Поход налегке по вулканам Камчатки

Поход налегке по вулканам Камчатки - интересный формат, который подойдет тем, кому нравится походная романтика, но

5
1 отзыв
Поход налегке по вулканам Камчатки — интересный формат, который подойдет тем, кому нравится походная романтика, но сложно или не хочется таскать тяжелый рюкзак.

Будем жить в палатках (4 ночи из 6), жечь костер, восходить на вулканы (всего 3), очень много ходить пешком и наслаждаться красотами Камчатки.

Чтобы пойти в этот поход, нужна хорошая физическая подготовка и выносливость, готовность проходить по пересеченной местности порядка 20 км за день (а в случае, если наш маршрут скорректирует изменчивая камчатская погода, километраж может увеличиться).
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Поход налегке по вулканам Камчатки
Ближайшие даты:
23
авг

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Высота 1829 метров. Действующий вулкан с красивым бирюзовым озером в кратере
Вулкан Мутновский
Вулкан Мутновский
Действующий вулкан с сильной фумарольной активностью — прогуляемся по кратеру
Водопад в каньоне
Водопад в каньоне
Живописный водопад в каньоне Опасный, пробитый водой в вулканических породах
Камчатский медведь
Камчатский медведь
Каждый год наши группы встречают медведей, пасухшихся на ягодниках
Авачинский вулкан
Авачинский вулкан
Действующий вулкан, чье жерло заткнула огромная лавовая пробка
ГеоТЭС
ГеоТЭС
Термальную электростанцию, которая обеспечивает 20% энергетических потребностей Камчатки

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский - вулкан Горелый

В 5 утра встречаемся около хостела «3 лыжи» (Петропавловск-Камчатский, ул. Советская 48), грузимся в вездеходные машины и начинаем свой путь (он продлится около 4-5 часов).

Приезжаем к подножию вулкана Горелый, гуляем по окрестностям, акклиматизируемся и совершаем восхождение на вулкан Горелый (1829 м).

Подъем будет несложный, но затяжной.

Однако, поверьте, это того стоит — с кромки кратера открываются прекрасные виды (если, конечно, не будет низкой облачности) — можно будет увидеть почти весь наш маршрут и вулканы, которые нам предстоит посетить в дальнейшем, и сам кратер вулкана — с удивительного цвета озером и огромными фумаролами.

Двойной кратер Горелого по-настоящему огромен, фотографируясь и любуясь видами, там можно застрять надолго.

Затем спускаемся вниз и исследуем лавовые пещеры (поездка к лавовым пещерам возможна, если группа быстро сходит на Горелый, а также на дороге к пещерам не будет много снега).

Далее переезжаем в окрестности Мутновского вулкана и разбиваем палаточный лагерь, который станет нашим домом на 4 дня.

В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м (восхождение и спуск занимают 4-5 часов).

Петропавловск-Камчатский - вулкан ГорелыйПетропавловск-Камчатский - вулкан ГорелыйПетропавловск-Камчатский - вулкан ГорелыйПетропавловск-Камчатский - вулкан ГорелыйПетропавловск-Камчатский - вулкан Горелый
2 день

Вулкан Мутновский и водопад в каньоне Опасный

Встаем, завтракаем и совершаем радиальную (налегке) вылазку к еще одному действующему вулкану — Мутновскому.

Увидим красивейший водопад каньона Опасный, разломанные стены кратера вулкана Мутновский, ледники, фумаролы, вулканическое озеро — практически побываем на другой планете — так уникален и необычен сегодняшний пейзаж.

Возвращаемся в лагерь, ночуем в палатках.

Важно: в августе 2021 года произошел обвал на тропе, ведущей в кратер Мутновского вулкана; возможно в 2022 году маршрут в кратер будет закрыт природным парком из соображение безопасности.

В этом случае группа сходит на водопад в каньоне Опасный и в лавово-ледовые пещеры Мутновского.

В пути 20 км туда-обратно налегке, набор, а затем сброс 700 м.

Вулкан Мутновский и водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский и водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский и водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский и водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский и водопад в каньоне Опасный
3 день

Геотермальная станция, Малая долина гейзеров и горячие источники

Сегодня отправимся купаться в природные термальные источники Дачные, которые расположены в Малой долине гейзеров около Мутновской геотермальной станции.

Cам путь к станции в хорошую погоду очень красив — кажется, что мы оказались на земле Санникова, в затерянном мире! По дороге нас ждут красивейшие пейзажи и будто бы неземные ландшафты.

Геотермальная станция — очень интересный объект, в ней точно есть что-то постапокалиптическое.

Малая долина гейзеров — так мы представляли себе Зону из «Пикника на обочине» Стругацких.

Находясь в окрестностях ГеоТЭС нужно обязательно слушать инструкции гида, так как здесь в земле много пустот, наполненных раскаленным паром или кислотной вулканической водой, и не отходить от группы.

В пути 20 км туда-обратно налегке, набор, а затем сброс 800 м.

Геотермальная станция, Малая долина гейзеров и горячие источникиГеотермальная станция, Малая долина гейзеров и горячие источникиГеотермальная станция, Малая долина гейзеров и горячие источникиГеотермальная станция, Малая долина гейзеров и горячие источникиГеотермальная станция, Малая долина гейзеров и горячие источники
4 день

Лавово-ледовые пещеры вулкана Мутновского

Это день — запасной, может быть потрачен из-за непогоды в другие дни, а если все будет хорошо, то будет несложная прогулка в лавово-ледовые пещеры Мутновского.

В пути 6 км туда-обратно налегке, набор, а затем сброс 150 м.

5 день

Термальные источники в Паратунке, переезд к Авачинскому вулкану

Собираем лагерь, прощаемся с палаточной жизнью и едем в благоустроенные термальные источники поселка Паратунка.

Здесь мы вдоволь накупаемся в бассейне и пообедаем в ресторане, где можно попробовать камчатские морепродукты.

А дальше отправимся к одному из самых высоких вулканов Камчатки — Авачинской сопке.

Дороги туда нет, путь внедорожных машин проходит по высохшему руслу реки.

На Авачинском перевале мы заселимся в домики приюта — уютные 2-х комнатные вагончики с прекрасным видом из окна.

Возможно, сегодня успеем еще прогуляться на экструзию Верблюд — последствия одного из извержений Авачи (так ласково местные называют вулкан).

Важно пораньше лечь спать — нас ждет очень ранний подъем и сложное восхождение на Авачинскую сопку.

В пути туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 300 м.

6 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Самое яркое событие нашего похода по Камчатке: восхождение на кратер Авачинского вулкана (2741 м)!

Путь наверх занимает 5-7 часов.

Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, побережье Тихого океана, Налычевская долина, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.

В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.

В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
7 день

Отъезд

Утром будет трансфер от Авачинского вулкана — в случае, если кто-то будет улетать в этот день, то возможен трансфер в аэропорт к 12:00.

Остальных трансфер может доставить в Петропавловск-Камчатский, потому что можно задержаться на Камчатке на пару-тройку дней — посмотреть окрестности и город (там много чего интересного, оставайтесь, не пожалеете!

Важно! Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.

Расположение основного палаточного лагере будет изменено, в случае, если природный парк «Вулканы Камчатки» поменяет список мест доступных для туристических стоянок.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в палатках (организатором по запросу не менее, чем за 3 месяца предоставляется место в 3х местных палатках).

2 последние ночи под Авачинским вулканом в домиках-приютах.

Душ/баня: 6-7 дни – под Авачинским вулканом будет возможность принять душ или заказать баню (при наличии на приюте воды, так как она привозная). 2 раза купаемся в горячих источниках

Варианты проживания

Домики-приюты под Авачинским вулканом

2 ночи

Палатка

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжения)
  • Пользование групповым снаряжением (лагерное и костровое)
  • Место в палатке (организатором по запросу предоставляется место в 3х местных палатках)
  • 2 ночевки в домиках-приютах под Авачинским вулканом
  • Обеспечение группы на маршруте газом
  • 3-х разовое питание (завтраки, перекусы, ужины, кроме обедов дней заезда/выезда и приемов пищи в кафе в населенных пунктах)
  • Запланированные переезды на маршруте
  • Общественная аптечка и ремнабор
  • Работа гида (инструктора-проводника)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Оформление разрешений для нахождение на территории природного парка
  • Экстренная спутниковая связь
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Аренда личного снаряжения (спальника, коврика, рюкзака, трекинговых палок)
  • Страховка с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации
  • Посещение кафе/столовых/ресторанов (завтрак 1 дня, обед 5 дня, ужин 10 дня)
  • Посещение термальных источников в Паратунке по желанию (500 руб)
  • Дополнительные незапланированные трансферы на маршруте
  • Проживание в хостелах/отелях до или после маршрута
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Внимание! Каждому участнику похода полагается нести часть общественного снаряжения и продуктов. Распределяются они в первый день похода. Часть занимает 25-30% от объема вашего рюкзака, по весу для женщин до 6 кг в первый ходовой день, для мужчин до 9 кг. Рюкзак с личным снаряжением не считая ботинок должен весить не более 10 кг. Личная палатка считается общественным весом (из расчета 1,5 кг на человека).

Обязательное

  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Коврик туристический летний;
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему;
  • Пакеты полиэтиленовые (майки) 5 штук про запас;
  • Пакеты полиэтиленовые или легкие гермомешки для одежды;
  • Палатка туристическая (по запросу организаторы предоставляют место в 3-местных палатках);
  • Полотенце (из микрофибры);
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож);
  • Рюкзак туристический (от 70 л для женщин, от 75 л для мужчин) + накидка на рюкзак от дождя;
  • Сидушка (хоба);
  • Спальник (t комфорта 0 градусов);
  • Спички/зажигалка (в непромокаемой упаковке);
  • Термос;
  • Треккинговые палки (телескопические).

Необязательное

  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор);
  • Компрессионный мешок для объемной одежды;
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Солнцезащитные очки;
  • Часы наручные;
  • Накомарник.

Косметичка*

  • Влажные салфетки;
  • Гигиеническая помада;
  • Зубная щетка и паста (маленькая упаковка);
  • Крем солнцезащитный (spf 30-50);
  • Расческа;
  • Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей);
  • Туалетная бумага в непромокаемой упаковке.

*список носит рекомендательный характер

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Капли в нос;
  • Колдрекс/терафлю;
  • Пластырь;
  • Уголь активированный;
  • Наколенник ортопедический или эластичный бинт (обязательно для новичков и тех, у кого проблемы с коленями).

Одежда

  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом;
  • 2 ходовые футболки (синтетика);
  • Бафф (шарф);
  • Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп);
  • Гамаши/фонарики на ботинки (защищают от попадания в ботинки мелких камней, а также от попадания грязи на штаны);
  • Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка);
  • Для девушек — спортивный бюстгальтер с тонкими плоскими лямками (в обычном неудобно);
  • Сандалии треккинговые/легкие кроссовки (в качестве запасной обуви);
  • Мембранная куртка (непромокаемая и ветрозащитная)/ дождевик туристический до колен;
  • Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать);
  • Ветрозащитная куртка (в случае, если нет мембранной куртки);
  • Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах;
  • Носки треккинговые 2-3 пары;
  • Носки телпые для сна 1 пара;
  • Перчатки тонкие;
  • Пуховая жилетка или легкий пуховик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Термобелье тонкое (летнее);
  • Флисовые штаны;
  • Шапка;
  • Шорты (не джинсовые);
  • Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Гермомешок для документов;
  • Паспорт РФ;
  • Деньги на дополнительные расходы (термальные источники в Паратунке 500 руб с человека, обед там же в кафе по меню. С собой на всякий случай следует иметь 5000 руб. Потребуется как минимум 1 ночевка в Петропавловске-Камчатском перед походом);
  • Копия паспорта РФ;
  • Полис ОМС;
  • Страховка с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где проходит встреча участников группы?

В 5 утра (по местному времени*) в первый день программы в Петропавловске-Камчатском.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.

Также будет проведена орг. встреча вечером за день до похода — здесь инструктор проверит ваше снаряжение.

Билеты нужно приобретать с прилетом за день или ранее до начала похода.

Обратный билет — в любое время на следующий день после окончания похода.

В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 1000 руб/час, но не более 2х часов.

В случае опоздания более чем на 2 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).

Какой температурный режим будет в туре?

Конец июля-август довольно благоприятны для посещения Камчатки, но в целом климат на Камчатке крайне нестабилен: возможны затяжные дожди и штормовые ветры.

В лучшем случае дневные температуры будут в районе +20 градусов, в худшем (в дождливую погоду) около +8. Ночные температуры колеблются от 0 до +8 градусов.

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь на маршруте ловит только на Мутновской ГеоТЭС (МТС) и под Авачинским вулканом (все операторы, но теле2 и тинькоф не очень хорошо).

У инструктора группы будет спутниковый телефон. При острой необходимости и в случае безоблачной погоды с него можно совершать исходящие звонки близким (100р/минута).

Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!

Есть ли ограничения на посещение полуострова?

Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.

Как будет осуществляться питание на маршруте?
  • 3-х разовое — участники готовят под бдительным присмотром инструктора:
    • Завтрак — порционная овсянка с сухофруктами и сгущенкой/джемом, шоколад, бутерброд с сыром, чай;
    • Обед — сублимированный суп, шоколадный батончик, бутерброд с плавленным сыром, колбасой/салом;
    • Ужин — крупа/пюре с тушенкой, овощная консерва, хлеб, майонез, кетчуп, горчица, сладкое к чаю;
  • В столовой под Авачинским вулканом.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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