19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чудеса карельской природы в окрестностях Петрозаводска
Водопад Кивач, «Марциальные воды», места силы и душевные рассказы об истории края
Карелия — это удивительный край тысяч озёр, древних легенд и заповедной природы.
На этой экскурсии вы познакомитесь с её главными жемчужинами: подниметесь на загадочную гору Сампо, попробуете воду из целебного источника и увидите Кивач — четвёртый по величине равнинный водопад в Европе.
Всего в 30 км от Петрозаводска находится гора Сампо, которую называют местом силы. Считается, что её особая энергетика привлекала сюда древних шаманов. С вершины горы открываются чудесные виды на карельские леса и озёра — именно здесь снимали эпизоды фильма «Калевала». Вы подниметесь на гору, полюбуетесь этими бескрайними просторами и сможете загадать заветное желание.
Первый российский курорт «Марциальные воды»
Затем вы побываете на первом курорте России, основанном Петром I. Я расскажу, как были открыты уникальные железистые источники и кого они лечили. Вы попробуете целебную воду из каждого источника и ощутите её необычный вкус. Здесь же можно сделать остановку на обед в «Харчевне Петра Великого» и отведать блюда национальной кухни.
Заповедник «Кивач»: символ карельской природы
В сердце заповедника скрыта главная цель нашего путешествия — водопад Кивач. Его мощь и красота никого не оставляют равнодушными. Кроме того, вас ждёт:
прогулка по дендрарию в поисках знаменитой карельской берёзы
чистейший воздух и аромат соснового бора
музей природы: макеты животных и богатства карельской флоры
Краткая программа и тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска 10:00 — посещение горы Сампо 11:30 — курорт «Марциальные Воды», знакомство с историей и дегустация воды 12:30 — обед (по желанию) 13:30 — переезд в заповедник «Кивач» 14:00 — экскурсия по заповеднику: водопад, дендрарий, музей природы 16:00 — выезд в Петрозаводск 17:00 — ориентировочное время возвращения
Организационные детали
Трансфер (легковой автомобиль) включён в стоимость экскурсии
Отдельно оплачиваются входные билеты (720 ₽ с чел.) и обед
При заказе экскурсии вы также получите уникальный промокод на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни
Как проходит экскурсия
В праздничные дни экскурсия может проводиться в групповом формате — пожалуйста, уточните это у гида в переписке до бронирования
На вашем транспорте, либо на арендованном автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от размера группы. Стоимость трансфера уточняйте при бронировании.
Продолжительность экскурсии указана с учётом времени на дорогу (2,5-3 часа туда и обратно)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2999 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олег
Экскурсия прошла насыщенно и интересно. Гид Людмила дает большое количество разнообразной информации, знает всё не только о посещаемых местах, но и подробно отвечает, кажется, на любые вопросы, связанные с Карелией) читать дальшеуменьшить
Мы остались довольны. Очень важно также, что она учитывает особенности группы. Среди нас был человек с палочкой, для него был сделан удобный вход/выход в микроавтобус и места отдыха при пеших прогулках, при этом никто не чувствовал себя стесненным. Рекомендуем!
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Медведева
Великолепная экскурсия, природа Карелии великолепна. Спасибо огромное нашему гиду Павлу за экскурсию, прекрасно знает историю Карелии.
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Т
Татьяна
Были на этой экскурсии друзьями 6человек (индивидуальная) в последний день перед отъездом. Людмила любезно организовала для нас транспорт, который нас забрал от места проживания (мы были с чемоданами), и после читать дальшеуменьшить
экскурсии нас отвезли к вокзалу (это было очень удобно) и приобретала везде билеты сама. Т. е. мы не отвлекались такие моменты. Поездка очень ненапряжная, спокойная, я бы сказала даже душевная, побывали везде, что было заявлено. Насладились очередными красотами Карелии - памятниками природы: старейший вулкан Гирвас, равнинный водопад Кивач, место силы гора Сампо, источники Марциальных вод. (Единственное, после впечатления от мраморного каньона Рускеала, сложно достигнуть такого мощного эффекта, поэтому рекомендуем эту поездку до посещения Рускеала). Нам ооочень повезло - во время посещения Марциальных вод нам удалось попасть в церковь Петровских времен 1721год, где мы увидели уникальный объект - походный деревянный алтарь Петра I. Людмила рассказывала интересно, будто пела, и несмотря на то, что мы уже были на разных выездных экскурсиях, ей удавалось рассказать нам что-то новое о Карелии. В завершении - на обратном пути нам поставили национальную карельскую музыку, гимн Карелии, что добавило и усилило впечатлений перед отъездом.
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А
Арина
Людмила очень эрудированный и интересный рассказчик. огромное спасибо ей за такую любовь к своем краю, которую она пытается передать и своим туристам
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Marina
Если можно было бы поставить 1000 звезд, мы бы поставили. Мы в восторге. Людмила, спасибо Вам огромное за такое увлекательное путешествие. Мы провели с гидом два дня. И все это время было очень интересно. Комфортный автомобиль, познавательные рассказы о карельской земле. Вообщем рекомендуем однозначно!
+2
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Е
Елена
Замечательный маршрут. Посмотрели все основные достопримечательности окрестностей Петрозаводска. Экскурсовод Людмила интересно обо всем рассказала и все показала. Спасибо за глубокие знания и внимательное отношение к нам. Обед был в придорожном кафе" Рыбка" с очень вкусным и разнообразным меню. Всем советуем эту экскурсию с Людмилой.
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