Отправляемся на Соловки, чтобы познакомиться с историей старинного монастыря и попытаться разгадать тайны древних каменных лабиринтов, увидеть удивительный мир флоры и фауны Белого моря и прогуляться по окрестным островам на катере. Будем много ходить пешком — до 10 км в день, бродить по каменистым пляжам и лесам.



А ещё исследуем водные просторы, надышимся береговым бризом, поднимемся на Секирную гору и полюбуемся аллеями Ботанического сада — одного из самых высокоширотных!