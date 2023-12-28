Экскурсии Петрозаводска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Петрозаводске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000 за человека
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
12 часов
Групповая
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Расписание: Пятница в 08:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 декабря 2023
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Спасибо! Это была самая лучшая экскурсия из всех. Правда. Мы очень довольны!
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2023
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Были на экскурсии семьёй из 3 человек. По дороге экскурсовод Елена рассказала много интересного о быте и обычаях жизни местных
    читать дальше

    жителей. На територии лавры нас ждал местный экскурсовод. Святое место, спокойствие, интересный рассказ о жизни Александра Свирского положительно повлияло на наше душевное состояние. Большое спасибо за экскурсию.

  • М
    Маргарита
    2 ноября 2022
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Елена, спасибо огромное за день с Вами ☺️ Дорога прошла незаметно, дети в восторге от ваших историй, рассказов.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
  2. Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
  3. Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Остров Валаам
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по теме «История и архитектура», 5 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам