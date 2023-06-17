Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки

Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправляемся на Соловки, чтобы познакомиться с историей старинного монастыря и попытаться разгадать тайны древних каменных лабиринтов, увидеть удивительный мир флоры и фауны Белого моря и прогуляться по окрестным островам на катере. Будем много ходить пешком — до 10 км в день, бродить по каменистым пляжам и лесам.

А ещё исследуем водные просторы, надышимся береговым бризом, поднимемся на Секирную гору и полюбуемся аллеями Ботанического сада — одного из самых высокоширотных!
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Ближайшие даты:
17
июн
27
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет. Главное условие: дети могут пройти пешком до 10 км в день.

Программа тура может меняться из-за погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
Завершение: Ж. - д. станция Кемь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Обзорные
Многодневные туры
6-дневные туры
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Петрозаводска

Соловки: архитектура, природа, история
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Соловки: архитектура, природа, история
Прокатиться по Белому морю, посетить Соловецкий кремль и каменные лабиринты
Петрозаводск, 14:30
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
29 500 за человека
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Авторский тур
3 дня
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сбежать в Карелию на порожистую реку, проснуться на острове и попариться в бане
Ж. - д. станция Лоухи, 4:20
16 июля
6 авг
17 800 за человека
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
г. Петрозаводск
29 мая
5 июня
12 июня
7 авг
от 51 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Петрозаводске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ