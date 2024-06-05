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(хотя казалось бы куда уж больше). Экскурсия получилась очень разносторонняя - и про природу, и про эпос, и про историю, и про геологию даже. И даже немного современного искусства захватили в заячьей долине:) Время пролетело незаметно, узнали много нового. И хорошо, когда водитель есть (а еще лучше - когда он водит аккуратно). Спасибо огромное за то, что познакомили нас с краем леса, воды и камня.