Экскурсия на водопад Кивач и органный концерт в Кондопоге

Смешанная: автобусная, пешеходная. Посещение концерта

Смешанная: автобусная, пешеходная. Посещение концерта.
Экскурсия на водопад Кивач и органный концерт в Кондопоге
Экскурсия на водопад Кивач и органный концерт в Кондопоге
Экскурсия на водопад Кивач и органный концерт в Кондопоге
Экскурсия на водопад Кивач и органный концерт в Кондопоге
Экскурсия на водопад Кивач и органный концерт в Кондопоге

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Кивач
  • Город Кондопога
  • Органный зал
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Описание

Нас ждет удивительное новогоднее приключение: визитная карточка Карелии – водопад Кивач и посещение известного органного зала в Кондопоге с концертом.

“Алмазна сыплется гора. . ”. Так писал о водопаде Кивач русский поэт Гаврила Державин: Мощь падающей воды поистине завораживает. Мы посетим национальный парк, где пейзаж северных скал в сочетании с незамерзающим даже зимой водопадом создают впечатляющую картину, а воздух невероятно чист.

На территории есть ботанический сад со знаменитой карельской березой, множеством деревьев и музеем Природы.

За дополнительную плату можно заказать сытный и вкусный обед.

Затем мы отправимся в городок Кондопога, где находится новый, украшенный мрамором, дворец искусств и знаменитый Орган – четвертый по величине в России.

Органный концерт с произведениями мировых классиков станет прекрасным завершающим аккордом нашего путешествия!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Посещение органного концерта
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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