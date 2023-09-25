2 день

Восхождение на вулкан Горелый

Этот день связан с вулканом Горелый.

Восхождение на него не относится к сложным и проходит между шлаковыми полями и застывшими потоками лавы.

У Горелого несколько конусов и с десяток кратеров. Наиболее интересны для туристов два из них – «Активный» и «Голубое озеро». Первый полностью оправдывает свое название, не прекращая свою вулканическую деятельность, и второй тоже не отстает, открывая взорам пораженных туристов на своем дне изумительное по красоте озеро.

Туристы проходят по кромке этих кратеров, поражаясь геологическому богатству их строения и любуясь открывающимися видами. Спуск проходит быстрее, чем подъем.

После восхождения путешественники ужинают, отдыхают и ложатся спать в палатках.