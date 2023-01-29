Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке

Переезд на судне с воздушной подушкой. Пешеходная экскурсия по острову Кижи

Переезд на судне с воздушной подушкой. Пешеходная экскурсия по острову Кижи.

Важно! Проход внутрь помещений (часть музейной экспозиции) на территории Кижей только с QR-кодами или медотводом.
Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке
Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке
Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке
Из Петрозаводска на Кижи зимой на воздушной подушке

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Кижи
  • Онежское озеро
  • Кижский погост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем совершить путешествие в сказку и собственными глазами увидеть дивный остров Кижи!

Нас ждет увлекательное приключение – поездка прямо по льду Онежского озера на Хивусе – судне на воздушной подушке.

Сказочное Заонежье – самая живописная часть Онежского озера. Острова и заливы, шхеры-лабиринты, деревянные церкви Кижского погоста – волшебные, будто нерукотворные.

Мы окажемся в музее-заповеднике "Кижи", расположенном на острове. Здесь находится центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера и музей деревянного зодчества под открытым небом. Мастера долгие годы собирали памятники архитектуры и предметы быта карельских, вепсских и русских деревень. Со всей Карелии сюда свозили крестьянские дома и часовни. Невероятное зрелище – 300-летний Кижский погост, состоящий из Покровской, Преображенской церквей и колокольни.

Ансамбль деревянных храмов 18 века является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В зимнее время на острове почти нет людей и есть возможность застать его особенную красоту – спокойную, неторопливую и по-настоящему сказочную. Заонежский микроклимат считатеся более мягким и комфортным.

На острове Кижи чувствуется переплетение древней культуры карелов, истории и православия. Увидеть Кижи – значит, узнать истинную Карелию.

Рекомендуем взять с собой легкий перекус и термос с чаем. Во время прогулки по острову можно будет выбрать красивое место с видом и отдохнуть.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на судне с воздушной подушкой по маршруту. Входные билеты с экскурсией на острове Кижи
Что не входит
  • Питание (просьба брать с собой чай, бутерброды или другой перекус)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура☃️ЗимниеНа воздушной подушке

Похожие туры в Петрозаводске

Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
5
12 отзывов
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Карелия - край чедес. Но в этом крае есть особенное место - остров Кижи
Еремеева, 1, Петрозаводск
7 500 за 1 человека
Волшебство зимних Кижей
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Волшебство зимних Кижей
Карелия зимой - удивительное зрелище! Все усыпано мягким
г. Петрозаводск
29 янв
5 фев
12 фев
19 фев
от 18 900 за 1 человека
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
6 часов
🚀 На метеоре
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Сааристо
Сааристо
4.6
47 отзывов
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи
пр. Карла Маркса д. 1а
Завтра
5 окт
8 окт
9 окт
5 300 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
10 400 за всё до 6 чел.
История и архитектура Петрозаводска
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
1 отзыв
История и архитектура Петрозаводска
В ходе обзорной экскурсии по Петрозаводску вы услышите историю города
просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Сегодня
9 окт
600 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Петрозаводск - столица Карелии с интересной историей и невероятной северной природой
Карла Маркса 1А
Сегодня
Завтра
5 окт
7 окт
990 за 1 человека
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ричард
Ричард
Нет отзывов
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы
Вас ждёт увлекательная экскурсия по Петрозаводску, с посещением Дома куклы и Дома шунгита
По договоренности
6 500 за всё до 5 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Анжелика
Анжелика
5
201 отзыв
Очень популярно сейчас
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города
на площади Кирова
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
3 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.6
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Прогуляться по городу, углубиться в его историю и узнать о самых примечательных памятниках
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
4 500 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.7
20 отзывов
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Удобный способ побывать в мраморном каньоне и узнать Карелию поближе
на улице Еремеева в Петрозаводске
4 окт
6 окт
8 окт
9 окт
3 300 за 1 человека
Масленица по-карельски
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Масленица по-карельски
Карелия зимой - удивительное зрелище! Все усыпано мягким
г. Петрозаводск
6 мар
20 300 за 1 человека
Зимнее очарование Карелии
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Зимнее очарование Карелии
Настоящая снежная зима в Карелии! Вы сможете насладиться всей красотой заснеженной Карелии
г. Петрозаводск
28 янв
4 фев
11 фев
18 фев
29 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ