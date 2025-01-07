Петрозаводск - город, в котором гармонично сочетаются природные красоты и исторические памятники.
Прогулка по набережной Онежского озера позволит насладиться современным искусством под открытым небом.
Вы увидите памятник Петру I, посетите уютные парки
Прогулка по набережной Онежского озера позволит насладиться современным искусством под открытым небом.
Вы увидите памятник Петру I, посетите уютные парки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Богатая история
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🌿 Природные красоты
- 🎭 Культурное разнообразие
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Набережная
- Ротонда
- Левашовский бульвар
- Площадь Советская
- Памятник М.Е. Перхину
- Площадь Кирова
- Проспект Карла Маркса
- Площадь Ленина
- Губернаторский парк
Описание экскурсии
- Набережная — своеобразный музей современного искусства под открытым небом, где собраны памятники — подарки городов-побратимов Петрозаводска
- Ротонда — красивая беседка с белыми колоннами, ещё одно украшение набережной
- Левашовский бульвар. Появился на рубеже 19-20 веков. Здесь сохранились липы тех времён
- Площадь Советская — административная часть города. Здание мэрии делит площадь на две части. В центре возвышается памятник Отто Куусинену
- Памятник М. Е. Перхину, ювелиру мастерской Фаберже. Именно он изготовил половину коллекционных яиц
- Площадь Кирова. Здесь в том числе находится Национальный финский театр — единственный у нас в стране, где спектакли идут на финском, вепсском и карельском языках с синхронным переводом на русский
- Проспект Карла Маркса. Самая первая улица города появилась ещё в 18 веке. Для неё характерна односторонняя застройка с домами 50-60 годов прошлого столетия. С противоположной стороны проспект украшает зелёный сквер со стадионом
- Площадь Ленина — памятник архитектуры 18 века. В центре установлен памятник Ленину
- Губернаторский парк — один из старейших в Петрозаводске
А также: мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы», здание ЗАГСа, памятник Петру I, дом Кантеле, памятник С. М. Кирову, стела «Город воинской славы» и многое другое.
Вы узнаете:
- О значении Онежского озера в жизни города
- Роли Петра I в создании Петрозаводска в начале 18 века
- Возможностях для отдыха путешественников в Петрозаводске
- Как развивался город на протяжении веков
- Что такое «кантеле» и чем интересна карельская кухня
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Петрозаводске
Родилась и живу в Петрозаводске. Стаж работы экскурсовода — более 25 лет. Вхожу в реестр экскурсоводов России. Люблю свою работу — с удовольствием поделюсь знаниями о Карелии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
7 янв 2025
Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску. Немного подвела погода, был сильный снегопад, поэтому не все удалось увидеть. Наш экскурсовод Марина интересно рассказала про свой город. Видно сразу, что человек любит и дорожит своим краем. Спасибо большое!
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