19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинственная гора Сампо

Гора Сампо находится всего в 30 км от Петрозаводска и считается местом высокого геомагнитного воздействия природы на человека. Особая энергетика горы сделала ее местом силы, где, по преданиям, раньше проводили свои обряды древние шаманы. Здесь снимали фильм «Калевала» — пейзажи с горы открываются чудесные. Вы подниметесь на гору, полюбуетесь красивыми карельскими видами и сможете загадать заветное желание.

Первый российский курорт Марциальные Воды

Вы узнаете о создании первого в России курорта, я расскажу вам, кто и как открыл чудотворные источники, вы попробуете целебную железистую марциальную воду и наполнитесь новыми силами. Здесь можно будет сделать остановку на обед в Харчевне Петра Великого, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Национальный парк «Кивач»

В парке вы увидите прекрасный водопад «Кивач», а также парк-дендрарий, где вы сможете прикоснуться к настоящей карельской березе. Гуляя по заповеднику, вы почувствуете чистейший воздух соснового бора, поговорим об образовании самого парка. В музей флоры и фауны Карельского леса вы осмотрите макеты животного мира и познакомитесь с первозданной природой региона. Я расскажу вам, какие природные богатства находятся под охраной государства.

В результате, вы станете лучше разбираться в истории края и полюбите самобытную атмосферу Карелии.