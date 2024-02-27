1 день

Встреча с группой. Поездка на Мишенную сопку

Аэропорт - Мишенная сопка - п. Паратунка.

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.

Первым делом мы заедем пообедать в кафе, после отправимся на Мишенную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

После этого заселимся на турбазу в поселке Паратунка.

Отдых после смены часовых поясов и длительного перелета сейчас просто необходим.

Завтра начинается наша насыщенная программа на полуострове.

Авто: 30 км.

Пешком: 1-5 км.

Проживание: турбаза.

Питание: обед и ужин (не входит в стоимость тура).