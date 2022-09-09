Водопад Кивач. Вы полюбуетесь бурным водопадом на реке Суна и узнаете, какая характеристика делает его «самым-самым» в Европе.
Гора Сампо. Мы покажем вам мистическую гору и поделимся древними легендами. Вы раскроете, как она связана с карело-финским эпосом Калевала и какой фильм снимали неподалеку в 60-е годы.
Древний вулкан Гирвас. Вы увидите потухший вулкан возрастом более 2-3 миллиардов лет и услышите историю его образования.
Курорт Марциальные Воды. Бальнеологический курорт, основанный Петром I. Вы увидите церковь, построенную по его указу, и попробуете местную минеральную воду из источников.