Что вас ожидает: Важная информация:

Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет;

Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться;

Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно;

При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться. Сплав с рыбалкой:.

При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться. Сплав с рыбалкой:.

Река Быстрая является правым притоком реки Большой, крупнейшей реки западного побережья Камчатки, впадающей в Охотское море. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч. Довольно многочисленны в бассейне реки проходной голец, хариус, микижа, кунджа. Река Быстрая является типичной горной рекой, протекает среди живописных лесистых гор. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.

• Рыбалка проводится с берега во время стоянок и с рафтов во время движения по реке, спиннингом на блесну. Безопасность на сплаве:

Инструктор- водник управляет судном при помощи распашных весел.

Для личной безопасности участникам сплавов выдаются спасательные жилеты.

• Лов лососевых на территории Камчатского края разрешен только по лицензиям: