Приглашаем в путешествие по самым красивым местам в окрестностях Петрозаводска. Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек. Впечатлитесь знаменитым водопадом Кивач и волшебной горой Сампо, увидите потухший вулкан Гирвас и погуляете по старинному курорту Марциальные Воды.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопад Кивач. Вы полюбуетесь бурным водопадом на реке Суна и узнаете, какая характеристика делает его «самым-самым» в Европе.

Гора Сампо. Мы покажем вам мистическую гору и поделимся древними легендами. Вы раскроете, как она связана с карело-финским эпосом Калевала и какой фильм снимали неподалеку в 60-е годы.

Древний вулкан Гирвас. Вы увидите потухший вулкан возрастом более 2-3 миллиардов лет и услышите историю его образования.

Курорт Марциальные Воды. Бальнеологический курорт, основанный Петром I. Вы увидите церковь, построенную по его указу, и попробуете местную минеральную воду из источников.

Организационные детали