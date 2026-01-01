Описание тура
Осенняя Камчатка — это редкий шанс увидеть вулканы, Тихий океан и парящие термальные источники без толп туристов.
За одну неделю Вы окажетесь у подножия Авачинского вулкана, пройдёте по чёрному песку океанского побережья, посетите питомник ездовых собак и расслабитесь в горячих источниках под открытым небом. Насладитесь панорамными видами уникальных камчатских ландшафтов и комфортом спа-отеля в продуманной программе без сложных восхождений.
Это путешествие продемонстрирует природные контрасты, погрузит в тишину и природу в её самом атмосферном настроении.
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского.
Обращаем Ваше внимание на работу трансферов аэропорт-гостиница и гостиница-аэропорт: разные группы гостей будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше будет ждать того, кто прилетает позднее.
Организованный трансфер в отель с расположением в живописном месте и инфраструктурой для отдыха после перелёта.
Размещение в номерах, время на отдых и акклиматизацию.
В распоряжении туристов — территория отеля и открытый горячий термальный бассейн, где можно сразу почувствовать особую атмосферу Камчатки: контраст прохладного воздуха и тёплой минеральной воды.
В этот день активная программа не запланирована, чтобы Вы могли отдохнуть после долгого перелёта, спокойно распаковать вещи, насладиться купанием в горячем бассейне и при желании воспользоваться услугами спа.
Вилючинский перевал и Дачные источники
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию к одним из самых живописных мест южной Камчатки.
Переезд на Вилючинский перевал с остановками на смотровых площадках.
Вы увидите панораму ближайших вулканов, глубокие долины и характерные для Камчатки ландшафты — горные хребты, тундровую растительность. В хорошую погоду открываются виды на Вилючинский вулкан и соседние вершины.
Предусмотрено время для прогулки и фото.
Далее группа отправляется в район Дачных источников — природного геотермального поля.
Здесь Вы познакомитесь с проявлениями вулканической активности: паровые выбросы и фумаролы, грязевые котлы и тёплая земля, характерные серные запахи и разноцветные минерализованные отложения.
Купание в этот день не предусмотрено: локация носит экскурсионный и познавательный характер.
Пройдем по оборудованной тропе вместе с гидом, который рассказывает о геотермальных процессах, особенностях местной растительности (мхи, лишайники, тундровые кустарники) и правилах безопасного передвижения в зоне природных источников.
Возвращение в отель.
Отдых, свободное время.
Питомник ездовых собак и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Завтрак.
Выезд в загородный питомник ездовых собак «Снежные псы».
В программе посещения питомника:
- знакомство с хаски и ездовыми собаками, рассказ о породах и традициях камчатского собаководства;
- осмотр упряжек, снаряжения, стоянки;
- общение и фотосессия с собаками;
- вводная экскурсия о зимних турах на собачьих упряжках и особенностях жизни питомника.
После экскурсии группа отправляется в термальный комплекс «Зеленовские озерки».
Это природные горячие источники с оборудованными купальными чашами под открытым небом. На месте Вы можете:
- искупаться в бассейнах с термальной водой разной температуры;
- отдохнуть на территории комплекса, воспользоваться инфраструктурой (раздевалки, зоны отдыха и т. п.);
- сделать фотографии на фоне леса и парящих ванн, почувствовать контраст прохладного воздуха и тёплой минеральной воды.
После отдыха в «Зеленовских озерках» — возвращение в отель.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу, Халактырский пляж
Утро начинается с вида на «домашние» вулканы, которые словно обрамляют город.
После завтрака группа отправляется знакомиться с Петропавловском-Камчатским — старейшим городом на Тихом океане России.
Экскурсия проходит по набережной Авачинской бухты: отсюда видны порт, корабли и силуэты сопок, спускающихся к воде.
Памятники мореплавателям, исследователям и защитникам Камчатки напоминают о временах, когда сюда приходили первые экспедиции, а любой выход в океан был маленьким подвигом.
Гид рассказывает, как рождался город, как живут люди сегодня в окружении вулканов, снега и ветров.
С одной из сопок открывается панорама, ради которой многие и едут на Камчатку: сразу несколько вулканов на горизонте, город внизу, Авачинская бухта, похожая на гигантский амфитеатр, и бесконечное небо.
Здесь есть время просто постоять в тишине, сделать фотографии и «примерить» на себя жизнь на краю света.
Во второй половине дня — переезд к Халактырскому пляжу. Дорога постепенно выводит из города к океану, и вот уже слышен ровный гул прибоя.
Халактырка встречает чёрным вулканическим песком, тяжёлым свинцовым небом и белой пеной волн. Контраст настолько необычен, что кажется, будто попадаешь в другой мир.
Здесь можно погулять вдоль линии прибоя, попробовать песок на ощупь, вдохнуть солёный влажный воздух и понаблюдать, как мощные океанские волны с грохотом разбиваются о берег.
Халактырский пляж — не про купание, а про ощущение масштаба и силы природы, когда океан, ветер и небо становятся почти осязаемыми.
Под вечер группа возвращается в отель: после насыщенного дня особенно приятно оказаться в тепле, поделиться впечатлениями и осознать, что это — всего лишь середина путешествия по Камчатке.
Поездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка у домашних вулканов
После завтрака группа отправляется из города вверх в сторону Авачинского перевала.
По мере подъёма за окнами автобуса меняются пейзажи.
С каждым километром всё отчётливее видны силуэты Авачинского и Корякского вулканов — тех самых «домашних» гигантов, которые считаются визитной карточкой Петропавловска-Камчатского.
К подножию Авачинского вулкана группа подъезжает к туристической базе/приюту (локация может меняться в зависимости от погоды и состояния дороги).
Здесь открываются панорамные виды на вулканы и долину внизу.
В программе дня:
- прогулка по окрестностям подножия Авачинского вулкана по некрутому маршруту без восхождения на вершину;
- знакомство с характерными вулканическими ландшафтами: лавовые поля, шлаковые склоны, каменные осыпи, тундровая растительность;
- время для фотографий с видами сразу на несколько вулканов и Камчатский хребет.
Маршрут рассчитан на широкую аудиторию: восхождение не проводится, прогулка носит ознакомительный характер и подходит людям с обычной физической подготовкой (возможны участки с неровной поверхностью, камнями и небольшими подъёмами).
Свободный день или экскурсии за доп. плату
Свободный день для отдыха в комфортном режиме или дополнительных активностей по желанию.
Чем можно заняться в отеле:
- пользоваться инфраструктурой спа-комплекса: открытый и/или крытый бассейн с подогреваемой водой;
- отдохнуть в номере, выспаться, разобрать фотографии, спокойно насладиться видами на сопки и природу вокруг;
- провести время в ресторане/кафе отеля, попробовать блюда из морепродуктов и местной кухни.
По желанию и за доп. плату можно забронировать дополнительные экскурсии (например, вертолётные программы по погоде, рыбалка и др. — перечень зависит от сезона).
Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Организованный трансфер в аэропорт Петропавловска-Камчатского.
Будут работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда).
Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов.
По дороге гид подводит итоги путешествия, отвечает на вопросы, при необходимости помогает с ориентированием в аэропорту (регистрация, багаж).
Для туристов с более поздним вылетом по согласованию возможно короткое самостоятельное время в городе или посещение рыбного рынка за сувенирами и морепродуктами.
Вылет домой с видом на вулканы из иллюминатора и полнотой впечатлений
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 120 500 руб.
Возможность и стоимость одноместного размещения можно уточнить у менеджера.
Варианты проживания
Гостиница «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.
Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.
Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.
Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.
Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).
Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- Проживание в гостинице, двухместное размещение
- Питание: завтраки в гостинице обед/перекус на активной части маршрута в дни: 2, 3, 5
- Экскурсии по программе
- Работа гидов на активных маршрутах
- Разрешение на посещение особо охраняемых территорий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в 1, 4, 6, 7 дни и ужины на базе отдыха в Паратунке (заказываются по меню)
- Одноместное размещение (стоимость уточнять при бронировании)
- Дополнительные экскурсии
- Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимний теплый и непромокаемый костюм (штаны и куртка);
- тёплое термобелье;
- шерстяная кофта с высоким воротом, закрывающим шею;
- теплая зимняя обувь (возможно на размер или два больше, чтобы надеть дополнительные теплые носки);
- термос объемом от 0,5 л (по желанию);
- небольшой рюкзак для переноса личных необходимых вещей;
- перчатки и теплая непродуваемая шапка;
- солнцезащитные очки;
- средство от обветривания кожи;
- личная аптечка.
Осенью погода переменчива, поэтому рекомендуем принцип многослойности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Страховка в данном туре обязательна.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
При оформлении на сайте необходимо выбрать следующие опции: «трекинг»/«горный трекинг до 3000 м», «экскурсии в пещеры, на вулканы, водопады и т. п.».
Остальные опции по желанию. Страховую сумму можно выбрать любую.
Как организован трансфер?
Встреча: разные группы туристов будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше, будет ждать того, кто прилетает позднее.
Проводы в аэропорт: будет работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 9:30 и 12:30 (время выезда).
Чем осенний тур на Камчатку отличается от летнего и когда лучше ехать?
Осенью меньше туристов, появляются яркие осенние краски или первый снег, а погода заметно прохладнее.
Маршруты становятся более камерными и спокойными, без летних очередей на популярных локациях.
Это хорошее время, чтобы увидеть вулканы и океан без большого потока людей.
В сентябре можно еще застать морские прогулки и выйти в океан, далее судоходство закрывается. В начале осени больше осенних красок и мягче погода.
К концу октября и в ноябре возможно появление первого снега и более контрастные пейзажи.
В декабре экскурсия к Авачинскому перевалу будет проходить либо на джипе, либо в нартах за снегоходом, если будет уже много снега.