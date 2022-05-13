В 5 утра встречаемся около хостела «3 лыжи» (Петропавловск-Камчатский, ул. Советская 48), грузимся в вездеходные машины и начинаем свой путь (он продлится около 4-5 часов).
Приезжаем к подножию вулкана Горелый, гуляем по окрестностям, акклиматизируемся и совершаем восхождение на вулкан Горелый (1829 м).
Подъем будет несложный, но затяжной.
Однако, поверьте, это того стоит — с кромки кратера открываются прекрасные виды (если, конечно, не будет низкой облачности) — можно будет увидеть почти весь наш маршрут и вулканы, которые нам предстоит посетить в дальнейшем, и сам кратер вулкана — с удивительного цвета озером и огромными фумаролами.
Двойной кратер Горелого по-настоящему огромен, фотографируясь и любуясь видами, там можно застрять надолго.
Затем спускаемся вниз и исследуем лавовые пещеры (поездка к лавовым пещерам возможна, если группа быстро сходит на Горелый, а также на дороге к пещерам не будет много снега).
Далее переезжаем в окрестности Мутновского вулкана и разбиваем палаточный лагерь, который станет нашим домом на 4 дня.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м (восхождение и спуск занимают 4-5 часов).
Встаем, завтракаем и совершаем радиальную (налегке) вылазку к еще одному действующему вулкану — Мутновскому.
Увидим красивейший водопад каньона Опасный, разломанные стены кратера вулкана Мутновский, ледники, фумаролы, вулканическое озеро — практически побываем на другой планете — так уникален и необычен сегодняшний пейзаж.
Возвращаемся в лагерь, ночуем в палатках.
Важно: в августе 2021 года произошел обвал на тропе, ведущей в кратер Мутновского вулкана; возможно в 2022 году маршрут в кратер будет закрыт природным парком из соображение безопасности.
В этом случае группа сходит на водопад в каньоне Опасный и в лавово-ледовые пещеры Мутновского.
В пути 20 км туда-обратно налегке, набор, а затем сброс 700 м.
Сегодня отправимся купаться в природные термальные источники Дачные, которые расположены в Малой долине гейзеров около Мутновской геотермальной станции.
Cам путь к станции в хорошую погоду очень красив — кажется, что мы оказались на земле Санникова, в затерянном мире! По дороге нас ждут красивейшие пейзажи и будто бы неземные ландшафты.
Геотермальная станция — очень интересный объект, в ней точно есть что-то постапокалиптическое.
Малая долина гейзеров — так мы представляли себе Зону из «Пикника на обочине» Стругацких.
Находясь в окрестностях ГеоТЭС нужно обязательно слушать инструкции гида, так как здесь в земле много пустот, наполненных раскаленным паром или кислотной вулканической водой, и не отходить от группы.
В пути 20 км туда-обратно налегке, набор, а затем сброс 800 м.
Это день — запасной, может быть потрачен из-за непогоды в другие дни, а если все будет хорошо, то будет несложная прогулка в лавово-ледовые пещеры Мутновского.
В пути 6 км туда-обратно налегке, набор, а затем сброс 150 м.
Собираем лагерь, прощаемся с палаточной жизнью и едем в благоустроенные термальные источники поселка Паратунка.
Здесь мы вдоволь накупаемся в бассейне и пообедаем в ресторане, где можно попробовать камчатские морепродукты.
А дальше отправимся к одному из самых высоких вулканов Камчатки — Авачинской сопке.
Дороги туда нет, путь внедорожных машин проходит по высохшему руслу реки.
На Авачинском перевале мы заселимся в домики приюта — уютные 2-х комнатные вагончики с прекрасным видом из окна.
Возможно, сегодня успеем еще прогуляться на экструзию Верблюд — последствия одного из извержений Авачи (так ласково местные называют вулкан).
Важно пораньше лечь спать — нас ждет очень ранний подъем и сложное восхождение на Авачинскую сопку.
В пути туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 300 м.
Самое яркое событие нашего похода по Камчатке: восхождение на кратер Авачинского вулкана (2741 м)!
Путь наверх занимает 5-7 часов.
Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, побережье Тихого океана, Налычевская долина, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.
В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.
В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.
Утром будет трансфер от Авачинского вулкана — в случае, если кто-то будет улетать в этот день, то возможен трансфер в аэропорт к 12:00.
Остальных трансфер может доставить в Петропавловск-Камчатский, потому что можно задержаться на Камчатке на пару-тройку дней — посмотреть окрестности и город (там много чего интересного, оставайтесь, не пожалеете!
Важно! Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
Расположение основного палаточного лагере будет изменено, в случае, если природный парк «Вулканы Камчатки» поменяет список мест доступных для туристических стоянок.
Тур предполагает проживание в палатках (организатором по запросу не менее, чем за 3 месяца предоставляется место в 3х местных палатках).
2 последние ночи под Авачинским вулканом в домиках-приютах.
Душ/баня: 6-7 дни – под Авачинским вулканом будет возможность принять душ или заказать баню (при наличии на приюте воды, так как она привозная). 2 раза купаемся в горячих источниках
Внимание! Каждому участнику похода полагается нести часть общественного снаряжения и продуктов. Распределяются они в первый день похода. Часть занимает 25-30% от объема вашего рюкзака, по весу для женщин до 6 кг в первый ходовой день, для мужчин до 9 кг. Рюкзак с личным снаряжением не считая ботинок должен весить не более 10 кг. Личная палатка считается общественным весом (из расчета 1,5 кг на человека).
*список носит рекомендательный характер
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В 5 утра (по местному времени*) в первый день программы в Петропавловске-Камчатском.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.
Также будет проведена орг. встреча вечером за день до похода — здесь инструктор проверит ваше снаряжение.
Билеты нужно приобретать с прилетом за день или ранее до начала похода.
Обратный билет — в любое время на следующий день после окончания похода.
В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 1000 руб/час, но не более 2х часов.
В случае опоздания более чем на 2 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).
Конец июля-август довольно благоприятны для посещения Камчатки, но в целом климат на Камчатке крайне нестабилен: возможны затяжные дожди и штормовые ветры.
В лучшем случае дневные температуры будут в районе +20 градусов, в худшем (в дождливую погоду) около +8. Ночные температуры колеблются от 0 до +8 градусов.
Сотовая связь на маршруте ловит только на Мутновской ГеоТЭС (МТС) и под Авачинским вулканом (все операторы, но теле2 и тинькоф не очень хорошо).
У инструктора группы будет спутниковый телефон. При острой необходимости и в случае безоблачной погоды с него можно совершать исходящие звонки близким (100р/минута).
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.