Попробуйте местные деликатесы, совершите активные прогулки, половите рыбку и погрузитесь в мир первозданной природы.
Этот тур — идеальный баланс приключений и комфорта! Готовы открыть для себя Камчатку в неспешном темпе?
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прилет в аэропорт города Петропавловск-Камчатский, который находится в 3 км от г. Елизово.
Встреча представителем компании, трансфер в гостиницу, размещение.
Свободное время.
Свободный день или дополнительная экскурсия
07:00-08:00 Завтрак.
Свободный день для выбора дополнительных экскурсий.
Питание: завтрак, обед и ужин на дополнительной экскурсии, без доп. экскурсии только завтрак.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Прогулка по Халактырскому пляжу
07:00-09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия по историческому центру города.
Обед.
Выезд на экскурсию на берег Тихого океана, Халактырский пляж, чаепитие.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия к подножию Мутновского вулкана и Дачным термальным источникам
06:30 Завтрак.
07:00 Переезд к подножию вулкана Мутновский.
Фумарольные геотермально-измененные поля Дачных источников.
Перекус. Обед на маршруте.
Посещение водопада «Снежный барс».
Ужин. Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Подъем на гору Верблюд, этнокомплекс, Начикинские минеральные источники
Завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы г. Петропавловска-Камчатского.
Переезд 40 км к подножию Авачинского и Корякского вулканов, прогулка по альпийским полям к экструзии «Верблюд».
Общий путь пешеходной части — 4 км.
Переезд в этнокомплекс «Кайныран».
Знакомство с традициями и культурой местных народов, мастер-классы и кинологическая экскурсия.
Обед.
Переезд на базу «Начики», которая во времена СССР имела статус всесоюзной здравницы.
Начикинские минеральные источники относятся к группе кремнисто-щелочных, гидрокарбонато-сульфатных вод, в газовых пузырьках которых находят радон 80 Е.
Купание в бассейне с термальной горячей водой.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по горному комплексу Вачкажец
9:00 Завтрак.
Экскурсия на горный массив Вачкажец, входящий в систему Южно-Быстринского хребта, образовавшегося в результате тектонического поднятия.
Памятник природы необычайно красив, поскольку над горным массивом поработали ледник и тектоника.
Ужин.
Купание в бассейне с термальной горячей водой.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по Малкинскому термальному полю. Сплав по реке Быстрая
08:00 Завтрак, переезд на сплав р. Быстрая.
По пути остановка пос. Сокочи «Пирожковый рай».
12:00-15:30 Сплав.
Обед.
Малкинское поле термальных источников — экскурсия, купание, отдых.
Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет
08:00 Завтрак.
08:30 трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- гостиница «Арсеньев» (или аналогичная) – 4 ночи;
- база «Начики» с термальными бассейнами — 3 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения — 145 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение — 30 000 рублей.
Возможно подселение, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Арсеньев»
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные «Стандарты» и «Полулюксы Сьюит». Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это — Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
Отель «Начики» (Начикинский санаторий)
Отель «Начики» расположен в одноименном городе и предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для Вас есть прачечная и парковка.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гости могут отдохнуть в термальной купальне. В окрестностях есть все условия для пеших походов и занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча, проводы в аэропорту в дни прилёта и вылета по программе
- Трансферы из/в аэропорт только дни прилёта и вылета согласно графику заездов, проезд по маршруту
- Проживание: база "Начики" 3 ночи, гостиница "Арсеньев" (или аналогичная) - 4 ночи
- 3-разовое питание на маршруте в день заезда питание не предоставляется в день выбора экскурсии (свободный день) предоставляется завтрак
- Гиды, повар, экскурсовод на маршруте
- Все экскурсии по программе: экскурсия по городу, посещение Халактырского пляжа черного вулканического песка, посещение Верхне-паратунских источников, Дачные источники, горная экструзия Верблюд (Авачинский вулкан), этнопрограмма, Вачкажец, сплав по р. Быстрая, Малкинское термальное поле горячих источников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Страховка
- Питание, не входящее в программу
- Экскурсии за доп. плату во второй день программы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Специальные кожаные или облегченные, сделанные из водонепроницаемой ткани Gore-tex, ботинки на толстой, рифленой подошве. Ботинки должны быть хорошо разношенные, чтобы не причинять вам неудобств во время похода и фиксировать голеностоп, чтобы в случае поскальзывания на шлаке или камнях, предотвратить переломы и вывихи.
- Запасную обувь на случай, если ботинки промокнут или же для того, чтобы ваши ноги отдыхали во время стоянки.
- Сланцы, которые пригодятся вам при купании в термальных бассейнах.
- Водонепроницаемая и непродуваемая куртка-ветровка, штаны. Материал Gore-Tex считается самым надежным, так как помимо того, что он защищает вас от дождя, вещи, сшитые из Gore-Tex отлично пропускают воздух, предотвращая перегревание (важно при дожде, восхождениях).
- Флисовая куртка — типа Wind block или аналогичная.
- Футболки — 2–3 шт.
- Перчатки — ветрозащитные.
- Шапка (для восхождений на вулканы) с козырьком или без.
- Купальные костюмы и полотенца. Полотенца есть только в гостиницах, а Вы будете еще купаться и в природных термах.
- Носки — лучше иметь специализированные для треккинга.
- Очки от солнца (снег на вулканах может обжечь глаза).
- Небольшой рюкзак (15–20 литров) для того, чтобы нести с собой на восхождения одежду, которую наденете на высоте, где достаточно холодно и ветрено даже летом, личное питание и воду.
- Необходимые лично вам лекарственные средства.
- Средство от укусов насекомых.
- Мыло, зубную пасту, зубную щетку, шампунь, расческу.
- Удобны при восхождениях: так называемые «гамаши» или «фонарики» — спортивные гетры на замках, защищающие от попадания шлака и камней в обувь.
- Треккинговые палочки. Их можно взять в аренду за 200 рублей на весь тур.
- И не забудьте, пожалуйста, крем от загара высокого порядка (так как на восхождениях можно очень обгореть — особенно обгорают лицо и руки), иначе придется использовать средства от ожогов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Нет, но напоминаем, что полис ОМС для граждан РФ действует на всей территории России.
По желанию вы можете оформить дополнительную страховку для активного вида отдыха на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Граждане других государств должны обязательно оформить медицинскую страховку самостоятельно.
Возможны ли изменения в программе тура?
Исполнитель оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, сохраняя уровень качества услуг. В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов экскурсии могут быть заменены на равноценные.
Есть ли возможность учитывать индивидуальные особенности питания в туре?
К сожалению, мы не можем учитывать в туре индивидуальные особенности питания.