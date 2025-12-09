Вы встретитесь с Авачинской сопкой, а после поездки по заснеженным склонам расслабитесь с чашкой горячего чаю с видом на
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу «Лагуна».
Размещение (после 15:00).
Свободное время, посещение бассейнов с термальной водой.
Свободное время или дополнительная экскурсия
09:00 Завтрак.
Отдых в аквацентре гостиницы или дополнительная экскурсия:
10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.
11:00-12:00 Экскурсия в "Вулканариуме".
12:00-14:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому (смотровая площадка, памятники).
14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города (бизнес-ланч).
15:00-16:30 Посещение сувенирных магазинов и рыбного рынка.
16:30-17:30 Возвращение в гостиницу.
Поездка к подножию Авачинского вулкана
08:00 Завтрак.
10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).
11:30 Прибытие на туристическую базу. Горячий чай.
12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана. Прогулка.
Возвращение в базовый лагерь.
14:30-15:30 Обед на туристической базе.
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу.
Свободное время или дополнительные экскурсии
08:00 Завтрак в гостинице.
Отдых в аквацентре гостиницы или дополнительные экскурсии:
1. Дополнительная экскурсия на мыс Маячный:
09:00-10:00 Трансфер к месту сбора.
10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, питание (чай, бутерброды, сладкое).
Прогулка на смотровой площадке, откуда открывается вид на Тихий океан, Авачинскую бухту, окружающие ее вулканы и скалы «Три Брата».
Перекус на маршруте.
15:00-16:00 Возвращение в гостиницу.
ИЛИ
2. Дополнительная экскурсия на вездеходе в район Мутновского вулкана на Дачные источники
Переезд в место пересадки на вездеходы (с крытыми кабинами на колесах низкого давления).
Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана.
Остановка на смотровой площадке Вилючинского перевала. Переезд к Дачным термальным источникам осмотр фумарольной площадки.
Обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.
11:00-14:00 Катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.
14:00-15:00 Трансфер в «Зеленовские озерки».
15:00-16:00 Купание в радоновых ваннах.
16:00-17:00 Возвращение в гостиницу.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице на выбор в Паратунке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Лагуна 4*, Паратунка, Голубое озеро
|60 000
|83 500
|Лагуна 4*, Паратунка, Гостевая Деревня
|63 000
|87 000
|Лагуна 4*, Паратунка, Глазастик или Форест
|68 000
|97 000
|Ребенок до 12 лет на доп. месте при проживании с двумя взрослыми
|48 000
|Скидка на ребенка до 12 лет при проживании с 1 взрослым в 2-местном номере
|20%
Заселение в гостиницы происходит после 15:00, выезд из гостиницы до 12:00.
На тур действует скидка именинникам 5% при бронировании в период с 11.01 по 31.05, если у туриста или у его партнера выпадает день рождения именно в период тура. Скидка распространяется на пакет до 2 человек.
Цены указаны ориентировочные, возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.
Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.
Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.
Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Паратунке (6 дней)
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков, 2 обеда
- 5 завтраков
- 2 обеда
- Услуги экскурсовода-гида (2 дня)
- Услуги гидов-проводников на маршрутах
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Посещение бассейнов в Аквацентре
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Трансферы от/до аэропорта в дни отличные от заезда/выезда основной группы (можно добраться самостоятельно (на такси) или заказать индивидуальный трансфер)
- Питание, не включенное в программу тура: обеды в свободные дни и ужины
- Спиртные напитки
- Вход в SPA-центр
- Дополнительные услуги в SPA-центре (пилинг, обертывание, спа-массаж)
- Другие услуги, не указанные в программе, сувениры и личные расходы
- Дополнительные экскурсии в день 2, 4: обзорная экскурсия по городу - от 12 000 руб. /чел. снегоходная экскурсия на мыс Маячный - 13 500 руб. /чел. экскурсия на вездеходе на Дачные источники - 19 000 руб. /чел
- Обзорная экскурсия по городу - от 12 000 руб. /чел
- Снегоходная экскурсия на мыс Маячный - 13 500 руб. /чел
- Экскурсия на вездеходе на Дачные источники - 19 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплое термобельё,
- тёплые влаго- и ветрозащитные брюки;
- влаго- и ветронепроницаемая куртка;
- пуховка;
- свитер или флисовая кофта;
- перчатки, рукавицы;
- шарф, бафф;
- шапка;
- солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- купальные принадлежности;
- остальные вещи на Ваше усмотрение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректировано в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.
Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или отменяться.
ВАЖНО! Гид сообщает точный тайминг следующего экскурсионного дня накануне экскурсии. Тайминг в программе указан ориентировочно.
В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp или другом мессенджере для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
Что еще нужно знать о туре?
- Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20 человек. Смешанная группа – в туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
- Трансферы из/в аэропорт проводятся только в фиксированные даты начала и окончания тура (по воскресеньям и пятницам соответственно). В другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек). Деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
- Заселение в гостиницу происходит после 15:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
- Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг.
- В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
- Дополнительные экскурсии рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. экскурсий на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
- Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
- Цена турпакета на зиму 2026 года может измениться в случае повышения тарифов. При повышении тарифов, указанные цены на забронированные туры сохранятся при условии внесения 50% предоплаты.