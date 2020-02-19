19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Водопад Кивач, Марциальные Воды, места силы и душевные рассказы об истории края

Людмила
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Людмила – ваш гид
За один день вы познакомитесь с подлинной историей Карелии, удивительной страной тысячи озер, таинственной землёй Похъялой, когда-то густо заселенной шаманами.

Вы посетите четвертый по величине равнинный водопад в Европе – Кивач, подниметесь на легендарную гору Сампо, попробуете воду из целебного источника и полюбуетесь дивной природой карельского края.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место вашего размещения
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска

Что вас ожидает

Таинственная гора Сампо
Гора Сампо находится всего в 30 км от Петрозаводска и считается местом высокого геомагнитного воздействия природы на человека. Особая энергетика горы сделала ее местом силы, где, по преданиям, раньше проводили свои обряды древние шаманы. Здесь снимали фильм «Калевала» — пейзажи с горы открываются чудесные. Вы подниметесь на гору, полюбуетесь красивыми карельскими видами и сможете загадать заветное желание.

Первый российский курорт Марциальные Воды
Вы узнаете о создании первого в России курорта, я расскажу вам, кто и как открыл чудотворные источники, вы попробуете целебную железистую марциальную воду и наполнитесь новыми силами. Здесь можно будет сделать остановку на обед в Харчевне Петра Великого, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Национальный парк «Кивач»
В парке вы увидите прекрасный водопад «Кивач», а также парк-дендрарий, где вы сможете прикоснуться к настоящей карельской березе. Гуляя по заповеднику, вы почувствуете чистейший воздух соснового бора, поговорим об образовании самого парка. В музей флоры и фауны Карельского леса вы осмотрите макеты животного мира и познакомитесь с первозданной природой региона. Я расскажу вам, какие природные богатства находятся под охраной государства.

В результате, вы станете лучше разбираться в истории края и полюбите самобытную атмосферу Карелии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества туристов. Трансфер не входит в стоимость экскурсии.
  • Продолжительность экскурсии указана с учетом времени на дорогу (2,5-3 часа туда и обратно)

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачиваются транспорт, входные билеты — 200 руб/чел, обед и сувениры
  • В период с 23.12 по 10.01, с 01.05 по 12.05 общая стоимость экскурсии повышается на 15%

При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни

Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место вашего размещения.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Очень интересная экскурсия по красивым местам, получила много информации. Экскурсия была в феврале, было скользко и Людмила помогала подняться на гору Сампо и подойти к водопаду Кивач. Во время экскурсии у меня разредился телефон, пока он заряжался Людмила предложила сфотографировать меня на свой телефон и переслала фото. Так же она рассказала где можно приобрести сувениры.
23 января 2020
Людмила отличный экскурсовод! Карелия прекрасна! Обязательно приедем ещё
Виталий
13 января 2020
Экскурсия понравилась. Удобный транспорт, досточно времени на остановках, чтоб все посмотреть. День был проведен с пользой.
6 января 2020
Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось.
Юлия
5 сентября 2019
Хочется сказать огромное спасибо Людмиле за незабываемую экскурсию! Маршрут составлен удобно, информация не перегружена ненужными деталями и датами, плюс Людмила сама обаятельный и позитивный человек, что тоже немаловажно. Я также считаю огромным плюсом отзывчивость- вчера Людмила по моей просьбе посетила со мной перед поездкой в пригород музей Полярный Одиссей, который я теперь тоже весьма рекомендую к посещению! Также отдельное спасибо нашему водителю за умелое вождение на разбитых карельских дорогах:)
1 сентября 2019
Несмотря на осеннюю погоду в начале августа, экскурсия состоялась. Мы посетили все места, которые планировали. Спасибо огромное Людмиле за интересный рассказ.
Рекомендую всем надевать удобную обувь для трекинга.
28 августа 2019
Очень понравилось.....Спасибо Людмиле и нашему водителю
27 августа 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Гид хорошо знает регион, историю, интересный рассказчик, с нами был также прекрасный водитель. Мы посмотрели очень много интересных мест. Карелия -замечательная! Однозначно рекомендуем!!!
26 августа 2019
Экскурсия понравилась, гид Людмила рассказала нам все секреты Карелии! единственное - хотелось бы за такие деньги организовать нормальный транспорт. Та машина, что была у нас, неприемлема.
17 июня 2019
Все очень понравилось. Гид Людмила очень профессионально провела экскурсию. Очень внимательно и доброжелательно относится к своим клиентам. Спасибо огромное
Ещё 9 отзывов

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