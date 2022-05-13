1 день

Петропавловск-Камчатский - вулкан Горелый

В 5 утра встречаемся около хостела «3 лыжи» (Петропавловск-Камчатский, ул. Советская 48), грузимся в вездеходные машины и начинаем свой путь (он продлится около 4-5 часов).

Приезжаем к подножию вулкана Горелый, гуляем по окрестностям, акклиматизируемся и совершаем восхождение на вулкан Горелый (1829 м).

Подъем будет несложный, но затяжной.

Однако, поверьте, это того стоит — с кромки кратера открываются прекрасные виды (если, конечно, не будет низкой облачности) — можно будет увидеть почти весь наш маршрут и вулканы, которые нам предстоит посетить в дальнейшем, и сам кратер вулкана — с удивительного цвета озером и огромными фумаролами.

Двойной кратер Горелого по-настоящему огромен, фотографируясь и любуясь видами, там можно застрять надолго.

Затем спускаемся вниз и исследуем лавовые пещеры (поездка к лавовым пещерам возможна, если группа быстро сходит на Горелый, а также на дороге к пещерам не будет много снега).

Далее переезжаем в окрестности Мутновского вулкана и разбиваем палаточный лагерь, который станет нашим домом на 4 дня.

В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м (восхождение и спуск занимают 4-5 часов).