Спа-отдых и приключения на Камчатке зимой

Приглашаем Вас узнать край бушующего океана и вулканов с его уютной стороны – этот тур позволит увидеть особенности региона и расслабиться в спа.

Вы прокатитесь по заснеженным склонам Авачинской сопки, увидите
невероятные зимние панорамы домашних вулканов.

Окунетесь в культуру и обычаи народов Севера во время этнической программы, и покатаетесь на собачьих упряжках, как настоящие каюры.

В свободные дни можно отдохнуть в спа-центре или отправиться в дополнительное путешествие к новым впечатлениям.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу «Спутник».

Размещение (после 14:00).

Свободное время: отдых, посещение бассейнов с термальной водой или спа-зоны.

2 день

Свободное время или дополнительная экскурсия

09:00 Завтрак.

Отдых в спа-центре гостиницы или дополнительная экскурсия:

10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.

11:00-12:00 Экскурсия в "Вулканариуме".

12:00-14:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому (памятники, смотровая площадка).

14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города (бизнес-ланч).

15:00-16:30 Посещение сувенирных магазинов и рыбного рынка.

16:30-17:30 Возвращение в гостиницу.

Отдых, посещение спа-зоны.

Внимание: точную стоимость дополнительных экскурсий уточняйте у менеджера при заказе тура.

3 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана

08:00 Завтрак.

10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).

11:30 Прибытие на туристическую базу. Горячий чай.

12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана к горе Верблюд, откуда открывается потрясающий вид на Налычевскую долину, Корякский и Авачинский вулканы. Прогулка.

Возвращение в базовый лагерь.

14:30-15:30 Обед на туристической базе.

15:30-17:30 Возвращение в гостиницу.

Отдых, посещение спа-зоны.

4 день

Свободное время или дополнительные экскурсии

08:00 Завтрак в гостинице.

Отдых в спа-центре гостиницы или дополнительные экскурсии:

1. Дополнительная экскурсия на мыс Маячный к "Трем братьям":

09:00-10:00 Трансфер к месту сбора.

10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, перекус на маршруте (чай, бутерброды, сладкое).

Прогулка на смотровой площадке, откуда открывается вид на Тихий океан, Авачинскую бухту, окружающие ее вулканы и скалы «Три Брата».

15:00-16:00 Возвращение в гостиницу.

ИЛИ

2. Дополнительная экскурсия на вездеходе на Дачные источники:

Переезд в место пересадки на вездеходы (с крытыми кабинами на колесах низкого давления).

Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана.

Остановка на смотровой площадке Вилючинского перевала. Переезд к Дачным термальным источникам, осмотр фумарольной площадки.

Обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: точную стоимость дополнительных экскурсий уточняйте у менеджера при заказе тура.

5 день

Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»

09:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.

11:00-14:00 Катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.

14:00-15:00 Трансфер в «Зеленовские озерки».

15:00-16:00 Купание в радоновых ваннах.

16:00-17:00 Возвращение в гостиницу.

Отдых, посещение спа-зоны.

6 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице в Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
Спутник-Камчатка 5*82 000119 500
Спутник 5*86 000127 000
Ребенок до 12 лет на доп. месте при проживании с двумя взрослыми62 500
Скидка на ребенка до 12 лет при проживании с 1 взрослым в 2-местном номере20%

Заселение в гостиницу происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.

Цены указаны ориентировочные, возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Спутник»

5 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник» это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпуса окружены деревьями, на прилегающей территории находятся ресторан с разнообразным меню и караоке-паб, спа и бассейны с термальной водой, охраняемая парковка и зоны для барбекю, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Гостиничный комплекс состоит из нескольких корпусов.

Корпус «Спутник» — в корпусе представлены номера категорий: стандарт; стандарт с балконом; улучшенный стандарт; люкс; люкс-студия; люкс с кухней. Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца. При необходимости предоставляется дополнительное спальное место для детей в возрасте до 14 лет. Обратите внимание, что комплект полотенец и вода на ребенка до трёх лет предполагаются в случае, если для него оформлено дополнительное спальное место.

Корпус «Спутник Камчатка» — в этом корпусе так же представлены номера категорий: стандарт; стандарт с балконом; улучшенный стандарт; люкс; люкс-студия; люкс с кухней. При необходимости предоставляется дополнительное спальное место для детей в возрасте до 14 лет. Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в Паратунке (6 дней)
  • Питание, указанное в программе:5 завтраков2 обеда
  • 5 завтраков
  • 2 обеда
  • Услуги экскурсовода-гида (в 3 и 5 дни)
  • Услуги гидов-проводников на маршрутах
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Купание в термальных источниках и посещение спа-зоны
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта в дни отличные от заезда/выезда основной группы (можно добраться самостоятельно на такси или заказать индивидуальный трансфер)
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды в свободные дни и ужины
  • Спиртные напитки
  • Дополнительные услуги в спа-зоне (массаж классический, массаж тайский, стоунтерапия, уходовые комплексы для лица и тела, водные процедуры «Душ Шарко», жемчужные ванны и разные спа-программы)
  • Другие услуги, не указанные в программе, сувениры и личные расходы
  • Дополнительные экскурсии в день 2, 4: обзорная экскурсия по городу - от 12 000 руб. /чел. снегоходная экскурсия на мыс Маячный - 13 500 руб. /чел. экскурсия на вездеходе на Дачные источники - 19 000 руб. /чел
  • Обзорная экскурсия по городу - от 12 000 руб. /чел
  • Снегоходная экскурсия на мыс Маячный - 13 500 руб. /чел
  • Экскурсия на вездеходе на Дачные источники - 19 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплое термобельё;
  • тёплые влаго- и ветрозащитные брюки;
  • влаго- и ветронепроницаемая куртка;
  • пуховка;
  • свитер или флисовая кофта;
  • перчатки, рукавицы;
  • шарф, бафф;
  • шапка;
  • солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • купальные принадлежности;
  • остальные вещи на усмотрение туриста.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректировано в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.

Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или отменяться. Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг.

ВАЖНО! Гид сообщает точный тайминг следующего экскурсионного дня накануне экскурсии. Тайминг в программе указан ориентировочно.

В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp или другом мессенджере для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 30 человек. Смешанная группа – в туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
  2. Трансферы из/в аэропорт проводятся только в фиксированные даты начала и окончания тура (по воскресеньям и пятницам соответственно). В другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек). Деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
  3. Заселение в гостиницу происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
  4. Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг.
  5. В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
  6. Дополнительные экскурсии рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. экскурсий на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
  7. Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
  8. Цена турпакета на зиму 2026 года может измениться в случае повышения тарифов. При повышении тарифов, указанные цены на забронированные туры сохранятся при условии внесения 50% предоплаты.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

