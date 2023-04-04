Мы поедем на Халактырский пляж, где со смотровой площадки полюбуемся на на домашние вулканы — Корякский, Авачинский, Козельский, на Авачинский залив и Тихий океан. Вы сможете познакомится с историй пляжа и с его разнообразной флорой и фауной. Далее вас будет ждать чаепитие на чёрном пляже с камчатскими деликатесами.



После перекуса настанет время релаксирующего созерцания величественных и мощных океанских волн либо купание в океане, если позволит погода.