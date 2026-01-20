Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Отправьтесь в путешествие на остров Кижи, чтобы увидеть уникальные деревянные храмы и узнать о богатой истории Заонежья. Уникальный опыт для всех
«Прибыв в деревню Оятевщина, зимой вы пересядете на снегоход с санями или судно на воздушной подушке и по льду Кижских шхер переправитесь на остров»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
«Переправимся на катере (летом) или судне на воздушной подушке (зимой)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
7800 ₽ за человека
Водная прогулка
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Откройте тайны Карелии на экскурсии в Кижи и Заонежье. Профессиональный гид, комфортный автобус и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ротонды на набережной Петрозаводска
«Исходя из степени промерзания озера вас доставят туда на «Хивусе» — это судно на воздушной подушке — или на катере»
Расписание: в пятницу в 08:30
23 янв в 08:30
30 янв в 08:30
8200 ₽ за человека
Водная прогулка
Ледяное сафари на Онежском озере
Прокатиться на катере-амфибии, высадиться на необитаемом острове и устроить карельское чаепитие
Начало: Набережная Петрозаводска
«Вы прокатитесь по Онежскому озеру на катере-амфибии на воздушной подушке с тёплой закрытой кабиной — он уверенно передвигается по ледяной поверхности и хорошо защищает от ветра»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
16 300 ₽ за всё до 6 чел.
