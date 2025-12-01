Гостиничный комплекс «Спутник» это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпуса окружены деревьями, на прилегающей территории находятся ресторан с разнообразным меню и караоке-паб, спа и бассейны с термальной водой, охраняемая парковка и зоны для барбекю, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Гостиничный комплекс состоит из нескольких корпусов.

Корпус «Спутник» — в корпусе представлены номера категорий: стандарт; стандарт с балконом; улучшенный стандарт; люкс; люкс-студия; люкс с кухней. Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца. При необходимости предоставляется дополнительное спальное место для детей в возрасте до 14 лет. Обратите внимание, что комплект полотенец и вода на ребенка до трёх лет предполагаются в случае, если для него оформлено дополнительное спальное место.

Корпус «Спутник Камчатка» — в этом корпусе так же представлены номера категорий: стандарт; стандарт с балконом; улучшенный стандарт; люкс; люкс-студия; люкс с кухней. При необходимости предоставляется дополнительное спальное место для детей в возрасте до 14 лет. Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.