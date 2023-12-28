7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Расписание: Пятница в 08:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 декабря 2023Спасибо! Это была самая лучшая экскурсия из всех. Правда. Мы очень довольны!
- ЮЮлия12 ноября 2023Были на экскурсии семьёй из 3 человек. По дороге экскурсовод Елена рассказала много интересного о быте и обычаях жизни местных
- ММаргарита2 ноября 2022Елена, спасибо огромное за день с Вами ☺️ Дорога прошла незаметно, дети в восторге от ваших историй, рассказов.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по теме «История и архитектура», 5 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь