Познакомьтесь с главными достопримечательностями северного города в ходе нашей пешеходной экскурсии! Вместе мы пройдемся по историческому центру, вы узнаете много интересного о прошлом и современности Петрозаводска, увидите самые знаковые места и локации, а также проникнетесь его карельским колоритом.
Ближайшие даты:
6
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даты
Что вас ожидает:
- Барельеф «История Петрозаводска»
- Стела «Петрозаводск — город воинской славы»
- Соборная Площадь (Площадь Кирова)
- Музыкальный театр
- Национальный театр
- Памятник «Пушка»
- Здания бывшей мужской гимназии (XIX век) и Мариинской женской гимназии (XIX век)
- Раскопки Кафедрального Собора
- Памятник Петру Первому
- Петрозаводская Набережная
- Здание мэрии
- Памятник О. Куусинену
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Отправляйтесь вместе с нами в увлекательную пешеходную прогулку по Петрозаводску. Для вас — самые известные достопримечательности и увлекательные факты о городе. Вы побываете на Соборной площади, увидите здания Национального и Музыкального театров, пройдетесь по Петрозаводской набережной и многое другое!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь КироваЗавершение: Советская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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