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Очень насыщенное путешествие на Камчатку, в котором вы увидите неземные пейзажи районов активного вулканизма, кратерные кислотные озера, «дымящие» фумарольные поля, бурлящие водяные и грязевые котлы, альпийские луга с цветами и ягодниками, горные озера и водопады, морские просторы полуострова, искупаетесь в целебных водах горячих источников и совершите увлекательный сплав. При этом вам не придется нести на себе тяжеленные рюкзаки — восхождения к кратерам вулканов совершаются радиально.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно. Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;

рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;

рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30. (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).

Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.

2 день Горный массив Вачкажец. Купание в Малкинских горячих источниках

Утром выезжаем в район начала сплава. По пути знакомимся с уникальным местом камчатской природы ‒ Вачкажцом, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта. Вачкажец – это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м. Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам. Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики. Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы. На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. Вачкажец ‒ это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы и рай для людей увлекающихся ботаникой. Вечером переезжаем к популярным на Камчатке Малкинским горячим источникам, где остаемся на ночевку. Купание в источниках. Ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день Начало сплава по реке Быстрая

Утром небольшой переезд на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава, подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав. Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений. Рыбалка на спиннинг. Ночевка в палатках на берегу реки. Вечерние посиделки у костра. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Продолжение сплава по реке

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником. Прохождение первого порога. Рыбалка. Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу. Ночевка в палатках на берегу реки. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Окончание сплава. Купание в бассейне с термальной водой в Паратунке

Проходим оставшиеся пороги, и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина. Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка. Купание в бассейне с термальной водой. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки». Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды. Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях). После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол. При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной. Возвращаемся в турприют. Ужин, костер, гитара. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге. Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная. Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа. Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры. А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени. На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом. К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку. Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать"). Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день Восхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону Паратунка

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый. Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 ‒ 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря. Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы. Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день Морская прогулка к бухте Русской

Рано утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте. Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп. Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов. После морской экскурсии переезжаем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов. Ночлег в многоместных домиках под вулканом (по 6 ‒ 10 человек в домике, спать в спальниках на двухъярусных кроватях). Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день Подъем на вулкан Авачинский

Подъем на вулкан Авачинский проходит по натоптанной тропе и занимает 5 ‒ 7 часов. Высота вулкана ‒ 2741 м. над у.м. В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский. Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" ‒ вулкан Козельский (2190 м. над у.м.). А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у.м.). В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь. Ночлег в многоместных домиках под вулканом. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

11 день Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляж

В этот день мы покидаем турбазу под Авачинским вулканом. Едем на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. К вечеру переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице. Ужин в этот день самостоятельно. Также этот день может использоваться как запасной для восхождения на Авачинский вулкан – в таком случае посещение Халактырского пляжа будет вечером. Питание включено: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

12 день Отъезд