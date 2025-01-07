Ю Юлия

Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску. Немного подвела погода, был сильный снегопад, поэтому не все удалось увидеть. Наш экскурсовод Марина интересно рассказала про свой город. Видно сразу, что человек любит и дорожит своим краем. Спасибо большое!