Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Ж/д станция Кемь, 12:30
«Увидим и Андреевскую церковь, возведённую по приказу Петра I»
24 июн в 10:30
20 авг в 10:30
89 000 ₽ за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«Главный символ комплекса — ансамбль «Кижский погост», куда входят церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня и частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом»
2 июн в 08:00
12 июн в 08:00
79 700 ₽ за человека
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гаг...
15 мар в 08:00
20 мар в 08:00
15 895 ₽ за человека
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- ССветлана9 сентября 2024Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды
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