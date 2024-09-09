Туры в монастыри, церкви и храмы Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Пешая
На катере
6 дней
1 отзыв
Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Ж/д станция Кемь, 12:30
«Увидим и Андреевскую церковь, возведённую по приказу Петра I»
24 июн в 10:30
20 авг в 10:30
89 000 ₽ за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
На машине
На катере
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«Главный символ комплекса — ансамбль «Кижский погост», куда входят церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня и частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом»
2 июн в 08:00
12 июн в 08:00
79 700 ₽ за человека
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
На автобусе
2 дня
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
15 мар в 08:00
20 мар в 08:00
15 895 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    9 сентября 2024
    Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
    Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды
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    обладающие интересной и познавательной информацией. Ощущение дорогого гостя не покидает тебя ни на минуту. О тебе заботятся. Твои пожелания принимаются. Соловецкие острова - это то что необходимо увидеть самому, чтобы почувствовать их. Пройти по их земле, вдохнуть их воздух, услышать крик чаек кружащих над ними, пообщаться с людьми живущими на них Комфорт и забота сопровождают тебя в течении всего тура. Гостевой дом с радушными хозяевами. Тепло и уютно. Мелочи в обстановки которые радуют взор. Чистота, вкусные по- домашнему сытные завтраки и обеды. Запах выпечки по утрам возвращает в детство, к бабушкиным блинчикам, пирожкам и оладикам. Чудесные тур. Огромное спасибо за его организацию.

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
  2. Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
  3. От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Марциальные воды
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Онежская набережная
  8. Центр шунгита
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в марте 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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