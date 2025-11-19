Наше знакомство с Камчаткой начнется в холле вашей гостиницы. В 10:00 по местному мы встретимся с инструктором и пойдем в «Вулканариум».

Это не скучный музей! Здесь всё можно трогать руками. Мы увидим, как появляется лава, зайдем в искусственную пещеру и даже «запустим» облако. И обязательно сделаем крутое фото на фоне вулканов!

Дальше нас ждет Халактырский пляж с необычным черным песком. Там мы сварим настоящую камчатскую уху. Желающие могут искупаться в Тихом океане — будьте готовы, что вода даже летом очень прохладная (около +10°C).

После поездки на пляж мы вернемся в город. Вы сможете поужинать в кафе (это не входит в стоимость тура). А вечером — отдых в гостинице, чтобы набраться сил перед следующим днем.