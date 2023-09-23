1 день

Прибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный парк

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №018 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте – 300 руб.).

Экскурсия в горный парк Рускеала –"Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице 4*.