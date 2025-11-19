Программа тура по дням
Встреча группы. Вулканариум. Халактырский пляж
Наше знакомство с Камчаткой начнется в холле вашей гостиницы. В 10:00 по местному мы встретимся с инструктором и пойдем в «Вулканариум».
Это не скучный музей! Здесь всё можно трогать руками. Мы увидим, как появляется лава, зайдем в искусственную пещеру и даже «запустим» облако. И обязательно сделаем крутое фото на фоне вулканов!
Дальше нас ждет Халактырский пляж с необычным черным песком. Там мы сварим настоящую камчатскую уху. Желающие могут искупаться в Тихом океане — будьте готовы, что вода даже летом очень прохладная (около +10°C).
После поездки на пляж мы вернемся в город. Вы сможете поужинать в кафе (это не входит в стоимость тура). А вечером — отдых в гостинице, чтобы набраться сил перед следующим днем.
- 50 км едем
- Ночевка в гостинице
- Обед. Ужин в кафе не входит в стоимость
Посещение вулкана Горелый
Сегодня нас ждёт яркий и насыщенный день. Встаём пораньше, завтракаем и отправляемся на мощных машинах к вулканам. Ехать около 4–5 часов (110 км), но дорога сама по себе — уже приключение.
Наша цель — вулкан Горелый, высота 1829 метров. Сначала немного перекусим, а потом начнётся восхождение. Хотя маршрут технически несложный, нужно быть готовым к серьёзному набору высоты — около 700 метров. Это потребует сил, но результат того стоит!
Если повезет с погодой, мы увидим кратеры вулкана и красавец Вилючинский вулкан на горизонте!
После спуска нас ждёт сытный обед в лагере. А потом — долгожданный отдых: едем в Паратунку, греться в горячих источниках.
Вечером — ужин (уже включён в стоимость), тёплые разговоры, воспоминания и спокойный сон.
Отличный день — от вулкана до термальных вод!
- 180 км едем
- Ночевка на базе отдыха
- 700 м набор высоты
- Горячие источники
Посещение этнодеревни
Завтракаем на базе в Паратунке и едем знакомиться с культурой коренных народов Камчатки: мы увидим яранги с традиционным убранством, услышим завораживающую игру на варгане и национальные песни, а ещё попробуем выучить несколько движений местных танцев. Всё это — на фоне потрясающих видов на озёра и вулканы.
Обедаем в уютной тёплой яранге, похожей на юрту. Нас ждёт душистая камчатская уха, приготовленная на костре, и свежие лепешки. А на память можно будет сделать яркие фото в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы.
После погружения в культуру — отдых для тела! Едем в оздоровительный центр «Зеленовские озерки». Здесь вас ждут радоновые ванны, большой бассейн с минеральной водой и даже возможность окунуться в чистейшее ледяное озеро. А на выходе — не пропустите вкуснейшие домашние пирожки!
Возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском. Делимся впечатлениями, отдыхаем. Ужинаем сегодня в кафе (оплачивается отдельно).
- Горячие источники
- Ночевка в гостинице в ПК
- 100 км едем
- Завтрак и обед. Ужин не входит в стоимость
Морская прогулка до острова Старичков
Сегодня нас ждёт морская прогулка по знаменитой Авачинской бухте — одной из самых больших и живописных бухт в мире, которая не замерзает даже зимой. На кораблике мы подплывём к острову Старичков, где увидим шумные птичьи базары, порыбачим и сварим самую свежую уху прямо в море.
После морского приключения, если останутся силы, поднимемся на сопку Мишенная. Оттуда открывается потрясающий вид на город, Авачинскую бухту и величественные вулканы.
Вечером поужинаем в уютном кафе города (оплачивается отдельно). А в последний вечер соберёмся все вместе, чтобы поделиться впечатлениями, обменяться контактами и поблагодарить друг друга за это незабываемое путешествие!
- Ночевка в гостинице в ПК
- Завтрак, обед. Ужин в кафе в стоимость не входит
Поход на рынок и завершение тура
Утром отправляемся на рынок. Можно будет закупить икру и другие камчатские деликатесы.
Пришло время прощаться с Камчаткой и новыми друзьями и крепко обняться напоследок.
Немного грустно, но мы точно знаем, что вулканы и океан подождут нас до следующей встречи. До свидания, чудесный край света!
Трансфер в аэропорт не включен в стоимость тура.
Проживание
Ночевки в гостиницах в Петропавловске-Камчатском и на базе отдыха в Паратунке.
Размещение по 2-4 человека (в зависимости от места ночевки).
Варианты проживания
Гостиница
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух/трёхразовое питание на маршруте + перекусы (кроме питания в кафе)
- Проживание на маршруте (гостиницы в ПК, база отдыха). Размещение по 2-4 человека (в зависимости от места ночёвки)
- Переезды по программе
- Средства для защиты от медведей (фальшфейеры, сигнал охотника и т. п.)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, пилы, топоры, посуда для приготовления пищи, газ, групповая аптечка)
- Услуги инструктора
- Страховка от несчастного случая (страховая сумма 300 000 руб.)
- Прокат треккинговых палок, сидушек, набора посуды (кружка, ложка, миска)
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно (от 30100 руб.)
- Питание в кафе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Для Камчатки характерна переменчивая погода, большое количество осадков, туманы и сильные ветра, поэтому к подбору снаряжения нужно подходить серьезно.
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- пуховый жилет;
- платье.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а так же август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке. Июль и август — самые теплые месяцы на полуострове. Ну а в сентябре на Камчатке золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как "плавиться" от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, каждый вечер в гостинице или на базе отдыха можно будет заряжать технику.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или вы каждый день ныряете в Тихий океан?!
Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит!
Поездка на океан будет в первый день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет.
По вечерам (после возвращения в гостиницу) связь и интернет будут.
Нужно ли делать страховку, или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм.
Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Питание входит в стоимость (кроме ужинов в кафе в Петропавловске-Камчатском).
Встретим ли мы медведей? Что делать, если встретим?
Практически все наши группы видят медведей, однако к большим группам, как правило, близко медведи не подходят.
В первый день похода инструктор расскажет подробно о технике безопасности при встрече с медведем. Также для отпугивания медведей мы берем фальшфееры, ракетницы и пр.
Как добраться на Камчатку? Самолет, пароход, поезд? Когда появляются дешевые билеты?
Железных дорог на Камчатке нет, морской пассажирский порт сейчас не работает. Остается только авиасообщение.
Самолётом можно добираться до Петропавловска-Камчатского из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска.
В октябре-ноябре появляются прямые дешёвые билеты из Москвы (от 14200 руб. в одну сторону, с питанием и багажом) на лето следующего года.
Мы оповещаем о начале продажи билетов всех, кто оставил заявку на участие в походе. Дешёвые билеты на лето раскупают, как правило, за 2–3 дня, поэтому рекомендуем приобретать их сразу как только появляются.
Билеты продаются на сайте Аэрофлота, забронировать и оплатить их можно прямо на сайте, не выходя из дома. Рекомендуем иметь сумму для покупки билетов на своей банковской карте (~28000–30000 руб). Неоднократно было так, что билеты, доступные к покупке днем, вечером уже были недоступны.
Билеты возвратные и при наличии мест в другие даты их можно обменять по звонку в справочную службу Аэрофлота.
Сколько денег брать с собой?
Все основные расходы входят в стоимость похода. Вам понадобятся деньги на ужины в Петропавловске-Камчатском (в основном везде принимают карты), но некоторую сумму наличных лучше взять с собой: в некоторые дни будут магазины; в местах, где нет связи, оплата наличными.
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 10000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Также можно приобрести рыбу и икру (рыба от 2000 руб. /кг; икра от 6000 руб. /кг). На рынке можно платить банковской картой. Там же вам все покупки упакуют в вакуум для того, чтобы можно было увезти домой. Везти можно в багаже или в ручной клади. Максимальный вес икры, которую можно увезти на материк, составляет 10 кг.
Какая обувь нужна? можно ли в кроссовках?
Правильная обувь — это залог комфорта и хорошего настроения.
Для взрослых и подростков
Настоятельно рекомендуем треккинговые ботинки. Они надежно фиксируют голеностоп на неровных тропах и каменистых склонах, что предотвращает травмы. Жесткая подошва защищает стопу от ударов о камни.
Для детей от 7 лет
Можно обойтись без профессиональных треккинговых ботинок, но у детской обуви должны быть две важные характеристики:
- жесткая, протекторная подошва (как у треккинговых ботинок);
- высокий, фиксированный голеностоп (как у высоких кроссовок или зимних ботинок).
Почему не подходят обычные кроссовки?
У них мягкая подошва, которая не защитит ногу на каменистой тропе, и низкий голеностоп, что не дает достаточной поддержки на спусках и подъемах. Это может привести к дискомфорту и даже травме.
Важный лайфхак для всех: гамаши!
Это такие непромокаемые «футляры» на обувь. Они очень пригодятся и детям, и взрослым. Гамаши не пропускают внутрь ботинка мелкие камушки, пыль, колючки и влагу от мокрой травы. С ними ноги остаются сухими и чистыми, а значит, идти гораздо приятнее.
Главное правило: любая обувь, которую вы берете, должна быть хорошо разношена до поездки!
Если возникнут сомнения при выборе модели — смело присылайте нам фото, поможем советом.