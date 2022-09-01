Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту.
Вас встретит водитель с табличкой.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
06:40 Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
08:00 Морская прогулка к бухте Русской.
Морская рыбалка.
Питание на борту (нарезки, бутерброды, уха, крабы, напитки).
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Свободное время.
08:00 Завтрак.
09:00 Трансфер к горному массиву Вачкажец.
11:00 Прогулка в горный цирк (по дороге осмотр водопада, горного озера).
Внимание! По состоянию дороги и пешей тропы прогулка может занять больше времени, чем запланировано.
15:00 Обед-пикник.
18:30 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
06:00 Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).
06:30 Выезд на реку Быстрая.
09:00 Прибытие в базовый лагерь на реке Быстрая.
Сплав со спортивной рыбалкой по реке Быстрой.
Рафтами управляют гиды.
12:30 Обед в палаточном лагере.
13:30 Переезд в посёлок Малка, купание в диких горячих источниках.
15:00 Возвращение в гостиницу.
17:30 Свободное время.
08:00 Завтрак.
Выписка из гостиницы.
09:00 Переезд к подножию Авачинского и Корякского вукланов.
11:30 Размещение в домиках Авачинского базового лагеря, обед.
13:00 Прогулка на гору Верблюд (2,5 – 3 часа подъем и спуск, 7 км превышение 300 м).
18:00 Ужин в Авачинском базовом лагере.
Ночевка в домиках (двухъярусные кровати, матрас, спальник).
06:00 Завтрак.
07:00 Начало восхождения на Авачинский вулкан (5-7 часов подъем, превышение 1700 м, 3-4 часа спуск).
Авачинский вулкан – один из самых активных на Камчатке (2 751 м.), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу.
Обед сухим пайком на маршруте.
Возвращение, ужин на туристической базе.
21:00 Возвращение в гостиницу.
09:00 Завтрак.
11:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.
13:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.
14:00 Обед (бизнес-ланч).
15:00 Экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея или Вулканариума.
18:00Возвращение в гостиницу.
19:00 Свободное время.
Дополнительно (за доп. плату по запросу):
09:00 Завтрак.
Свободный день.
Дополнительные активности по желанию:
09:30 Трансфер на вертолетную площадку.
10:30 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.
Посадка на горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
16:00 Трансфер в гостиницу.
09:30 Трансфер на вертолетную площадку.
10:30 Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач.
Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
16:00 Трансфер в гостиницу.
11:30 Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак
12:30 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, концерт, фото-сессия
Обед.
15:30 Возвращение в гостиницу.
Завтрак (сухим пайком).
Свободный день.
Дополнительные активности по желанию:
06:30 Трансфер в район Мутновской ГЕОТЭС.
Треккинг на Дачные термальные источники (9 км трекинг).
Обед-пикник.
Переезд на водопад на ручье Спокойном, прогулка (2 км трекинг).
Возвращение в гостиницу.
06:30 Трансфер к подножию вулкана.
11:30 Начало восхождения на вулкан Горелый (подъем 3 часа, превышение ок. 900 м, спуск 2 часа).
Перекус на маршруте.
Обед-пикник по возвращении к машине.
17:00 Трансфер в гостиницу.
20:00 Отдых.
Завтрак.
Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в Аэропорт.
Вылет.
В туре предусмотрено проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском и одну ночь в базовом лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура (фиксированные даты):
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Гелиос 2* Паратунка
|111 000
|130 000
|Лагуна, корпус Голубое Озеро 3* Паратунка
|148 000
|211 500
|Лагуна, корпус Гостевая деревня, Форест, Глазастики 3* Паратунка
|162 000
|241 000
|Спутник-Камчатка (Бел-Кам-Тур) 3* Паратунка
|150 000
|200 000
|Спутник 4* Паратунка
|160 000
|219 500
|Авача 3* и другие гостиницы в Петропавловске-Камчатском
|132 000
|161 500
Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.
Номера со всеми удобствами.
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.
Располагается в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и общий лаундж. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка. Номера со всеми удобствами.
Расположена в центре г. Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей гостиницы: спа-салон с сауной, тренажерный зал, рестораны. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.
На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
Тур предусматривает ночевку в базовом лагере у подножия Авачинского вулкана. Предоставляются восьми и десятиместные домики с двухъярусными кроватями и спальниками.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
– не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
– соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
– не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
– не заходите на территорию служебных помещений;
– на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
– в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
– на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
– если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
– при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
– при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
– в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
– в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
– Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
– Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
– Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
– Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
– Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
– Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
– Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
– не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
– не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
– не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
– не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
– не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
– при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
– перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
– осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
– во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
– при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
– не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.
Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
Количество человек в группе может каждый день меняться и быть от 1 до 20-24 человек.
Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам, в другие дни возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату (цена зависит от количества людей), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.