Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»

Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день

4.5
6 отзывов
Приглашаем в путешествие по самым красивым местам в окрестностях Петрозаводска. Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек.

Впечатлитесь знаменитым водопадом Кивач и волшебной горой Сампо, увидите потухший вулкан Гирвас и погуляете по старинному курорту Марциальные Воды.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
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Описание

Что вас ожидает

Водопад Кивач. Вы полюбуетесь бурным водопадом на реке Суна и узнаете, какая характеристика делает его «самым-самым» в Европе.

Гора Сампо. Мы покажем вам мистическую гору и поделимся древними легендами. Вы раскроете, как она связана с карело-финским эпосом Калевала и какой фильм снимали неподалеку в 60-е годы.

Древний вулкан Гирвас. Вы увидите потухший вулкан возрастом более 2-3 миллиардов лет и услышите историю его образования.

Курорт Марциальные Воды. Бальнеологический курорт, основанный Петром I. Вы увидите церковь, построенную по его указу, и попробуете местную минеральную воду из источников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Еремеева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
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Е
9 сен 2022
В данной экскурсии нет горы СамПо, мы проехали мимо, посмотрели из окна автобуса на табличку, что посещение локации запрошено и поехали дальше. Это конечно расстроило, т. к. выбрала эту экскурсию только из-за того, что включен этот объект, так бы поехала только на Гирвас и Кивач. Уберите из описания информацию вводящую людей в заблуждение. Гиду спасибо, Анна рассказывала интересно и заботилась о комфорте группы
С
4 сен 2022
Экскурсия "Золотое кольцо Карелии "очень понравилась, гид Галина провела экскурсию безупречно, правильная русская речь, всё доступно и понятно. Спасибо организаторам и особенно Галине.
О
3 сен 2022
Отличная экскурсия! Гид Лада очень интересно рассказывала обо всём и показывала самые интересные места на точках. Несмотря на то, что было очень дождливо и холодно, экскурсия сделала день замечательным. Спасибо за организацию.
А
26 авг 2022
Экскурсия на которую нужно обязательно сьездить. Все самые интересные природные достопримечательности, которые находятся недалеко от Петрозаводска собраны здесь. Очень понравились вулкан Гирвас и водопад Кивач. Попили полезной водички на Марциальных водах. Гид Юлия отличный экскурсавод, знает много разных познавательных историй, местные легенды, было очень интересно послушать.
А
26 авг 2022
Сам маршрут понравился. Было много красивых пейзажей, время ими насладиться. Время в пути не утомляло, так как совсем долго мы не ехали. как минимум раз в час останавливались где-нибудь что-нибудь посмотреть.

Из минусов: заявлено было, что будет ДО 35 человек. Нас было около 45. Мы пришли вовремя, но мест уже не оставалось, поэтому пришлось сесть в разных концах автобуса. По этой же причине не хватило стаканчиков на всем на марциальных водах.
И не было обещанной в программе экскурсии по городу.

В целом поехать по этому маршруту стоит, но организация страдает.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Добрый день! Сожалеем, что не смогли оправдать Ваши ожидания от организации экскурсии. Мы в курсе, что многие путешественники любят формат небольших групп, но в летний сезон, к сожалению, обеспечить такого не можем. При этом, естественно, мы честно отразили на странице нашей экскурсии в сервисе Трипстер, что группы до 50 человек. Возможно, Вы не обратили внимание на эту информацию, но она прописана большим и жирным текстом.
Что касается экскурсии по Петрозаводску — то это отдельная, 2-ух часовая экскурсия. В описании нашей экскурсии «Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии», не заявлена экскурсия по Петрозаводску, ведь мы посещаем только природные объекты за городом, о чем и честно пишем.
Еще раз извиняемся, что не смогли предоставить сервис, соответствующий ожиданиям и примем меры, чтобы еще более полно и четко доносить информацию на странице экскурсии до путешественников перед бронированием. Приятного отдыха в Карелии!»
С уважением, Виктор.
Л
16 авг 2022
Замечательная экскурсия, замечательный народ и сама Карелия, экскурсовод была великолепна в своем деле, при возможности обязательно еще поеду!

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