Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;

– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;

– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);

– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;

– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;

– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.



Пешим порядком:

– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;

– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;

– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;

– не курите во время движения;

– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;

– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;

– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.



При преодолении водных преград:

– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;

– переправу вброд осуществляйте только в обуви;

– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;

– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;



При встречи с медведем:

– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;

– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;

– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;

– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;

– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;

– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;

– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;

– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.



В горах:

– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;

– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;

– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;

– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).



Если вас застигла лавина:

– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;

– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;

– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;

– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);

– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;

– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.