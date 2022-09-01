Вода и пламя на просторах Камчатки

Путешествие на Камчатку, где воедино переплелись огненные вулканы

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Путешествие на Камчатку, где воедино переплелись огненные вулканы и водные просторы, подарит ощущение свободы, полета и бесконечности мироздания.

Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана, отправитесь на сплав с рыбалкой, посетите горный массив Вачкажец и примите участие в морской прогулке к бухте Русской.

И, конечно, вас ожидает восхождение на вулкан Авачинский и невероятные эмоции от путешествия в далекий край.
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Увлекательная рыбалка на сплаве
Увлекательная рыбалка на сплаве
Сплавитесь по реке Быстрой и попробуете себя в спортивной камчатской рыбалке
Дополнительные активности
Дополнительные активности
Сможете разнообразить свое путешествие дополнительной вертолетной экскурсией
Горячие источники
Горячие источники
Расслабитесь в согревающих термальных бассейнах
Морская прогулка
Морская прогулка
Отправитесь к бухте Русской и насладитесь видами Камчатки с моря
Дальневосточные вкусы
Дальневосточные вкусы
Попробуете местные морепродукты, крабов, камчатскую уху
Домашний вулкан
Домашний вулкан
Поднимитесь на вулкан Авачинский и испытаете свои силы на прочность

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Вас встретит водитель с табличкой.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Морская прогулка к бухте Русская

Завтрак в гостинице.

06:40 Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.

08:00 Морская прогулка к бухте Русской.

Морская рыбалка.

Питание на борту (нарезки, бутерброды, уха, крабы, напитки).

18:00 Возвращение в гостиницу.

19:00 Свободное время.

Морская прогулка к бухте РусскаяМорская прогулка к бухте Русская
3 день

Горный массив Вачкажец

08:00 Завтрак.

09:00 Трансфер к горному массиву Вачкажец.

11:00 Прогулка в горный цирк (по дороге осмотр водопада, горного озера).

Внимание! По состоянию дороги и пешей тропы прогулка может занять больше времени, чем запланировано.

15:00 Обед-пикник.

18:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Горный массив ВачкажецГорный массив Вачкажец
4 день

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источники

06:00 Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).

06:30 Выезд на реку Быстрая.

09:00 Прибытие в базовый лагерь на реке Быстрая.

Сплав со спортивной рыбалкой по реке Быстрой.

Рафтами управляют гиды.

12:30 Обед в палаточном лагере.

13:30 Переезд в посёлок Малка, купание в диких горячих источниках.

15:00 Возвращение в гостиницу.

17:30 Свободное время.

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источники
5 день

Прогулка на гору Верблюд

08:00 Завтрак.

Выписка из гостиницы.

09:00 Переезд к подножию Авачинского и Корякского вукланов.

11:30 Размещение в домиках Авачинского базового лагеря, обед.

13:00 Прогулка на гору Верблюд (2,5 – 3 часа подъем и спуск, 7 км превышение 300 м).

18:00 Ужин в Авачинском базовом лагере.

Ночевка в домиках (двухъярусные кровати, матрас, спальник).

Прогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору Верблюд
6 день

Восхождение на Авачинский вулкан

06:00 Завтрак.

07:00 Начало восхождения на Авачинский вулкан (5-7 часов подъем, превышение 1700 м, 3-4 часа спуск).

Авачинский вулкан – один из самых активных на Камчатке (2 751 м.), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу.

Обед сухим пайком на маршруте.

Возвращение, ужин на туристической базе.

21:00 Возвращение в гостиницу.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
7 день

Поездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсии

09:00 Завтрак.

11:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.

13:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.

14:00 Обед (бизнес-ланч).

15:00 Экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея или Вулканариума.

18:00Возвращение в гостиницу.

19:00 Свободное время.

Дополнительно (за доп. плату по запросу):

  • вертолетные экскурсии;
  • конные прогулки;
  • серфинг;
  • сап серфинг.
Поездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсииПоездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсии
8 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

09:00 Завтрак.

Свободный день.

Дополнительные активности по желанию:

  • Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.

09:30 Трансфер на вертолетную площадку.

10:30 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

Посадка на горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

16:00 Трансфер в гостиницу.

  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.

09:30 Трансфер на вертолетную площадку.

10:30 Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач.

Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

16:00 Трансфер в гостиницу.

  • Этническая экскурсия.

11:30 Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак

12:30 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, концерт, фото-сессия

Обед.

15:30 Возвращение в гостиницу.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
9 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак (сухим пайком).

Свободный день.

Дополнительные активности по желанию:

  • Дачные горячие источники (без купания).

06:30 Трансфер в район Мутновской ГЕОТЭС.

Треккинг на Дачные термальные источники (9 км трекинг).

Обед-пикник.

Переезд на водопад на ручье Спокойном, прогулка (2 км трекинг).

Возвращение в гостиницу.

  • Восхождение на вулкан Горелый.

06:30 Трансфер к подножию вулкана.

11:30 Начало восхождения на вулкан Горелый (подъем 3 часа, превышение ок. 900 м, спуск 2 часа).

Перекус на маршруте.

Обед-пикник по возвращении к машине.

17:00 Трансфер в гостиницу.

20:00 Отдых.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
10 день

Отъезд

Завтрак.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в Аэропорт.

Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском и одну ночь в базовом лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура (фиксированные даты):Двухместное размещениеОдноместное размещение
Гелиос 2* Паратунка111 000 130 000
Лагуна, корпус Голубое Озеро 3* Паратунка148 000 211 500
Лагуна, корпус Гостевая деревня, Форест, Глазастики 3* Паратунка162 000 241 000
Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3* Паратунка150 000 200 000
Спутник 4* Паратунка160 000 219 500
Авача 3* и другие гостиницы в Петропавловске-Камчатском132 000 161 500

Варианты проживания

База отдыха «Гелиос»

8 ночей

Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.

Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»

База отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. Паратунка

8 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Голубое озеро, в п. Паратунка

Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)

8 ночей

Располагается в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и общий лаундж. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка. Номера со всеми удобствами.

Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)

Гостиница «Авача»

8 ночей

Расположена в центре г. Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей гостиницы: спа-салон с сауной, тренажерный зал, рестораны. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном.

В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.

На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.

Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»

База отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. Паратунка

8 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. ПаратункаБаза отдыха «Голубая Лагуна» корпус Гостевая деревня, в п. Паратунка

Гостиница «Спутник»

8 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»

Базовый лагерь у Авачинского вулкана

1 ночь

Тур предусматривает ночевку в базовом лагере у подножия Авачинского вулкана. Предоставляются восьми и десятиместные домики с двухъярусными кроватями и спальниками.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам
  • Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске или Паратунской зоне
  • Питание, указанное в программе тура
  • Все экскурсии по программе (за исключением дополнительных экскурсий (день 8, 9)
  • Услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах
  • Услуги экскурсовода-координатора (6 дней по основной программе)
  • Проживание в Базовом Лагере у подножия Авачинского вулкана
  • При проживании в Паратунке – купание в бассейне с термальной водой (кроме Лагуны)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского
  • Трансферы в/из аэропорта (кроме понедельника и среды)
  • Страховка
  • Блесны в случае утери или порчи
  • Ужины в гостинице
  • Дополнительные экскурсии (день 8, 9), стоимость на 1 человека:вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон – 56 000 руб. (при наборе группы от 18 чел.)вертолетная экскурсия на Курильское озеро – 56 000 руб. (при наборе группы от 18 чел.)этническая экскурсия – от 6 000 руб. (трансфер не включен, его стоимость зависит от количества человек)джип-тур на Дачные горячие источники – 15 000 р. джип-тур восхождение на вулкан Горелый – от 13 000 руб.
  • Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон – 56 000 руб. (при наборе группы от 18 чел.)
  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро – 56 000 руб. (при наборе группы от 18 чел.)
  • Этническая экскурсия – от 6 000 руб. (трансфер не включен, его стоимость зависит от количества человек)
  • Джип-тур на Дачные горячие источники – 15 000 р.
  • Джип-тур восхождение на вулкан Горелый – от 13 000 руб.
  • Спиртные напитки
  • Другие услуги, не указанные в программе:
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для трекингов и восхождения (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальная трекинговая обувь (кроссовки не подойдут);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны, флисовая кофта, футболка;
  • желательно – термобельё соответственно сезону;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • рукавицы или перчатки для трекингов и восхождения, солнцезащитные очки;
  • ёмкость для питья для трекингов и восхождений (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • запасной комплект белья и сменных вещей (во время двухдневного путешествия к Авачинскому вулкану);
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности (для проживающих в гостинице в Паратунке);
  • гамаши.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования

– не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
– соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
– не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
– не заходите на территорию служебных помещений;
– на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
– в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
– на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
– если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
– при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
– при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
– в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
– в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).

Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях

– Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
– Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
– Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
– Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
– Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
– Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
– Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.

Правила безопасности при купании в горячих источниках

– не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
– не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
– не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
– не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
– не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
– при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.

Правила безопасного поведения на сплаве

– перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
– осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
– во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
– при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
– не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда расчетный час в гостинице?

Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.

Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Сколько будет человек в группе?

Количество человек в группе может каждый день меняться и быть от 1 до 20-24 человек.

Будет ли организован трансфер из/в аэропорт?

Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам, в другие дни возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату (цена зависит от количества людей), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.

На чем мы будем передвигаться?

Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.

Как мы будем поддерживать связь?

Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
1 сен 2022
Тур «ВОДА и ПЛАМЯ на просторах Камчатки»
Дата тура: 15-24 августа 2022г.
Должна отметить, что это было Главное Путешествие в моей жизни!
Самые чудесные впечатления и восторг, невероятные красоты Края, было ощущение, что побывали на другой планете!
Тур прекрасно и правильно составлен - каждый день очень наполнен, ни секунды "простоя", впечатления будто нанизываются одно на другое.
При теоретическом рассмотрении программы показалось, что самые спокойные и не тяжёлые с физической точки зрения дни напрасно поставлены в начале Тура и должно быть наоборот, однако потом, после всех довольно непростых, но потрясающих восхождений на Вулканы Авачинский и Горелый стало понятно, что всё верно - нагрузки по "восходящей" это как раз правильно, и как раз именно таким образом возникает ощущение насыщенности программы:
- Морская экскурсия на катере по Авачинской Бухте к острову Старичков с красивейшими пейзажами по пути к выходу из бухты в Тихий океан + невероятно вкусная свежая уха и крабы-стригунами на угощение - в первый же день тура эта прогулка просто сразила.
- Большая, очень интересная экскурсия в так называемую миниатюрную Долину Гейзеров (Мутновские дачные источники) и возможность увидеть почти уникальную ГеоТЭС.
- Сплав по реке Быстрой с обедом + бонусом наблюдение в заводи у лагеря за идущей в то самое время на нерест Неркой, и сюрприз в виде медведя на другом берегу реки, обстоятельно и ничуть не смущаясь людей вылавливающим эту самую Нерку.
- Прогулка в долину горного массива Вачкажец по совершенно необычному берёзовому лесу к живописному озеру, и потом далее путь вдоль горной речки с небольшими водопадами к инопланетно выглядящему Горному Цирку. По пути на склонах гор издалека удалось случайно увидеть нескольких пасущихся в ягодниках медведей))
- Восхождения на вулканы - это невероятный опыт! Сначала немного страшно от того, сколько нужно будет пройти, и при этом постепенно поднимаясь в итоге набрав высоту более 1500 метров. На Авачинский Вулкан из-за непогоды не удалось взойти до самой вершины, но это не умаляет того, что с высоты на которой был расположен базовый лагерь (850м) наша группа поднялась до отметки 2150м, а некоторые отважные пошли и дальше, и поднялись до самой вершины на 2700м.
Второй Вулкан - Горелый совсем другой, немного ниже Авачинского, но вполне высокий (около 1800м). Подняться до кратера не так-то просто, зато после всех усилий увидеть мутно-бирюзовое озеро в глубоком кратере - это непередаваемое чувство!
Отель Лагуна, где мы проживали находился в районе местечка Паратунка.
Очень хорошая территория с симпатичными разнообразными домиками, на берегу озера + замечательный термальный бассейн при СПА - вполне большого размера с природной (даже целебной) водой. После всех продолжительных экскурсий по вечерам просто волшебно расслабить тело в комфортной тёплой воде.
Петропавловск-Камчатский очень милый город! Понравилось гулять по вполне ухоженной набережной и затем уже на закате по близлежащей Никольской сопке, которая заботливо превращена в современный Парк с красивыми смотровыми площадками.
Мы безоговорочно влюбились в этот Край, поняли что увидели лишь малую часть всех красот и что обязательно надо вернуться!!!

С наилучшими пожеланиями, Наталья Ж., Москва
К
6 авг 2022
Мы довольны поездкой. Спасибо.
Е
11 авг 2022
Отличный отдых! Масса впечатлений от увиденного. Красивый край и великолепная природа. Горы, вулканы, океан великолепны!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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