Камчатка без палаток и рюкзаков

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.4
3 отзыва
Путешествуйте по Камчатке налегке, без тяжёлых рюкзаков и палаток! В этом туре вы встретите закат в глэмпинге на берегу Тихого океана, искупаетесь в термальных источниках, увидите водопады массива Вачкажец и отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой и обедом из морепродуктов.

Кроме того вы посетите знаменитый питомник «Снежные псы», где познакомитесь с ездовыми собаками и северными оленями, окунетесь в загадочный быт коренных жителей Камчатки и отведаете шурпу из оленины с корякскими лепешками. А ещё сплавитесь по реке на рафтах и от души наедитесь крабами, рыбой и красной икрой!
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
Ближайшие даты:
22
авг
25
авг

Что вас ожидает:

Тепло камчатских терм
Тепло камчатских терм
Искупаемся в Малкинских термальных источниках
На вершине вулкана
На вершине вулкана
Совершим восхождение на вулкан Горелый (1829 м.) и побываем на склоне вулкана Авачинский
Тихоокеанские угощения
Тихоокеанские угощения
От души наедимся ароматных крабов, вкусной рыбы и красной икры
Рыбалка в океане
Рыбалка в океане
Отправимся на морскую прогулку с глубоководной рыбалкой и обедом из морепродуктов
Сплав на рафтах
Сплав на рафтах
Отправимся на сплав по реке Быстрой, во время которого можно будет порыбачить
Этническое погружение
Этническое погружение
Окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой. Поездка на Мишенную сопку

Аэропорт - Мишенная сопка - п. Паратунка.

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.

Первым делом мы заедем пообедать в кафе, после отправимся на Мишенную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

После этого заселимся на турбазу в поселке Паратунка.

Отдых после смены часовых поясов и длительного перелета сейчас просто необходим.

Завтра начинается наша насыщенная программа на полуострове.

Авто: 30 км.

Пешком: 1-5 км.

Проживание: турбаза.

Питание: обед и ужин (не входит в стоимость тура).

Встреча с группой. Поездка на Мишенную сопкуВстреча с группой. Поездка на Мишенную сопкуВстреча с группой. Поездка на Мишенную сопку
2 день

Путешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец

П. Паратунка - горный массив Вачкажец - п. Паратунка.

После завтрака отправимся в авто-пешее путешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец. Трекинг несложный и дает возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.

Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы. На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. А панорама озера Тахколоч на фоне гор никого не оставит равнодушным. Вачкажец - это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы.

После отлично проведенного дня нас ждет турбаза с горячим бассейном.

Авто: 180 км.

Пешком: 15-18 км налегке.

Диапазон высот: 480- 1120 м.

Перепад высот: подъем - 680 м, спуск - 680 м.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).

Путешествие к озерам и водопадам горного массива ВачкажецПутешествие к озерам и водопадам горного массива ВачкажецПутешествие к озерам и водопадам горного массива ВачкажецПутешествие к озерам и водопадам горного массива ВачкажецПутешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец
3 день

Подъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеров

П. Паратунка - вулкан Горелый и Малая долина гейзеров - п. Паратунка.

Очень ранний подъем: сегодня еще более насыщенный день, нужно все успеть.

Транспорт повышенной проходимости доставит нас к подножью вулкана Горелый.

Подъем на вулкан Горелый занимает в среднем 3-4 часа. Идем налегке. Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский. Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров, открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.

После спуска с вулкана сделаем обеденный перекус и переедем к Мутновской ГеоЭС.

Мутновская ГеоЭС является уникальной электростанцией, расположенной на Камчатке в долине вулкана Мутновский на отметке 780 метров над уровнем моря и использующей для производства электрической энергии геотермальное тепло.

Здесь мы посетим так называемую Малую долину гейзеров, где через фумаролы пробиваются струи водяных паров и газов.

Авто: 120 км.

Пешком: 12 км налегке.

Диапазон высот: 1000-1750 м.

Перепад высот: подъем - 750 м, спуск - 750 м.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).

Подъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеровПодъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеровПодъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеровПодъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеровПодъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеровПодъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеров
4 день

Питомник «Снежные псы». Халактырский пляж

П. Паратунка - питомник «Снежные псы» - Халактырский пляж.

Отправляемся в еще одно уникальное место - знаменитый питомник «Снежные псы».

Здесь мы познакомимся с ездовыми собаками, которые участвуют в легендарной ежегодной гонке Берингия. Увидим северных оленей, окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки, отведаем шурпу из оленины с корякскими лепешками, а также сделаем уникальные фото в национальных корякских костюмах. А за доп. плату будет возможность прокатится на собачьей упряжке, несмотря на то, что сейчас лето.

Далее - переезд на Халактырский пляж с его черным песком. Гуляем, наслаждаясь дыханием океана и шумом волн. Это очень атмосферное место. Самые отчаянные могут искупаться в достаточно холодных водах Тихого океана.

Эту ночь проведем в глемпинге, насладимся незабываемым закатом под шум волн.

Авто: 100 км.

Пешком: 1-2 км налегке.

Проживание: глэмпинг на пляже.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Питомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляжПитомник «Снежные псы». Халактырский пляж
5 день

Халактырский пляж. Кордон Авачинский

Халактырский пляж - кордон Авачинский - ПК.

Сегодня мы поедем к подножию действующих вулканов Авачинская и Корякская сопка. Эти два великана первыми встречают всех прилетающих на Камчатку. Наш путь будет пролегать по руслу Сухой речки, по пути сделаем несколько остановок для фотосессий. В базовом лагере нас встретят приветственные евражки, они же - берингийские суслики. Это небольшие зверьки, живущие колониями в горной местности и у подножия вулканов, отличающиеся добродушным нравом и отличным аппетитом.

Авачинский вулкан для восхождения довольно сложный, только подъём до вершины занимает от 5 до 8 часов, а то и больше, всё зависит от общей физической подготовки и погоды. Мы же отправимся до горы Верблюд.

Это гора вулканического происхождения - экструзия, появившаяся примерно 5 тысяч лет назад во время извержения Авачинского вулкана. Вязкая лава “выжималась” не из кратера, а из-под земли, нагромождаясь в виде купола. Со временем ветер разрушал породы, и вершина горы стала похожа на верблюжьи горбы, отсюда и название. На горе насладимся красивыми видами на вулканы.

А если позволит погода и физическое состояние, то мы совершим впечатляющее восхождение на смотровую площадку Авачинского вулкана, расположенную на высоте 2000 метров. На этой точке находится бункер с ретранслятором, который передает данные о сейсмоактивности.

К вечеру вернемся в Петропавловск-Камчатский и заселимся в гостевой дом. Отдых.

Авто: 90 км.

Пешком: 12 км.

Диапазон высот: 880-2000 м.

Перепад высот: подъем - 1120 м, спуск - 1120 м.

Проживание: гостевой дом/хостел.

Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).

Халактырский пляж. Кордон АвачинскийХалактырский пляж. Кордон АвачинскийХалактырский пляж. Кордон АвачинскийХалактырский пляж. Кордон АвачинскийХалактырский пляж. Кордон Авачинский
6 день

Сплав по реке Быстрая. Рыбалка и Малкинские горячие источники

ПК - сплав по реке Быстрая, рыбалка - Малкинские горячие источники - ПК.

Сплав по реке Быстрой — увлекательное приключение. Горные пейзажи сменяются лесными, а сквозь воду виднеются стаи лосося. Вдоль берегов плавают утки, и нередко в небе можно увидеть белоплечих орланов, а у берегов — медведей. Любители рыбной ловли могут попробовать свои силы в рыбалке на лососевых, гольца и хариуса.

В конце сплава мы вкусно пообедаем и переедем на Малкинские источники. Нас ждет купание в горячих источниках, а желающих - контрастное купание в холодной речке Ключевка.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Авто: 270 км.

Рафт: 14 км.

Проживание: гостевой дом/хостел.

Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).

Сплав по реке Быстрая. Рыбалка и Малкинские горячие источникиСплав по реке Быстрая. Рыбалка и Малкинские горячие источникиСплав по реке Быстрая. Рыбалка и Малкинские горячие источники
7 день

Морская прогулка в бухту Русская

ПК - морская прогулка в бухту Русская - ПК.

После инструктажа на катере выходим из Авачинской губы.

Остановка возле скал «Три брата». Подходим поближе, чтобы осмотреть застывших исполинов. Продолжаем движение на юг, проходим мимо скалистых берегов и красивых бухт: Спасения, Опасной, Вилючинской и Жировой. Здесь с высокой долей вероятности мы можем встретить касаток, дельфинов и горбатых китов.

Обед на борту катера.

После обеда нас ждет рыбалка. Кроме тихоокеанского лосося, в этих водах обитает камбала, терпуг, морской окунь и белокорый палтус. Но бухта интересна не только изобилием рыбы: к ее берегу выходят медведи в период нереста лосося, а на входе в бухту у мыса Кекурного находится лежбище сивучей.

Здесь мы насладимся красотами и сделаем фотографии, достойные журнала National Geographic.

К вечеру вернемся в город, найдем уютное кафе и устроим прощальный ужин.

Проживание: гостевой дом/хостел.

Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).

Морская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту РусскаяМорская прогулка в бухту Русская
8 день

День отъезда

Питание: завтрак включен.

С утра до вылета мы должны успеть пробежаться по магазинам и рынкам, чтобы закупиться сувенирами и деликатесами.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

ВНИМАНИЕ! Вы можете продлить свое путешествие на 1-2 дня. Например, забронировать вертолетную экскурсию в долину гейзеров или на Курильское озеро или просто потратить день на сувенирные лавки и рыбные рынки.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 3 ночи на турбазе в п. Паратунка. Размещение на турбазе в 2-местных номерах, душ и туалет в номере;
  • 3 ночи в Петропавловске-Камчатском. Размещение в гостевом доме/хостеле в 2- и 3-местных номерах, душ и туалет в гостевом доме/хостеле;
  • 1 ночь в глэмпинге на берегу Тихого океана в 2-местных шатрах, удобства на территории глэмпинга.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Турбаза в п. Паратунка

3 ночи

3 ночи на турбазе в п. Паратунка. Размещение на турбазе в 2-местных номерах, душ и туалет в номере.

Гостевой дом/хостел в Петропавловске-Камчатском

3 ночи

3 ночи в Петропавловске-Камчатском. Размещение в гостевом доме/хостеле в 2-х и 3-местных номерах, душ и туалет в гостевом доме/хостеле.

Глэмпинг на берегу Тихого океана

1 ночь

1 ночь в глэмпинге на берегу Тихого океана в 2-местных шатрах, удобства на территории глэмпинга.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • Проживание на турбазе в п. Паратунка (3 ночи)
  • Ночевка в глэмпинге на берегу Тихого океана (1 ночь)
  • Проживание в гостевом доме/хостеле в ПК (3 ночи)
  • Завтраки
  • Перекусы во время экскурсионных выездов на вулканы
  • Обеды в питомнике «Снежные псы», на сплаве и на морской прогулке
  • Ужин в глэмпинге
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
  • Регистрация в МЧС
  • Посещение питомника «Снежные псы»
  • Сплав по реке Быстрой с рыбалкой
  • Посещение горячих Малкинских источников
  • Морская прогулка на катере к бухте Русской с рыбалкой
  • Работа инструкторов
  • Групповое снаряжение для приготовления пищи (котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно (от 25 т. р.)
  • Такси по городу и в аэропорт в последний день (1000-1500 р.)
  • Ужины (кроме ужина в глэмпинге), а также обеды в первый и последний день путешествия
  • Страховка от н/с
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
  • палки трекинговые (по желанию), понадобятся при подъеме на склоне Авачинского вулкана;
  • туристическая сидушка на резинке(хоба);
  • рюкзак 50-60 л. (большая сумка, баул, чемодан) для транспортировки личных вещей;
  • маленький легкий рюкзак на 20-30 литров для прогулок;
  • гамаши (фонарики), одеваются на ботинки, пригодятся при спуске с Авачинского вулкана.
Одежда и обувь:
  • ботинки трекинговые/хорошие непромокаемые кроссовки с толстой подошвой и агрессивным протектором;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
  • дождевик хороший;
  • панама, шапка флисовая, перчатки флисовые;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки (2-3 пары, синтетические);
  • 1- 2 футболки;
  • штаны ходовые легкие;
  • комплект термобелья;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников).
Что взять еще:
  • тарелка (контейнер), ложка, кружка (не керамические);
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий, средства от укачивания;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, женские средства личной гигиены и пр.);
  • термос (0,5 -1 л.);
  • карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • фонарик (налобный) + зап. и комплект батареек;
  • бутылка для воды 1л.;
  • свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
  • фотоаппарат (видеокамера).
Документы:
  • паспорт;
  • деньги на дополнительные расходы (10000 - 20000 р.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли продлить пребывание на Камчатке?

Вы можете продлить свое путешествие на 1-2 дня. Например, забронировать вертолетную экскурсию в долину гейзеров или на Курильское озеро или просто потратить день на сувенирные лавки и рыбные рынки.

Какой мобильный оператор ловит?

В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

ПешеходныеРыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеСплавы и рафтингВсе турыРыболовные туры

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