Мои заказы

Осенний тур на Камчатку на 7 дней

Экскурсионный тур «Осенний тур на Камчатку на 7 дней» на 7 дней
Осенний тур на Камчатку на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний тур на Камчатку на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний тур на Камчатку на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Осенняя Камчатка — это редкий шанс увидеть вулканы, Тихий океан и парящие термальные источники без толп туристов.

За одну неделю Вы окажетесь у подножия Авачинского вулкана, пройдёте по чёрному песку океанского побережья, посетите питомник ездовых собак и расслабитесь в горячих источниках под открытым небом. Насладитесь панорамными видами уникальных камчатских ландшафтов и комфортом спа-отеля в продуманной программе без сложных восхождений.

Это путешествие продемонстрирует природные контрасты, погрузит в тишину и природу в её самом атмосферном настроении.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Обращаем Ваше внимание на работу трансферов аэропорт-гостиница и гостиница-аэропорт: разные группы гостей будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше будет ждать того, кто прилетает позднее.

Организованный трансфер в отель с расположением в живописном месте и инфраструктурой для отдыха после перелёта.

Размещение в номерах, время на отдых и акклиматизацию.

В распоряжении туристов — территория отеля и открытый горячий термальный бассейн, где можно сразу почувствовать особую атмосферу Камчатки: контраст прохладного воздуха и тёплой минеральной воды.

В этот день активная программа не запланирована, чтобы Вы могли отдохнуть после долгого перелёта, спокойно распаковать вещи, насладиться купанием в горячем бассейне и при желании воспользоваться услугами спа.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вилючинский перевал и Дачные источники

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию к одним из самых живописных мест южной Камчатки.

Переезд на Вилючинский перевал с остановками на смотровых площадках.

Вы увидите панораму ближайших вулканов, глубокие долины и характерные для Камчатки ландшафты — горные хребты, тундровую растительность. В хорошую погоду открываются виды на Вилючинский вулкан и соседние вершины.

Предусмотрено время для прогулки и фото.

Далее группа отправляется в район Дачных источников — природного геотермального поля.

Здесь Вы познакомитесь с проявлениями вулканической активности: паровые выбросы и фумаролы, грязевые котлы и тёплая земля, характерные серные запахи и разноцветные минерализованные отложения.

Купание в этот день не предусмотрено: локация носит экскурсионный и познавательный характер.

Пройдем по оборудованной тропе вместе с гидом, который рассказывает о геотермальных процессах, особенностях местной растительности (мхи, лишайники, тундровые кустарники) и правилах безопасного передвижения в зоне природных источников.

Возвращение в отель.

Отдых, свободное время.

Вилючинский перевал и Дачные источникиВилючинский перевал и Дачные источникиВилючинский перевал и Дачные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Питомник ездовых собак и термальный комплекс «Зеленовские озерки»

Завтрак.

Выезд в загородный питомник ездовых собак «Снежные псы».

В программе посещения питомника:

  • знакомство с хаски и ездовыми собаками, рассказ о породах и традициях камчатского собаководства;
  • осмотр упряжек, снаряжения, стоянки;
  • общение и фотосессия с собаками;
  • вводная экскурсия о зимних турах на собачьих упряжках и особенностях жизни питомника.

После экскурсии группа отправляется в термальный комплекс «Зеленовские озерки».

Это природные горячие источники с оборудованными купальными чашами под открытым небом. На месте Вы можете:

  • искупаться в бассейнах с термальной водой разной температуры;
  • отдохнуть на территории комплекса, воспользоваться инфраструктурой (раздевалки, зоны отдыха и т. п.);
  • сделать фотографии на фоне леса и парящих ванн, почувствовать контраст прохладного воздуха и тёплой минеральной воды.

После отдыха в «Зеленовских озерках» — возвращение в отель.

Свободное время.

Питомник ездовых собак и термальный комплекс «Зеленовские озерки»Питомник ездовых собак и термальный комплекс «Зеленовские озерки»Питомник ездовых собак и термальный комплекс «Зеленовские озерки»Питомник ездовых собак и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Обзорная экскурсия по городу, Халактырский пляж

Утро начинается с вида на «домашние» вулканы, которые словно обрамляют город.

После завтрака группа отправляется знакомиться с Петропавловском-Камчатским — старейшим городом на Тихом океане России.

Экскурсия проходит по набережной Авачинской бухты: отсюда видны порт, корабли и силуэты сопок, спускающихся к воде.

Памятники мореплавателям, исследователям и защитникам Камчатки напоминают о временах, когда сюда приходили первые экспедиции, а любой выход в океан был маленьким подвигом.

Гид рассказывает, как рождался город, как живут люди сегодня в окружении вулканов, снега и ветров.

С одной из сопок открывается панорама, ради которой многие и едут на Камчатку: сразу несколько вулканов на горизонте, город внизу, Авачинская бухта, похожая на гигантский амфитеатр, и бесконечное небо.

Здесь есть время просто постоять в тишине, сделать фотографии и «примерить» на себя жизнь на краю света.

Во второй половине дня — переезд к Халактырскому пляжу. Дорога постепенно выводит из города к океану, и вот уже слышен ровный гул прибоя.

Халактырка встречает чёрным вулканическим песком, тяжёлым свинцовым небом и белой пеной волн. Контраст настолько необычен, что кажется, будто попадаешь в другой мир.

Здесь можно погулять вдоль линии прибоя, попробовать песок на ощупь, вдохнуть солёный влажный воздух и понаблюдать, как мощные океанские волны с грохотом разбиваются о берег.

Халактырский пляж — не про купание, а про ощущение масштаба и силы природы, когда океан, ветер и небо становятся почти осязаемыми.

Под вечер группа возвращается в отель: после насыщенного дня особенно приятно оказаться в тепле, поделиться впечатлениями и осознать, что это — всего лишь середина путешествия по Камчатке.

Обзорная экскурсия по городу, Халактырский пляжОбзорная экскурсия по городу, Халактырский пляжОбзорная экскурсия по городу, Халактырский пляжОбзорная экскурсия по городу, Халактырский пляж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка у домашних вулканов

После завтрака группа отправляется из города вверх в сторону Авачинского перевала.

По мере подъёма за окнами автобуса меняются пейзажи.

С каждым километром всё отчётливее видны силуэты Авачинского и Корякского вулканов — тех самых «домашних» гигантов, которые считаются визитной карточкой Петропавловска-Камчатского.

К подножию Авачинского вулкана группа подъезжает к туристической базе/приюту (локация может меняться в зависимости от погоды и состояния дороги).

Здесь открываются панорамные виды на вулканы и долину внизу.

В программе дня:

  • прогулка по окрестностям подножия Авачинского вулкана по некрутому маршруту без восхождения на вершину;
  • знакомство с характерными вулканическими ландшафтами: лавовые поля, шлаковые склоны, каменные осыпи, тундровая растительность;
  • время для фотографий с видами сразу на несколько вулканов и Камчатский хребет.

Маршрут рассчитан на широкую аудиторию: восхождение не проводится, прогулка носит ознакомительный характер и подходит людям с обычной физической подготовкой (возможны участки с неровной поверхностью, камнями и небольшими подъёмами).

Поездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка у домашних вулкановПоездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка у домашних вулкановПоездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка у домашних вулкановПоездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка у домашних вулканов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Свободный день для отдыха в комфортном режиме или дополнительных активностей по желанию.

Чем можно заняться в отеле:

  • пользоваться инфраструктурой спа-комплекса: открытый и/или крытый бассейн с подогреваемой водой;
  • отдохнуть в номере, выспаться, разобрать фотографии, спокойно насладиться видами на сопки и природу вокруг;
  • провести время в ресторане/кафе отеля, попробовать блюда из морепродуктов и местной кухни.

По желанию и за доп. плату можно забронировать дополнительные экскурсии (например, вертолётные программы по погоде, рыбалка и др. — перечень зависит от сезона).

Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.

Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Организованный трансфер в аэропорт Петропавловска-Камчатского.

Будут работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда).

Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов.

По дороге гид подводит итоги путешествия, отвечает на вопросы, при необходимости помогает с ориентированием в аэропорту (регистрация, багаж).

Для туристов с более поздним вылетом по согласованию возможно короткое самостоятельное время в городе или посещение рыбного рынка за сувенирами и морепродуктами.

Вылет домой с видом на вулканы из иллюминатора и полнотой впечатлений

Трансфер в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 120 500 руб.

Возможность и стоимость одноместного размещения можно уточнить у менеджера.

Варианты проживания

Гостиница «Лагуна»

6 ночей

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.

Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.

Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.

Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.

Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).

Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.

Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
  • Проживание в гостинице, двухместное размещение
  • Питание: завтраки в гостинице обед/перекус на активной части маршрута в дни: 2, 3, 5
  • Экскурсии по программе
  • Работа гидов на активных маршрутах
  • Разрешение на посещение особо охраняемых территорий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в 1, 4, 6, 7 дни и ужины на базе отдыха в Паратунке (заказываются по меню)
  • Одноместное размещение (стоимость уточнять при бронировании)
  • Дополнительные экскурсии
  • Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимний теплый и непромокаемый костюм (штаны и куртка);
  • тёплое термобелье;
  • шерстяная кофта с высоким воротом, закрывающим шею;
  • теплая зимняя обувь (возможно на размер или два больше, чтобы надеть дополнительные теплые носки);
  • термос объемом от 0,5 л (по желанию);
  • небольшой рюкзак для переноса личных необходимых вещей;
  • перчатки и теплая непродуваемая шапка;
  • солнцезащитные очки;
  • средство от обветривания кожи;
  • личная аптечка.

Осенью погода переменчива, поэтому рекомендуем принцип многослойности.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Страховка в данном туре обязательна.

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

При оформлении на сайте необходимо выбрать следующие опции: «трекинг»/«горный трекинг до 3000 м», «экскурсии в пещеры, на вулканы, водопады и т. п.».

Остальные опции по желанию. Страховую сумму можно выбрать любую.

Как организован трансфер?

Встреча: разные группы туристов будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше, будет ждать того, кто прилетает позднее.

Проводы в аэропорт: будет работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 9:30 и 12:30 (время выезда).

Чем осенний тур на Камчатку отличается от летнего и когда лучше ехать?

Осенью меньше туристов, появляются яркие осенние краски или первый снег, а погода заметно прохладнее.

Маршруты становятся более камерными и спокойными, без летних очередей на популярных локациях.

Это хорошее время, чтобы увидеть вулканы и океан без большого потока людей.

В сентябре можно еще застать морские прогулки и выйти в океан, далее судоходство закрывается. В начале осени больше осенних красок и мягче погода.

К концу октября и в ноябре возможно появление первого снега и более контрастные пейзажи.

В декабре экскурсия к Авачинскому перевалу будет проходить либо на джипе, либо в нартах за снегоходом, если будет уже много снега.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Похожие туры на «Осенний тур на Камчатку на 7 дней»

Свидание с Камчаткой. Комбинированный джип-тур
Джиппинг
На автобусе
На яхте
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
6 дней
-
7%
4 отзыва
Свидание с Камчаткой. Комбинированный джип-тур
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
4 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от 160 611 ₽172 700 ₽ за человека
В гостях у Кутха. Комбинированный джип-тур на Камчатку
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
8 дней
-
7%
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный джип-тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
4 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от 195 858 ₽210 600 ₽ за человека
Свидание с Камчаткой в июне. Комбинированный джип-тур
Джиппинг
На автобусе
На яхте
Джип-туры
6 дней
-
7%
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне. Комбинированный джип-тур
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 160 890 ₽173 000 ₽ за человека
Топ-5 мест Камчатки. Комфортный тур
На автобусе
Сплавы и рафтинг
7 дней
3 отзыва
Топ-5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
172 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петропавловске-Камчатском
Все туры из Петропавловска-Камчатского
-7%
до 30 мая
от 120 500 ₽ за человека