Экскурсии на водопады из Петрозаводска

Найдено 19 экскурсий в категории «Водопады» в Петрозаводске, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«В парке вы увидите прекрасный водопад «Кивач», а также парк-дендрарий, где вы сможете прикоснуться к настоящей карельской березе»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
«Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«На водопадах Ахинкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале»»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
«Красавец-водопад, по сравнению с вулканом, создание совсем юное — ему 8000 лет, однако и его геологическая история весьма интересна»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«А еще я обязательно покажу «визитную карточку» заповедника — одноименный водопад, мощным потоком стекающий с базальтовых скал»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Водопады Ахинкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Приладожье - в гостях у карельской сказки
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
«Могучие скалы, фьорды, водопады, горы, каньоны — одного дня, конечно, не хватит, чтобы все обойти»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
«Водопады на реке Койриноя — шумные, полноводные и невероятно живописные»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«И полюбуетесь инопланетными пейзажами вокруг — красноватыми скалами из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшими водопадами, заброшенными лодками для сплава леса»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Главным героем нашего путешествия станет, конечно, водопад Кивач на реке Суна — карельский великан, один из крупнейших равнинных водопадов в мире»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Самые яркие точки на карте в окрестностях Петрозаводска • Водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
59 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
«Вы побываете на самом большом водопаде Карелии, познакомитесь с историей марциальных курортов и испытаете на себе целительный эффект минеральных источников»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500 за человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
🚶 Пешая
🚗 На машине
Аудиогид
5 часов
1 отзыв
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«В заповедном лесу Вы будете дышать хрустальным воздухом, слушать шум водопада Кивач и любоваться древнейшими скалам Карелии»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
«Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров»
Расписание: Пятница в 08:00
9 900 за человека
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
«В стоимость включён трансфер на автобусе и грузовике (до водопадов), а также обед по фиксированному меню (суп, второе блюдо, чай) и сопровождение гида»
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
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    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
  • М
    Маргарита
    30 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Красивая природа, приятная прогулка. Гора Сампо понравилась больше всего. Кивач и Гирвас - повезло, что в этом году в конце
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    мая застали такой поздний и сильный сброс воды. Гид Никита рассказыаал хорошо, интересно. От экскурсии положительные впечатления, однако, на мой вкус, экскурсии не хватает какой-то изюминки.

  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень информативная и интересная экскурсия, удобный автобус с заездом на обед в кафе. Спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенное время!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
    Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
    Замечательное путешествие - чудесные места, великолепный организатор, умеющий слышать туристов, интересный рассказ, не перегруженный лишними подробностями. День пролетел незаметно и оставил незабываемое впечатление. Очень довольны поездкой и благодарны организатору!
  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
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    (хотя казалось бы куда уж больше). Экскурсия получилась очень разносторонняя - и про природу, и про эпос, и про историю, и про геологию даже. И даже немного современного искусства захватили в заячьей долине:) Время пролетело незаметно, узнали много нового. И хорошо, когда водитель есть (а еще лучше - когда он водит аккуратно). Спасибо огромное за то, что познакомили нас с краем леса, воды и камня.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопады»

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  1. Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
  2. «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
  3. Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
  4. Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
  5. Добро пожаловать в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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