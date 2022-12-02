Нас ждет удивительное новогоднее приключение: визитная карточка Карелии – водопад Кивач и посещение известного органного зала в Кондопоге с концертом.

“Алмазна сыплется гора. . ”. Так писал о водопаде Кивач русский поэт Гаврила Державин: Мощь падающей воды поистине завораживает. Мы посетим национальный парк, где пейзаж северных скал в сочетании с незамерзающим даже зимой водопадом создают впечатляющую картину, а воздух невероятно чист.

На территории есть ботанический сад со знаменитой карельской березой, множеством деревьев и музеем Природы.

За дополнительную плату можно заказать сытный и вкусный обед.

Затем мы отправимся в городок Кондопога, где находится новый, украшенный мрамором, дворец искусств и знаменитый Орган – четвертый по величине в России.

Органный концерт с произведениями мировых классиков станет прекрасным завершающим аккордом нашего путешествия!