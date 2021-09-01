Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков

Экскурсионный тур «Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков» на 12 дней

5
3 отзыва
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
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Описание

Очень насыщенное путешествие на Камчатку, в котором вы увидите неземные пейзажи районов активного вулканизма, кратерные кислотные озера, «дымящие» фумарольные поля, бурлящие водяные и грязевые котлы, альпийские луга с цветами и ягодниками, горные озера и водопады, морские просторы полуострова, искупаетесь в целебных водах горячих источников и совершите увлекательный сплав. При этом вам не придется нести на себе тяжеленные рюкзаки — восхождения к кратерам вулканов совершаются радиально.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.

2 день
Горный массив Вачкажец. Купание в Малкинских горячих источниках

Утром выезжаем в район начала сплава.

По пути знакомимся с уникальным местом камчатской природы ‒ Вачкажцом, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.

Вачкажец – это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м.

Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам.

Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.

Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.

На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. Вачкажец ‒ это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы и рай для людей увлекающихся ботаникой.

Вечером переезжаем к популярным на Камчатке Малкинским горячим источникам, где остаемся на ночевку.

Купание в источниках.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день
Начало сплава по реке Быстрая

Утром небольшой переезд на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава, подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав.

Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений.

Рыбалка на спиннинг.

Ночевка в палатках на берегу реки.

Вечерние посиделки у костра.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день
Продолжение сплава по реке

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником.

Прохождение первого порога.

Рыбалка.

Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу.

Ночевка в палатках на берегу реки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день
Окончание сплава. Купание в бассейне с термальной водой в Паратунке

Проходим оставшиеся пороги, и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина.

Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка.

Купание в бассейне с термальной водой.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день
Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».

Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.

Возвращаемся в турприют.

Ужин, костер, гитара.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день
Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.

Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.

Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.

К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать").

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день
Восхождение на вулкан Горелый. Переезжаем в курортную зону Паратунка

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 ‒ 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.

Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие ‒ это кратеры Голубое озеро и Активный.

Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию ‒ на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.

Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день
Морская прогулка к бухте Русской

Рано утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте.

Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.

Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.

После морской экскурсии переезжаем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.

Ночлег в многоместных домиках под вулканом (по 6 ‒ 10 человек в домике, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день
Подъем на вулкан Авачинский

Подъем на вулкан Авачинский проходит по натоптанной тропе и занимает 5 ‒ 7 часов.

Высота вулкана ‒ 2741 м. над у.м.

В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.

Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" ‒ вулкан Козельский (2190 м. над у.м.).

А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у.м.).

В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.

Ночлег в многоместных домиках под вулканом.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

11 день
Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляж

В этот день мы покидаем турбазу под Авачинским вулканом.

Едем на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

К вечеру переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Ужин в этот день самостоятельно.

Также этот день может использоваться как запасной для восхождения на Авачинский вулкан – в таком случае посещение Халактырского пляжа будет вечером.

Питание включено: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

12 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 2 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 2 ночи
  • Многоместное размещение в домиках под Авачинским вулканом – 2 ночи
  • Многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский – 2 ночи
  • Морская прогулка на яхте к бухте Русской
  • Питание, указанное в программе тура
  • Услуги гидов-инструкторов и повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в городе (во время двух ночевок ‒ в начале и в конце тура)
  • Доплата за одноместное размещение – 17 000 рублей.
  • Спиртные напитки
  • Страховка.
  • Если Вы выбрали активную часть, то в стоимость не включено также:
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  19. солнцезащитные очки;
  20. солнцезащитный крем;
  21. купальные принадлежности;
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров (кто очень боится комаров - можно взять с собой шляпу-накомарник);
  25. фонарик (желательно налобный);
  26. резиновые болотные сапоги для сплава и рыбалки (необязательно - мы выдаем резиновые бахилы, но рыбакам лучше иметь свои сапоги);
  27. гермосумка для сплава (необязательно - мы выдаем большие гермомешки);
  28. спиннинг для рыбалки (необязательно - на группу выдается несколько спиннингов).

Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.

Какое нас ждет питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Какие есть скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 108 000 рублей.

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1. "трекинг", "горный трекинг";
2. "рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3. "горные лыжи" - только для зимнего тура;
4. "эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможно ли изменение программы?
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к бухте Русской будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте либо к острову Старичков, при этом возврат составит 3000 рублей на человека.
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
  • при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.

Если я еду один (одна), возможно подселение?

Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Если мне требуется исключительно одноместное размещение?

Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах в данном туре 17 000 руб.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
1 сен 2021
Была в туре "Контрасты Камчатки" с 18 по 29 августа 2021 года. Не хватает слов и эмоций, что бы описать как было круто! Это грань моих эмоциональных и физических возможностей на данный момент! Организация тура потрясающая. Комфорт превыше всего. Гиды профессионалы своего дела! Тур насыщенный, контрастный и грамотно спланированный.
Е
27 июля 2021
Выбирала тур, тк он был самый доступный по цене из таких насыщенных по программе, искала, чтобы были включены все вулканы. Отлично, что можно купить активную часть, это хорошая экономия.
О сплаве: считаю, что 3 дня многовато для сплава, было много свободного времени, да и проплыть все это можно и за 2 дня.
Хорошие, новые палатки, все продумано. Думаю, что нужно правильно распределять женские и мужские силы на рафтах, иначе чисто женских не хватает.
Хотелось бы отметить питание на 5+, особенно во время сплава, спасибо повару Виктору, он покорил всех, очень вкусно и разнообразно.
О гидах. Олег-спокойный и флегматичный, прекрасно организует и чувствует группу, оценивает силы и не загоняется, приятный в общении. Ивана я почти не замечала, в конце уже открылся.
Из мест проживания Не понравилась только база Гелиос в Паратунке."Совок" с грубой женщиной-администратором, было отказано в стирке и сушилке, хотя это было обещано. Зато вкусно кормили и был бассейн.
Прекрасное место приют Три вулкана, спасибо за это.
Тур оказался очень интересным и насыщенным, много эмоций, оптимальный по количеству людей и комфортным.
Д
19 июля 2021
Огромная благодарность организаторам и гидам, открывший невероятную природу Камчатки. В сложных условиях отсутствия цивилизации гиды приложили все усилия для комфорта участников. Даже сложный 7-часовой подъем на Авачинский вулкан оказался всем по силам. Очень не хотелось покидать этот благодатный край. Однозначно, 5 из 5.

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