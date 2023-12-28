читать дальше жителей. На територии лавры нас ждал местный экскурсовод. Святое место, спокойствие, интересный рассказ о жизни Александра Свирского положительно повлияло на наше душевное состояние. Большое спасибо за экскурсию.

Были на экскурсии семьёй из 3 человек. По дороге экскурсовод Елена рассказала много интересного о быте и обычаях жизни местных