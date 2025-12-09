Мои заказы

Тёплая Камчатка зимой

Край огнедышащих вулканов и бесконечных океанских горизонтов прекрасен в любое время года.

Вы встретитесь с Авачинской сопкой, а после поездки по заснеженным склонам расслабитесь с чашкой горячего чаю с видом на
читать дальше

невероятные зимние панорамы.

Покатаетесь на собачьих упряжках, как настоящие каюры, и поучаствуете в этнической программе народов Севера.

В свободные дни можно отдохнуть в бассейнах или отправиться в дополнительное путешествие к новым впечатлениям.

Этот тур сочетает уют, яркие эмоции и силу природы, превращая путешествие в зимнюю сказку на краю света.

Тёплая Камчатка зимой
Тёплая Камчатка зимой
Тёплая Камчатка зимой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу «Лагуна».

Размещение (после 15:00).

Свободное время, посещение бассейнов с термальной водой.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободное время или дополнительная экскурсия

09:00 Завтрак.

Отдых в аквацентре гостиницы или дополнительная экскурсия:

10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.

11:00-12:00 Экскурсия в "Вулканариуме".

12:00-14:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому (смотровая площадка, памятники).

14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города (бизнес-ланч).

15:00-16:30 Посещение сувенирных магазинов и рыбного рынка.

16:30-17:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время или дополнительная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана

08:00 Завтрак.

10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).

11:30 Прибытие на туристическую базу. Горячий чай.

12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана. Прогулка.

Возвращение в базовый лагерь.

14:30-15:30 Обед на туристической базе.

15:30-17:30 Возвращение в гостиницу.

Поездка к подножию Авачинского вулкана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободное время или дополнительные экскурсии

08:00 Завтрак в гостинице.

Отдых в аквацентре гостиницы или дополнительные экскурсии:

1. Дополнительная экскурсия на мыс Маячный:

09:00-10:00 Трансфер к месту сбора.

10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, питание (чай, бутерброды, сладкое).

Прогулка на смотровой площадке, откуда открывается вид на Тихий океан, Авачинскую бухту, окружающие ее вулканы и скалы «Три Брата».

Перекус на маршруте.

15:00-16:00 Возвращение в гостиницу.

ИЛИ

2. Дополнительная экскурсия на вездеходе в район Мутновского вулкана на Дачные источники

Переезд в место пересадки на вездеходы (с крытыми кабинами на колесах низкого давления).

Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана.

Остановка на смотровой площадке Вилючинского перевала. Переезд к Дачным термальным источникам осмотр фумарольной площадки.

Обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время или дополнительные экскурсии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»

09:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.

11:00-14:00 Катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.

14:00-15:00 Трансфер в «Зеленовские озерки».

15:00-16:00 Купание в радоновых ваннах.

16:00-17:00 Возвращение в гостиницу.

Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице на выбор в Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
Лагуна 4*, Паратунка, Голубое озеро60 00083 500
Лагуна 4*, Паратунка, Гостевая Деревня63 00087 000
Лагуна 4*, Паратунка, Глазастик или Форест68 00097 000
Ребенок до 12 лет на доп. месте при проживании с двумя взрослыми48 000
Скидка на ребенка до 12 лет при проживании с 1 взрослым в 2-местном номере20%

Заселение в гостиницы происходит после 15:00, выезд из гостиницы до 12:00.

На тур действует скидка именинникам 5% при бронировании в период с 11.01 по 31.05, если у туриста или у его партнера выпадает день рождения именно в период тура. Скидка распространяется на пакет до 2 человек.

Цены указаны ориентировочные, возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Лагуна»

5 ночей

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.

Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.

Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.

Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.

Гостиница «Лагуна»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в Паратунке (6 дней)
  • Питание, указанное в программе:5 завтраков2 обеда
  • 5 завтраков
  • 2 обеда
  • Услуги экскурсовода-гида (2 дня)
  • Услуги гидов-проводников на маршрутах
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Посещение бассейнов в Аквацентре
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта в дни отличные от заезда/выезда основной группы (можно добраться самостоятельно (на такси) или заказать индивидуальный трансфер)
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды в свободные дни и ужины
  • Спиртные напитки
  • Вход в SPA-центр
  • Дополнительные услуги в SPA-центре (пилинг, обертывание, спа-массаж)
  • Другие услуги, не указанные в программе, сувениры и личные расходы
  • Дополнительные экскурсии в день 2, 4: обзорная экскурсия по городу - от 12 000 руб. /чел. снегоходная экскурсия на мыс Маячный - 13 500 руб. /чел. экскурсия на вездеходе на Дачные источники - 19 000 руб. /чел
  • Обзорная экскурсия по городу - от 12 000 руб. /чел
  • Снегоходная экскурсия на мыс Маячный - 13 500 руб. /чел
  • Экскурсия на вездеходе на Дачные источники - 19 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплое термобельё,
  • тёплые влаго- и ветрозащитные брюки;
  • влаго- и ветронепроницаемая куртка;
  • пуховка;
  • свитер или флисовая кофта;
  • перчатки, рукавицы;
  • шарф, бафф;
  • шапка;
  • солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • купальные принадлежности;
  • остальные вещи на Ваше усмотрение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректировано в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.

Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или отменяться.

ВАЖНО! Гид сообщает точный тайминг следующего экскурсионного дня накануне экскурсии. Тайминг в программе указан ориентировочно.

В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp или другом мессенджере для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20 человек. Смешанная группа – в туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.
  2. Трансферы из/в аэропорт проводятся только в фиксированные даты начала и окончания тура (по воскресеньям и пятницам соответственно). В другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек). Деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
  3. Заселение в гостиницу происходит после 15:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
  4. Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг.
  5. В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
  6. Дополнительные экскурсии рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. экскурсий на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
  7. Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
  8. Цена турпакета на зиму 2026 года может измениться в случае повышения тарифов. При повышении тарифов, указанные цены на забронированные туры сохранятся при условии внесения 50% предоплаты.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

