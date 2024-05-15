Курорт Марциальные воды – туры в Петрозаводске

Найдено 10 туров в категории «Курорт Марциальные воды» в Петрозаводске, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700 за человека
Краски Севера. Выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800 за человека
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
5 ноя в 10:00
от 15 900 за человека
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500 за человека
Февральские каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Февральские каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
23 фев в 10:00
от 24 400 за человека
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 200 за человека
Выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 19 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Выходные в Карелии
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Краски Севера. Выходные в Карелии
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Выходные в Карелии
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Выходные в Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
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    рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Краски Севера. Выходные в Карелии
    Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
  • О
    Ольга
    9 февраля 2024
    Краски Севера. Выходные в Карелии
    «Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Курорт Марциальные воды»

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  3. Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
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  5. Краски Севера. Выходные в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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