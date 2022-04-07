Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом или гидом-водителем.

Рекомендуем одевать удобную обувь и одежду для активного отдыха на природе.

ВАЖНО! Посещение кафе на территории Кивача только с QR-кодами или медотводом.
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Сампо
  • Марциальные воды
  • Вулкан Гирвас
  • Водопад Кивач
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Природа Карелии способна заворожить любого. Здесь есть всё: скалы, водопады, вулканы, источники. Чтобы в полной мере оценить гармоничную красоту здешних мест, приглашаем вас на индивидуальную экскурсию «Золотое кольцо Карелии».

Экскурсия начнется с посещения горы Сампо. Здесь проходили съемки одноименного советского фильма-сказки, созданного по мотивам знаменитого эпоса "Калевала". Карельские скалы действительно красивы, а от панорамы, которая открывается с горы, захватит дух.

Следующий пункт – Марциальные воды - самый старый курорт России. Курорт был основан самим Петром I. Царь-батюшка рекомендовал всем пить воду из местных источников – она насыщена железом и очень полезна. Также и вы, сможете последовать совету царя. Интересный момент: на курорте вы увидите небольшую церквушку, постоенную по эскизам Петра.

В продолжении экскурсии мы посетим вулкан Гирвас. Этот вулкан образовался около 1,5 миллиардов лет назад. Вы сможете насладиться уникальной красотой этого природного объекта - горными породами, дюнами, следами застывшей лавы, роскошными сосновыми борами по склонам. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище – водопад Гирвас.

Самый знаменитый водопад Карелии - Кивач - заключительный объект на нашем маршруте. Про водопад Кивач Гаврила Державин говорил: «Алмазна сыплется гора.. ». И, действительно, мощь нисходящего потока воды завораживает.

Вас ждут яркие эмоции и потрясающие фотографии!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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