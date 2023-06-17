Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Отправляемся на Соловки, чтобы познакомиться с историей старинного монастыря и попытаться разгадать тайны древних каменных лабиринтов, увидеть удивительный мир флоры и фауны Белого моря и прогуляться по окрестным островам на катере. Будем много ходить пешком — до 10 км в день, бродить по каменистым пляжам и лесам.
А ещё исследуем водные просторы, надышимся береговым бризом, поднимемся на Секирную гору и полюбуемся аллеями Ботанического сада — одного из самых высокоширотных!
А ещё исследуем водные просторы, надышимся береговым бризом, поднимемся на Секирную гору и полюбуемся аллеями Ботанического сада — одного из самых высокоширотных!
Ближайшие даты:
17
июн
июн
27
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет. Главное условие: дети могут пройти пешком до 10 км в день.
Программа тура может меняться из-за погодных условий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30Завершение: Ж. - д. станция Кемь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Обзорные
Многодневные туры
6-дневные туры
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
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Дата и количество участников выбирается при бронировании