3 день

Вулкан Горелый

Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!

Переезд под вулкан Горелый (около 3–4 часов), восхождение на вулкан.

По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.

Высота вулкана Горелый 1829 м.

Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.

Восхождение и спуск занимают примерно 4–5 часов.

Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью в обычной жизни.

Перекусим и отправимся обратно в город.

По погодным условиям, если вершина вулкана Горелый будет закрыта облаками гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый и пр.).

Мутновская ГеоТЭС — геотермальная станция, — здесь из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.

Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.

Мимо станции можно пройти по тропе к «Малой долине гейзеров» — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.

В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) — 750 м.

Питание: завтрак, обед-ланчбокс.