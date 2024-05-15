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Авторский тур
4 дня
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
5 ноя в 10:00
от 15 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Февральские каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
23 фев в 10:00
от 24 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 19 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ЮЮлия6 марта 2024В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
- ииван12 февраля 2024Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
- ООльга9 февраля 2024«Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Курорт Марциальные воды»
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