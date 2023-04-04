Тихий океан: «Халактырский пляж»

Индивидуальная экскурсия на Халактырский пляж: созерцание мощных океанских волн

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Мы поедем на Халактырский пляж, где со смотровой площадки полюбуемся на на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и Тихий океан. Вы сможете познакомится с историй пляжа и с его разнообразной флорой и фауной. Далее вас будет ждать чаепитие на чёрном пляже с камчатскими деликатесами.

После перекуса настанет время релаксирующего созерцания величественных и мощных океанских волн либо купание в океане, если позволит погода.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Тихий океан: «Халактырский пляж»
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Что вас ожидает:

  • Тихий океан
  • Халактырский пляж
  • Восемь вулканов
  • Смотровая площадка (летом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Черный песок берега величественного Тихого океана.
  • Мы поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в 20 км. от города Петропавловска-Камчатского, поднимемся на смотровую площадку расположенную на Халактырской скале (летом), подъем легкий по высоте 48 метров. Со смотровой открывается великолепный панорамный вид на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и на Тихий океан.
  • Вы сможете увидеть Жупановский вулкан, узнаете историю села Халактырка пережившего прихода цунами в 1952 году. На экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения пляжа и его черного титано-магнетитового песка, вы увидите как изменяется береговая линия, познакомитесь с разнообразной флорой Халактырского пляжа и фауны тихого океана, отведаем по сезону различную ягоду: шикшу, голубику, жимолость, рябину, бруснику, костянику, шиповник.
  • Далее вас ожидает чай с шиповником на черном пляже с камчатскими деликатесами. После чаепития настанет время релаксирующего созерцания величественных и мощных океанских волн накатывающих на идеальный черный пляж и прогулка по пляжу. В зависимости от погоды и температуры воды у вас будет возможность искупаться в Тихом океане, намочить ноги или просто прикоснуться рукой к самому большому океану планеты.

Важная информация:

  • Продолжительность экскурсии от трех до четырех часов.
  • Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка. Если будете купаться плавательные принадлежности, полотенце, сланцы.

Выезд в 10 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля в г. Петропавловске-Камчатском
  • Чаепитие
  • Скандинавские палки
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер из гостиницы за пределами города Петропавловск-Камчатский
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 10 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Буду признателен за оплату предоплаты за экскурсию на сайте.
  • Продолжительность экскурсии от трех до четырех часов.
  • Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка. Если будете купаться плавательные принадлежности, полотенце, сланцы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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