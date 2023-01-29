Приглашаем совершить путешествие в сказку и собственными глазами увидеть дивный остров Кижи!

Нас ждет увлекательное приключение – поездка прямо по льду Онежского озера на Хивусе – судне на воздушной подушке.

Сказочное Заонежье – самая живописная часть Онежского озера. Острова и заливы, шхеры-лабиринты, деревянные церкви Кижского погоста – волшебные, будто нерукотворные.

Мы окажемся в музее-заповеднике "Кижи", расположенном на острове. Здесь находится центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера и музей деревянного зодчества под открытым небом. Мастера долгие годы собирали памятники архитектуры и предметы быта карельских, вепсских и русских деревень. Со всей Карелии сюда свозили крестьянские дома и часовни. Невероятное зрелище – 300-летний Кижский погост, состоящий из Покровской, Преображенской церквей и колокольни.

Ансамбль деревянных храмов 18 века является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В зимнее время на острове почти нет людей и есть возможность застать его особенную красоту – спокойную, неторопливую и по-настоящему сказочную. Заонежский микроклимат считатеся более мягким и комфортным.

На острове Кижи чувствуется переплетение древней культуры карелов, истории и православия. Увидеть Кижи – значит, узнать истинную Карелию.

Рекомендуем взять с собой легкий перекус и термос с чаем. Во время прогулки по острову можно будет выбрать красивое место с видом и отдохнуть.