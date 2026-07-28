19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Карелия — это удивительный край тысяч озёр, древних легенд и заповедной природы. На этой экскурсии вы познакомитесь с её главными жемчужинами: подниметесь на загадочную гору Сампо, попробуете воду из целебного источника и увидите Кивач — четвёртый по величине равнинный водопад в Европе.

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Описание экскурсии

Гора Сампо: место силы и загадочные пейзажи

Всего в 30 км от Петрозаводска находится гора Сампо, которую называют местом силы. Считается, что её особая энергетика привлекала сюда древних шаманов. С вершины горы открываются чудесные виды на карельские леса и озёра — именно здесь снимали эпизоды фильма «Калевала». Вы подниметесь на гору, полюбуетесь этими бескрайними просторами и сможете загадать заветное желание.

Первый российский курорт «Марциальные воды»

Затем вы побываете на первом курорте России, основанном Петром I. Я расскажу, как были открыты уникальные железистые источники и кого они лечили. Вы попробуете целебную воду из каждого источника и ощутите её необычный вкус. Здесь же можно сделать остановку на обед в «Харчевне Петра Великого» и отведать блюда национальной кухни.

Заповедник «Кивач»: символ карельской природы

В сердце заповедника скрыта главная цель нашего путешествия — водопад Кивач. Его мощь и красота никого не оставляют равнодушными. Кроме того, вас ждёт:

прогулка по дендрарию в поисках знаменитой карельской берёзы

чистейший воздух и аромат соснового бора

музей природы: макеты животных и богатства карельской флоры

Краткая программа и тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:00 — посещение горы Сампо

11:30 — курорт «Марциальные Воды», знакомство с историей и дегустация воды

12:30 — обед (по желанию)

13:30 — переезд в заповедник «Кивач»

14:00 — экскурсия по заповеднику: водопад, дендрарий, музей природы

16:00 — выезд в Петрозаводск

17:00 — ориентировочное время возвращения

Организационные детали

Трансфер (легковой автомобиль) включён в стоимость экскурсии

Отдельно оплачиваются входные билеты (720 ₽ с чел.) и обед

При заказе экскурсии вы также получите уникальный промокод на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни

Как проходит экскурсия