гостиницах г. Петропавловска-Камчатского и/или в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского).
Двухместные номера с удобствами, завтрак при гостинице.
В г. Петропавловске-Камчатском – гостиница «Гейзер», «Авача» и др.
В п. Паратунка – «Фламинго», «Кречет», «Антариус» и др.
Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице. Доплата за одноместное размещение составляет 12 500 руб./чел.
Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках. Только двухместное размещение!
Размещение в с. Малки – на базе отдыха. Только двухместное размещение!
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3х-местные), коврики-пенка (карематы). Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Спальники на прокат: Alexika, Rock Empire, Campus.
Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.
ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.
При прибытии/вылете раньше или позже дат тура, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Необходимо взять с собой:
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10), вкладыш в спальник;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Гости переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Гости помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи гости НЕ участвуют.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.
Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади предоставляются комплементарно.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 4500 руб. за машину до 3 чел., 6500 руб. за машину до 6 чел.
Мы гарантируем, что забронированный тур состоится, даже при наборе одного человека!
Стандартная группа 14-16 человек.
Морская прогулка выполняется в составе сборной группы до 12 человек.
Вертолетные экскурсии - в составе сборной группы до 24 человек.