1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«В парке вы увидите прекрасный водопад «Кивач», а также парк-дендрарий, где вы сможете прикоснуться к настоящей карельской березе»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
«Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«На водопадах Ахинкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале»»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
«Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история весьма интересна»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«А еще я обязательно покажу «визитную карточку» заповедника — одноименный водопад, мощным потоком стекающий с базальтовых скал»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Водопады Ахинкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
«Могучие скалы, фьорды, водопады, горы, каньоны — одного дня, конечно, не хватит, чтобы все обойти»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
«Водопады на реке Койриноя — шумные, полноводные и невероятно живописные»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«И полюбуетесь инопланетными пейзажами вокруг — красноватыми скалами из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшими водопадами, заброшенными лодками для сплава леса»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Главным героем нашего путешествия станет, конечно, водопад Кивач на реке Суна — карельский великан, один из крупнейших равнинных водопадов в мире»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Самые яркие точки на карте в окрестностях Петрозаводска • Водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
«Вы побываете на самом большом водопаде Карелии, познакомитесь с историей марциальных курортов и испытаете на себе целительный эффект минеральных источников»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«В заповедном лесу Вы будете дышать хрустальным воздухом, слушать шум водопада Кивач и любоваться древнейшими скалам Карелии»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
«Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров»
Расписание: Пятница в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
«В стоимость включён трансфер на автобусе и грузовике (до водопадов), а также обед по фиксированному меню (суп, второе блюдо, чай) и сопровождение гида»
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ППавел3 июня 2024Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
- ААнна30 мая 2024Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
- ММаргарита30 мая 2024Красивая природа, приятная прогулка. Гора Сампо понравилась больше всего. Кивач и Гирвас - повезло, что в этом году в конце
- ААлександра30 мая 2024Очень информативная и интересная экскурсия, удобный автобус с заездом на обед в кафе. Спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенное время!
- ЕЕлена29 мая 2024Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
- ММарина27 мая 2024Замечательное путешествие - чудесные места, великолепный организатор, умеющий слышать туристов, интересный рассказ, не перегруженный лишними подробностями. День пролетел незаметно и оставил незабываемое впечатление. Очень довольны поездкой и благодарны организатору!
- ИИлья23 мая 2024Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
- ЛЛариса22 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопады»
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