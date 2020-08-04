Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав

Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку

5
3 отзыва
Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку в классическом ее представлении – вулканы, океан, рыбалка, горячие источники. Оптимальное соотношение активного и спокойного отдыха!
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Огненные вершины Камчатки. Восхождения и сплав
Ближайшие даты:
12
июл
20
июл
11
авг
19
авг
26
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • проведем 3 дня среди Ключевской группы вулканов – крупнейшего в России места, где совсем недавно кипела вулканическая лава, разливаясь на несколько километров;
  • отдохнем на минеральных источниках – Малках;
  • порыбачим на 2х-дневном сплаве и совершим прогулку по Тихому океану с дегустацией морепродуктов;
  • прогуляемся внутри разлома Мутновского вулкана, которая приведет Вас в самый центр его активности;
  • познакомимся с вулканом Горелый и множеством его кратеров;
  • посетим знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское с множеством бурых медведей.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).

Свободное время для отдыха и акклиматизации.

Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.

Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.

Питание за свой счет. 

Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой
2 день
Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.

По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. 

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.

Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!

В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.

Возвращение в порт к 18:00.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.

Питание: завтрак и обед

Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;
3 день
Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак.

9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Дачные источники.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.

Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание 3-х разовое. 

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный
4 день
Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Отдых.

Питание трехразовое. 

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
5 день
Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.

Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в поселок Паратунка.

Размещение в SPA-отеле.

Отдых.

В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.

Питание: завтрак и обед. 

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
6 день
Свободный день

Завтрак.

Свободное время.

Опциональные экскурсии (за доп. плату).

1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).

Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.

На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).

2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.

Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.

На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.

3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и  Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.

Подавать заявку на экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется!

При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

Питание: завтрак, обед (включен в экскурсию). 

Свободный деньСвободный день
7 день
Переезд в район Ключевской группы вулканов

Завтрак.

Выселение из отеля с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).

8:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др.

Это крупнейшая группа вулканов в России.

Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.

Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.

Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.

Ужин.

Отдых, баня.

Питание: завтрак и ужин. 

Переезд в район Ключевской группы вулкановПереезд в район Ключевской группы вулканов
8 день
Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры

Завтрак.

Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж.

Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!

В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ).

На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия.

Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.

Обед – перекус, горячий чай.

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).

У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».

Ужин, отдых у костра.

Питание трехразовое. 

Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещерыСеверный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры
9 день
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»

Завтрак.

Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.

Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены.

Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.

Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.

Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.

Инструктаж.

Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).

Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы.

Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности фотогеничности текущих лавовых рек.

Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед – перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание трехразовое.

Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»
10 день
Переезд в п. Малки

Завтрак.

Сбор лагеря.

Переезд в п. Малки (430 км).

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Вечером прибытие в п. Малки.

Размещение в частном гостевом доме «Горячий ключ» со своим термальным бассейном.

Это вторая перевалочная точка на маршруте.

До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги, ведь сегодня мы проехали через пол Камчатки!

В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

Ужин.

Питание: завтрак и ужин. 

11 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.

Подготовка рафтов, упаковка вещей (гермо-баулы, спас-жилеты, резиновые сапоги предоставляются).

Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.

В пути остановка на перекус.

Продолжение сплава.

Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.

Ужин, рыбалка с берега.

Питание трехразовое. 

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
12 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Сбор лагеря.

Продолжение сплава с рыбалкой.

Обед – перекус, горячий чай.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

Возвращение вечером.

Размещение в отеле.

Отдых, свободный вечер в городе.

Питание: завтрак и обед. 

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
13 день
Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак. 

Проживание

Стандартное размещение по программе – в гостиницах г. Петропавловска-Камчатского и/или в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского).

Двухместные номера с удобствами, завтрак при гостинице.

В г. Петропавловске-Камчатском – гостиница «Гейзер», «Авача» и др.

В п. Паратунка – «Фламинго», «Кречет», «Антариус» и др.

Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице. Доплата за одноместное размещение составляет 12 500 руб./чел. 

Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках. Только двухместное размещение!

Размещение в с. Малки – на базе отдыха. Только двухместное размещение!

Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3х-местные), коврики-пенка (карематы). Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Спальники на прокат: Alexika, Rock Empire, Campus.

Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.

ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.

При прибытии/вылете раньше или позже дат тура, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле г. Петропавловска-Камчатского и в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак 1-местное размещение с доплатой)
  • Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
  • Проживание в гостевом доме в с. Малки (2,3,4-местное размещение)
  • Проживание в базовом лагере под Авачинским вулканом (4,6-местное размещение)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Дополнительный групповой трансфер отель – аэропорт – отель раньше или позже дат тура из мест размещения в п. Паратунка или Петропавловска-Камчатского в пределах центральной площади
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты, гермо-баулы и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – отель: за машину до 3 чел – 4 500 руб. за машину до 6 чел. – 6500 руб.
  • За машину до 3 чел – 4 500 руб.
  • За машину до 6 чел. – 6500 руб.
  • Питание во время нахождения в гостинице
  • Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб.
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Услуги дайвера – 5 000 руб.
  • Дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
  • За доп. плату можно взять снаряжение в аренду: спальные мешки, треккинговые палки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10), вкладыш в спальник;

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- банные и купальные принадлежности;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Гости переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Гости помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи гости НЕ участвуют.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Дополнительный трансфер

Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади предоставляются комплементарно.

Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 4500 руб. за машину до 3 чел., 6500 руб. за машину до 6 чел.

Количество гостей в сборной группе

Мы гарантируем, что забронированный тур состоится, даже при наборе одного человека!

Стандартная группа 14-16 человек.

Морская прогулка выполняется в составе сборной группы до 12 человек.

Вертолетные экскурсии - в составе сборной группы до 24 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
4 авг 2020
Замечательный тур, очень насыщенный, хорошо спланированный.
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.

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Виталий
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Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви - Никольскую
13 000 за 1 человека
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